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Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый поссорился с Александром Гордоном

После конфликта актер покинул студию

04 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана"
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана"

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый со скандалом покинул студию программы "Закрытый показ" с Александром Гордоном. Между актером и ведущим разгорелся спор во время обсуждения фильма "Подельники".

Гордон попросил Кологривого описать фильм в трех словах, в ответ на что актер заявил, что в трех словах может закончить эфир шоу.

"Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно", – заявил Гордон.

Он предложил Кологривому покинуть студию, если он не согласен с правилами, что актер и сделал.

Уходя, Кологривый заявил, что не сможет найти общий язык с Гордоном.

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Комментарии 7

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Гость

19:56:06 04-02-2024

С какого перпугу звездой стал? Или звездой среди чушпанов? Тогда понятно!

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Гость

07:33:28 05-02-2024

Япона мама! Звезда! Писец!

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Зот

11:38:10 05-02-2024

Звезда не звезда, но по большому счету нужно быть выдержанее всем. Последний год ведущие Гордон и Барано́вская часто унижают людей и хамят женщинам , которые не могут им так же ответить. Культура на нуле. Хамство доже в таких передачах, не красит человека!9

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Юлия

12:31:17 05-02-2024

Кологривого практически никто не знал, до пацанов (он и сам об этом говорит), а сейчас одни интервью с ним, где-то он очень хорошо говорит, а где-то звезду словил,ну ничего скоро немножко опустится на землю. А вот Гордон это да, ужасно, и похамски ведёт себя в программах, что стоила программа про вакцинацию , где он так орал на медика который был против, и выгнал его из студии, человека заслуженного. А по нему видно совершенно спившейся человек. Может быть он раньше и листал в передачах, но уже всё.

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Гость

16:58:11 05-02-2024

Юлия (12:31:17 05-02-2024) Кологривого практически никто не знал, до пацанов (он и сам ... Кологривый давно снимается. Это просто Вы не видели. Я смотрела сериалы и фильмы с его участием.

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Гость

17:51:24 05-02-2024

Скоро кологривый и таксоплазмоз будут синонимом. Он наверное подумал, что Гордон снизайдет до его уровня))). А он просто ему указал на выход.

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Антон Никита поступил абсолютн

17:52:57 05-02-2024

Никита поступил абсолютно прав но! С Гордон как и сего одногруппников Джигурдой нужно вести только так!!!

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