Звезда "Ранеток" и "Папиных дочек" отреагировал на слухи о задержании с наркотиками
По словам Яковлева, его никто не обыскивал, а к запрещенным веществам он не имеет никакого отношения
01 марта 2024, 16:35, ИА Амител
Актер Юрий Яковлев, известный по ролям в "Папиных дочках" и "Ранетках", опроверг сообщения о своем задержании с наркотиками в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".
"Вообще ничего не знаю об этом", – сказал Яковлев.
Он заявил, что никакого задержания не было. Его никто не обыскивал, а также никакого отношения к наркотикам он не имеет.
При этом в разговоре с Mash он также отрицал наличие у себя наркотиков, но подтвердил, что патруль его обыскивал.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что 22 февраля сотрудники заметили 31-летнего актера во время патрулирования района Ясенево в Москве, когда он закапывал что-то в сугроб. Сообщалось, что в снегу якобы лежал сверток с запрещенным веществом – по предварительной информации, это был мефедрон.
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