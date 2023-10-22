Звезду Героя присвоили погибшему в СВО полковнику с позывным "Барнаул"

Награду передали супруге и детям Макарова, которые проживают в Хабаровске

22 октября 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: Telegram-канал военного комиссариата города Балей и Балейского района

Звание Героя России посмертно присвоили забайкальцу гвардии полковнику командиру четвертой отдельной мотострелковой бригады Вячеславу Макарову. Как сообщает ГТРК "Чита", военный с позывным "Барнаул" погиб в мае 2022 года.

Награду передали супруге и детям Макарова, которые проживают в Хабаровске. Мать и сестра бойца живут в Балее, где хранят его фотографии, видеокадры и письма от сына.

Мать вспомнила в разговоре с журналистами, что Вячеслав со школы хотел поступать в Благовещенское танковое училище. После окончания танкового училища и Московской военной академии имени Фрунзе полковник трижды побывал в Сирии.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказывал, что "Барнаул" остался на фронте и лично руководил боем. Благодаря его усилиям были отражены две атаки.

"Вячеслава Макарова ранило, эвакуировали, но живым не довезли. Я его снимал недавно, он как раз тот полковник, который взял бригаду и поехал на передовую, он сказал, что я своим бойцам верю, потому что хоть раз в глаза смотрю, он их готовил, и они его не подвели", – рассказывал журналист.