Звёзды и начинающие вокалисты выступят на одной сцене в Барнауле

Победитель конкурса отправится на музыкальный форум Леонида Агутина

07 апреля 2023, 14:36, ИА Амител

Вокальный конкурс "Олимп" / Фото предоставлено организаторами

Уникальный вокальный конкурс "Олимп" пройдёт с 14 по 16 апреля 2023 года в Барнауле. На одной сцене – в концертном зале АГИК – выступят звёзды и начинающие вокалисты. Победитель конкурса поедет на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который состоится с 1 по 11 июля в Сочи. А ещё – получит возможность записать песню в профессиональной студии.

Среди других призов конкурса – акустические системы, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и многое другое. Кроме того, участники получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.

Кто может стать участником?

Исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций. В конкурсе могут принять участие как дети от 5 лет, так и взрослые.

Конкурсные номинации:

академический вокал;

эстрадный вокал;

джазовый вокал;

народный вокал (фольклор);

авторская песня.

Кто в жюри?

Александра Кузина – певица, финалистка шоу "Голос", "Новая звезда", педагог участников телевизионных конкурсов.

– певица, финалистка шоу "Голос", "Новая звезда", педагог участников телевизионных конкурсов. Любовь Айкина – проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук.

– проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук. Елизавета Бойцова – эстрадная вокалистка, лауреат международных конкурсов, член международной ассоциации преподавателей вокала IATS.

– эстрадная вокалистка, лауреат международных конкурсов, член международной ассоциации преподавателей вокала IATS. Евгений Трофимов – солист и основатель группы "Комната культуры", финалист шоу "Новая фабрика звёзд" на телеканале "Муз ТВ".

– солист и основатель группы "Комната культуры", финалист шоу "Новая фабрика звёзд" на телеканале "Муз ТВ". Ольга Грушина – певица, автор песен, композитор, участница второго сезона проекта "Битва хоров" на телеканале "Россия 1".

– певица, автор песен, композитор, участница второго сезона проекта "Битва хоров" на телеканале "Россия 1". Александр Герасимов – известный алтайский музыкант, композитор, автор песен и аранжировщик.

Куда подать заявку?

На официальном сайте конкурса.

На все вопросы ответят по телефону 8 (983) 178 55 19.

Конкурс проводят в рамках проекта центра прототипирования "Центр цифрового контента" АГИК (входит в федеральный проект правительства России). Соорганизаторы конкурса: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также региональное отделение партии "Единая Россия".



Генеральные партнёры: торговая сеть "Мария-Ра" и ТРЦ Galaxy.

Возрастное ограничение 5+

ИП Шаповалова А.Д.

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