Звезда Gayazovs Brothers отметил свой 27-й день рождения на Алтае
Тимур Гаязов праздновал 27-летие на "Бирюзовой Катуни"
23 апреля 2025, 13:30, ИА Амител
Певец Тимур Гаязов, участник популярной музыкальной группы Gayazovs Brothers ("Гаязов Бразерс"), отпраздновал свой 27-й день рождения в живописных местах Алтая. Как стало известно amic.ru, он отдыхал в новой гостинице "Кислород", расположенной на "Бирюзовой Катуни", одном из самых красивых уголков региона.
Кстати, в этот день именинник поделился радостной новостью с поклонниками в социальных сетях: признался, что встречается с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Верой Бирюковой.
"Мне сегодня 27. Сколько себя помню, был влюбчивым парнем. Но никогда не любил никого по-настоящему. Сегодня мне 27 и пора признаться, что меня хватило почти на 27 лет. Я не просто влюблен, а очень сильно люблю ее, а это разные вещи", – написал он.
Группа Gayazovs Brothers, ставшая известной благодаря таким хитам, как "Малиновая Лада", "Пошла жара", "Увезите меня на Дип-хаус" и "До встречи на танцполе", продолжает радовать своих поклонников новыми композициями и выступлениями.
13:32:35 23-04-2025
незнакомая звезда
14:29:49 23-04-2025
"звёзды" на небе, а это один из сотен выкидышей современного шоубиза
14:48:09 23-04-2025
Звезды громко сказано! Он алкаш, бабник. Её турнули из спорта, родной брат зек.
14:50:03 23-04-2025
бирюзовая, одно из самых живописных, еще и кислород...🤦♂️
15:26:08 23-04-2025
Вот кто все эти люди???(я не про комментаторов)
15:57:07 23-04-2025
Кто-нибудь его знает?
16:04:20 23-04-2025
Малиновая лада, малиновый закат....
18:10:45 23-04-2025
Ну смысл тут кряхтеть? Мои родители в 1995 не знали, кто такой "Чиж". Время покажет
11:52:28 24-04-2025
Очень популярный артист. Скуфы раскряхтелись "а кто это?" Свое невежество только показываете. Кроме Шевчука никого больше не знаете? PS не являюсь фанатом творчества этого молодого человека