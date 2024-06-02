Звезду "Дома-2" Венцеслава ищут из-за долгов по кредитам
По некоторым займам он не платит уже три года
02 июня 2024, 21:30, ИА Амител
Судебные приставы разыскивают бывшего участника телепроекта "Дом-2" Венцеслава Венгржановского. Он набрал кредитов на сумму почти 400 тысяч рублей и не выплачивает их.
Как выяснил SHOT, Венцеслав взял кредиты в разных банках на общую сумму 387 тысяч рублей и не вернул их. Самые старые просрочки составляют три года, а самые свежие – два месяца.
По информации, полученной от источников, с 2021 года Венцеслав живет в своем родном хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Он перестал вести социальные сети и радуется, когда его не узнают на улице.
Официально Венцеслав нигде не работает, не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. Однако он может записать видеопоздравление для своих преданных фанатов за 6 тысяч рублей.
21:51:02 02-06-2024
Найдут и....
22:22:06 02-06-2024
400 то рубрей он им рекламой своей хлеборезкой, по заманиванию лохов отобьёт .
09:02:43 03-06-2024
фото прям лучше не нашлось, как каддр с видео в ужансном качестве. где даже не понятно лицо, равносильно отсутствию фото.
10:53:33 03-06-2024
Гость (09:02:43 03-06-2024) фото прям лучше не нашлось, как каддр с видео в ужансном кач...
Норм, у меня Нокия 3310 так снимал
12:48:02 03-06-2024
Гость (10:53:33 03-06-2024) Норм, у меня Нокия 3310 так снимал... 3310 без камеры :-)