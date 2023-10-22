Звезду Героя присвоили погибшему в СВО полковнику с позывным "Барнаул"
Награду передали супруге и детям Макарова, которые проживают в Хабаровске
22 октября 2023, 13:32, ИА Амител
Звание Героя России посмертно присвоили забайкальцу гвардии полковнику командиру четвертой отдельной мотострелковой бригады Вячеславу Макарову. Как сообщает ГТРК "Чита", военный с позывным "Барнаул" погиб в мае 2022 года.
Награду передали супруге и детям Макарова, которые проживают в Хабаровске. Мать и сестра бойца живут в Балее, где хранят его фотографии, видеокадры и письма от сына.
Мать вспомнила в разговоре с журналистами, что Вячеслав со школы хотел поступать в Благовещенское танковое училище. После окончания танкового училища и Московской военной академии имени Фрунзе полковник трижды побывал в Сирии.
Телеведущий Владимир Соловьев рассказывал, что "Барнаул" остался на фронте и лично руководил боем. Благодаря его усилиям были отражены две атаки.
"Вячеслава Макарова ранило, эвакуировали, но живым не довезли. Я его снимал недавно, он как раз тот полковник, который взял бригаду и поехал на передовую, он сказал, что я своим бойцам верю, потому что хоть раз в глаза смотрю, он их готовил, и они его не подвели", – рассказывал журналист.
14:59:14 22-10-2023
А Барнаул каким боком ?
15:02:05 22-10-2023
Не озвучена история присвоения такого позывного.
10:29:30 23-10-2023
Так же как с подводной лодкой.
13:55:30 23-10-2023
Что то не так в нашей армии ,если полковники ведут в атаку бойцов .