Звезда Gayazovs Brothers отметил свой 27-й день рождения на Алтае

Тимур Гаязов праздновал 27-летие на "Бирюзовой Катуни"

23 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Тимур Гаязов / Фото: пресс-служба гостиницы "Кислород"

Певец Тимур Гаязов, участник популярной музыкальной группы Gayazovs Brothers ("Гаязов Бразерс"), отпраздновал свой 27-й день рождения в живописных местах Алтая. Как стало известно amic.ru, он отдыхал в новой гостинице "Кислород", расположенной на "Бирюзовой Катуни", одном из самых красивых уголков региона.

Кстати, в этот день именинник поделился радостной новостью с поклонниками в социальных сетях: признался, что встречается с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Верой Бирюковой.

"Мне сегодня 27. Сколько себя помню, был влюбчивым парнем. Но никогда не любил никого по-настоящему. Сегодня мне 27 и пора признаться, что меня хватило почти на 27 лет. Я не просто влюблен, а очень сильно люблю ее, а это разные вещи", – написал он.

Тимур Гаязов / Фото: из аккаунта певца в запрещенной соцсети

Группа Gayazovs Brothers, ставшая известной благодаря таким хитам, как "Малиновая Лада", "Пошла жара", "Увезите меня на Дип-хаус" и "До встречи на танцполе", продолжает радовать своих поклонников новыми композициями и выступлениями.