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Звезду "Дома-2" Венцеслава ищут из-за долгов по кредитам

По некоторым займам он не платит уже три года

02 июня 2024, 21:30, ИА Амител

Венцеслав Венгржановский / Кадр из видео
Венцеслав Венгржановский / Кадр из видео

Судебные приставы разыскивают бывшего участника телепроекта "Дом-2" Венцеслава Венгржановского. Он набрал кредитов на сумму почти 400 тысяч рублей и не выплачивает их.

Как выяснил SHOT, Венцеслав взял кредиты в разных банках на общую сумму 387 тысяч рублей и не вернул их. Самые старые просрочки составляют три года, а самые свежие – два месяца.

По информации, полученной от источников, с 2021 года Венцеслав живет в своем родном хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Он перестал вести социальные сети и радуется, когда его не узнают на улице.

Официально Венцеслав нигде не работает, не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. Однако он может записать видеопоздравление для своих преданных фанатов за 6 тысяч рублей.

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Комментарии 5

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Костя

21:51:02 02-06-2024

Найдут и....

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Гость

22:22:06 02-06-2024

400 то рубрей он им рекламой своей хлеборезкой, по заманиванию лохов отобьёт .

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Гость

09:02:43 03-06-2024

фото прям лучше не нашлось, как каддр с видео в ужансном качестве. где даже не понятно лицо, равносильно отсутствию фото.

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Гость

10:53:33 03-06-2024

Гость (09:02:43 03-06-2024) фото прям лучше не нашлось, как каддр с видео в ужансном кач...
Норм, у меня Нокия 3310 так снимал

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Гость

12:48:02 03-06-2024

Гость (10:53:33 03-06-2024) Норм, у меня Нокия 3310 так снимал... 3310 без камеры :-)

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