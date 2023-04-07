Звёзды и начинающие вокалисты выступят на одной сцене в Барнауле
Победитель конкурса отправится на музыкальный форум Леонида Агутина
07 апреля 2023, 14:36, ИА Амител
Уникальный вокальный конкурс "Олимп" пройдёт с 14 по 16 апреля 2023 года в Барнауле. На одной сцене – в концертном зале АГИК – выступят звёзды и начинающие вокалисты. Победитель конкурса поедет на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который состоится с 1 по 11 июля в Сочи. А ещё – получит возможность записать песню в профессиональной студии.
Среди других призов конкурса – акустические системы, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и многое другое. Кроме того, участники получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.
Кто может стать участником?
Исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций. В конкурсе могут принять участие как дети от 5 лет, так и взрослые.
Конкурсные номинации:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- джазовый вокал;
- народный вокал (фольклор);
- авторская песня.
Кто в жюри?
- Александра Кузина – певица, финалистка шоу "Голос", "Новая звезда", педагог участников телевизионных конкурсов.
- Любовь Айкина – проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук.
- Елизавета Бойцова – эстрадная вокалистка, лауреат международных конкурсов, член международной ассоциации преподавателей вокала IATS.
- Евгений Трофимов – солист и основатель группы "Комната культуры", финалист шоу "Новая фабрика звёзд" на телеканале "Муз ТВ".
- Ольга Грушина – певица, автор песен, композитор, участница второго сезона проекта "Битва хоров" на телеканале "Россия 1".
- Александр Герасимов – известный алтайский музыкант, композитор, автор песен и аранжировщик.
Куда подать заявку?
На официальном сайте конкурса.
На все вопросы ответят по телефону 8 (983) 178 55 19.
Конкурс проводят в рамках проекта центра прототипирования "Центр цифрового контента" АГИК (входит в федеральный проект правительства России). Соорганизаторы конкурса: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также региональное отделение партии "Единая Россия".
Генеральные партнёры: торговая сеть "Мария-Ра" и ТРЦ Galaxy.
Возрастное ограничение 5+
ИП Шаповалова А.Д.На правах рекламы
Комментарии 0