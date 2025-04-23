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Звезда Gayazovs Brothers отметил свой 27-й день рождения на Алтае

Тимур Гаязов праздновал 27-летие на "Бирюзовой Катуни"

23 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Тимур Гаязов / Фото: пресс-служба гостиницы "Кислород"
Тимур Гаязов / Фото: пресс-служба гостиницы "Кислород"

Певец Тимур Гаязов, участник популярной музыкальной группы Gayazovs Brothers ("Гаязов Бразерс"), отпраздновал свой 27-й день рождения в живописных местах Алтая. Как стало известно amic.ru, он отдыхал в новой гостинице "Кислород", расположенной на "Бирюзовой Катуни", одном из самых красивых уголков региона.

Кстати, в этот день именинник поделился радостной новостью с поклонниками в социальных сетях: признался, что встречается с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Верой Бирюковой. 

"Мне сегодня 27. Сколько себя помню, был влюбчивым парнем. Но никогда не любил никого по-настоящему. Сегодня мне 27 и пора признаться, что меня хватило почти на 27 лет. Я не просто влюблен, а очень сильно люблю ее, а это разные вещи", – написал он.

Тимур Гаязов / Фото: из аккаунта певца в запрещенной соцсети

Группа Gayazovs Brothers, ставшая известной благодаря таким хитам, как "Малиновая Лада", "Пошла жара", "Увезите меня на Дип-хаус" и "До встречи на танцполе", продолжает радовать своих поклонников новыми композициями и выступлениями. 

Комментарии 9

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Гость

13:32:35 23-04-2025

незнакомая звезда

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Гость

14:29:49 23-04-2025

"звёзды" на небе, а это один из сотен выкидышей современного шоубиза

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Гость

14:48:09 23-04-2025

Звезды громко сказано! Он алкаш, бабник. Её турнули из спорта, родной брат зек.

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гость

14:50:03 23-04-2025

бирюзовая, одно из самых живописных, еще и кислород...🤦‍♂️

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Гость

15:26:08 23-04-2025

Вот кто все эти люди???(я не про комментаторов)

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Гость

15:57:07 23-04-2025

Кто-нибудь его знает?

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Гость

16:04:20 23-04-2025

Малиновая лада, малиновый закат....

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Пузырек

18:10:45 23-04-2025

Ну смысл тут кряхтеть? Мои родители в 1995 не знали, кто такой "Чиж". Время покажет

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Гость

11:52:28 24-04-2025

Очень популярный артист. Скуфы раскряхтелись "а кто это?" Свое невежество только показываете. Кроме Шевчука никого больше не знаете? PS не являюсь фанатом творчества этого молодого человека

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