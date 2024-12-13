Звездопад Геминиды смогут увидеть жители Алтайского края в ночь на 14 декабря

При идеальных погодных условиях можно наблюдать от 100 до 150 метеоров в час

13 декабря 2024, 10:25, ИА Амител

Звездопад / Фото: unsplash.com / xinyao zhou

В ночь на 14 декабря жители Алтайского края смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды. Об этом сообщает "Наблюдательный Барнаул".

"Геминиды – метеорный поток, наблюдаемый ежегодно с 4 по 17 декабря. Пик активности приходится на ночь с 13 на 14 декабря. Это один из самых мощных и заметных метеорных потоков. Во время пиковой активности при идеальных погодных условиях наблюдатели могут видеть от 100 до 150 метеоров в час", – рассказали в сообществе.

Метеоры Геминид оставляют за собой длинный и яркий след: в основном они белые, иногда желтые, красные, синие и зеленые.

Для наблюдения за звездопадом советуют найти малоосвещенную местность, лучше за городом. Специальное оборудование не потребуется. От яркой Луны лучше спрятаться за деревом или зданием: пик метеорного потока приходится за одну ночь до полнолуния, и небо будет залито светом земного спутника.