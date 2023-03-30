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Звезда стендапа на ТНТ выступит на Алтае

Стендап-концерт пройдёт в отеле Cosmos Collection Altay Resort 1 апреля

30 марта 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSYMLDbEXf

Елена Новикова / Фото: Altay Resort
Елена Новикова / Фото: Altay Resort

Юмор и хорошее настроение, как известно, продлевают жизнь. А от души посмеяться в главный день смеха и шуток должен каждый уважающий себя человек. И, пожалуй, самое подходящее для этого место в 2023 году будет в Горном.

В этот день с концертом в Горно-Алтайске выступит участница Stand Up-шоу (stand up – от англ. вставать) и победительница программы "Открытый микрофон" на канале ТНТ Елена Новикова. Остроумную гостью принимают в отеле Cosmos Collection Altay Resort.

В этот вечер, помимо выступления, гостей отеля ждут поистине космические активности. Они добавят разнообразия в рутину рабочих будней и зарядят яркими впечатлениями на пару месяцев вперёд.

Чем в этот день порадуют гостей:

  • живым вокалом;
  • выступлением Елены Новиковой;
  • отличной компанией и приветственным фуршетом.

Сбор гостей в 19:00, начало выступления в 20:00. Бронирование билетов по телефону 8 800 250 00 44.

Cosmos Collection Altay Resort 5*, всесезонный природно-оздоровительный комплекс
Тел.: 8 800 250 00 44
Адрес: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса "Алтай Резорт", здание № 20
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Возрастное ограничение 18+

 

Комментарии 7

  • Может не надо?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Поздно! всем в принудительном порядке быть!
    30 марта, Гость   Ответить
  • 18+, опять шутки ниже канализации, да поди еще и матерится
    30 марта, Гость   Ответить
  • Это когда она успела стать звездой?
    30 марта, Гость   Ответить
  • на концерт Марии Марковой я бы сходила
    30 марта, Гость   Ответить
  • "Это когда она успела стать звездой?" Видимо после того как звезданулась.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Не думаю, что у нас столько любителей этой тупости..
    30 марта, Гость   Ответить
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