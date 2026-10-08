В этом году наблюдать звездопад будет особенно удобно: Луна почти не помешает, ее тонкий серп не создаст сильной засветки

08 октября 2026, 13:45, ИА Амител

Звездопад / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Наблюдать за метеорным потоком Дракониды в его самый активный период лучше всего вечером 8 октября и в ночь на 9 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.

Наибольшая активность метеорного потока Дракониды ожидается в 4:00 по московскому времени в пятницу.

"Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума, при безоблачной погоде, это вечер 8 и ночь на 9 октября", – отметили в планетарии.

В планетарии сообщили, что активность метеорного потока Драконид составит от 5 до 15 метеоров в час. Тем не менее, этот звездопад может демонстрировать кратковременные всплески активности, достигающие от 100 до 400 метеоров в час. Например, в 1998 году наблюдалась вспышка, когда за час пролетало до 700 метеоров.

"В октябре после захода Солнца радиант Драконид находится рядом с известным астеризмом Голова Дракона высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу склоняется к северному горизонту", – подчеркнули в пресс-службе, говоря о месте появления вспышек Драконид на ночном небе.

Ранее сообщалось, что в октябре Луна девять раз закроет планеты и звезды.