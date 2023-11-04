Актер умер 28 октября у себя дома в Лос-Анджелесе

04 ноября 2023, 22:16, ИА Амител

Кадр из фильма "Папе снова 17"

Актера Мэттью Перри похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "Лента.ру"..

Со звездой сериала "Друзья" простились родственники и, в том числе, коллеги по ситкому: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу.

Само кладбище находится всего в миле от студии Warner Bros., где снимался сериал.

54-летний Перри умер 28 октября у себя дома в Лос-Анджелесе. Его тело нашли в джакузи. На теле актера не было обнаружено признаков насильственной смерти, также на месте происшествия не нашли наркотиков. Однако в доме оказались рецептурные антидепрессанты, таблетки от тревожности и рецептурный препарат от хронической обструктивной болезни легких.

Согласно первым результатам вскрытия, в крови актера не обнаружили запрещенных веществ. Точная причина смерти станет известна через 4-6 месяцев, когда будет опубликован окончательный результат исследований.

Перри известен по роли Чендлера в ситкоме "Друзья", который шел с 1994 по 2004 год. Также актер сыграл в сериалах "Клиника", "Беверли-Хиллз, 90210", фильмах "Поспешишь – людей насмешишь", "Девять ярдов", "Танго втроем", "Папе снова 17" и других.