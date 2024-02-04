Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый поссорился с Александром Гордоном

После конфликта актер покинул студию

04 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана"

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый со скандалом покинул студию программы "Закрытый показ" с Александром Гордоном. Между актером и ведущим разгорелся спор во время обсуждения фильма "Подельники".

Гордон попросил Кологривого описать фильм в трех словах, в ответ на что актер заявил, что в трех словах может закончить эфир шоу.

"Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно", – заявил Гордон.

Он предложил Кологривому покинуть студию, если он не согласен с правилами, что актер и сделал.

Уходя, Кологривый заявил, что не сможет найти общий язык с Гордоном.