Звезды на сцене. Amic.ru дарит билеты на легких и смешных "Джентльменов удачи"

Итоги розыгрыша определит рандомайзер

28 августа 2024, 17:14, ИА Амител

Amic.ru и "Лига Арт" разыгрывают два билета на комедию "Джентльмены удачи". Спектакль в исполнении московского театра "Творчество" покажут 24 сентября в Алтайском государственном музыкальном театре.

"Совершенно сказочный шалопай из аристократического рода Вустеров, вроде и хочет жить спокойной безалаберной жизнью, но вечно попадает впросак. То его тетушка леди Далия придумает затею, то друг Гасси подставляет Берти, то казус с судьей Бассет и его другом Сподом, а также затеи и беды двух очаровательный английских пташек – Стиффи и Мадлен. И все это непременно разрулит верный друг – Дживс", – говорится в описании спектакля.

Удивительно легкая и смешная комедия положений, поставленная режиссером Павлом Урсулом и наполненная фееричной игрой замечательных актеров, никого не оставит равнодушным.

Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на Telegram-канал amic.ru и нажать кнопку "участвовать". Итоги розыгрыша определит рандомайзер.