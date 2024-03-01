Звезда "Ранеток" и "Папиных дочек" отреагировал на слухи о задержании с наркотиками

По словам Яковлева, его никто не обыскивал, а к запрещенным веществам он не имеет никакого отношения

01 марта 2024, 16:35, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Актер Юрий Яковлев, известный по ролям в "Папиных дочках" и "Ранетках", опроверг сообщения о своем задержании с наркотиками в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".

"Вообще ничего не знаю об этом", – сказал Яковлев.

Он заявил, что никакого задержания не было. Его никто не обыскивал, а также никакого отношения к наркотикам он не имеет.

При этом в разговоре с Mash он также отрицал наличие у себя наркотиков, но подтвердил, что патруль его обыскивал.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что 22 февраля сотрудники заметили 31-летнего актера во время патрулирования района Ясенево в Москве, когда он закапывал что-то в сугроб. Сообщалось, что в снегу якобы лежал сверток с запрещенным веществом – по предварительной информации, это был мефедрон.