Звезду "Дома-2" Венцеслава ищут из-за долгов по кредитам

По некоторым займам он не платит уже три года

02 июня 2024, 21:30, ИА Амител

Венцеслав Венгржановский / Кадр из видео

Судебные приставы разыскивают бывшего участника телепроекта "Дом-2" Венцеслава Венгржановского. Он набрал кредитов на сумму почти 400 тысяч рублей и не выплачивает их.

Как выяснил SHOT, Венцеслав взял кредиты в разных банках на общую сумму 387 тысяч рублей и не вернул их. Самые старые просрочки составляют три года, а самые свежие – два месяца.

По информации, полученной от источников, с 2021 года Венцеслав живет в своем родном хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Он перестал вести социальные сети и радуется, когда его не узнают на улице.

Официально Венцеслав нигде не работает, не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого. Однако он может записать видеопоздравление для своих преданных фанатов за 6 тысяч рублей.