Звёзды "Олимпа". В Барнауле объявили победителей вокального конкурса

Рассказываем, какими подарками наградили лучших исполнителей, а также кто вошёл в состав жюри

24 апреля 2023, 12:28, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5EdgoY

Награждение участников / Фото: АГИК

С 14 по 16 апреля 2023 года на площадке концертного зала АГИК прошёл второй Всероссийский вокальный конкурс "Олимп". За два дня жюри отсмотрели более 200 номеров, участие в которых приняли 400 человек. Это были и дети, и взрослые: от 5 до 60 лет.

Кто победил

После прослушиваний состоялся масштабный гала-концерт, церемонию награждения на котором открыла и. о. ректора Алтайского государственного института культуры Олеся Кутькина.

Жюри выбрали победителей в пяти номинациях. Обладателем гран-при конкурса стала Яна Черемисина из Барнаула и вокально-хореографическая студия "Маленькая страна". Получившие главный приз отправятся на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в Сочи, и запишут песню в профессиональной студии.

Лауреаты конкурса получили в подарок акустические системы, вокальные микрофоны, профессиональные наушники и многое другое. Также им начислят дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский институт культуры. Всем победителям вручили уникальные кубки, специально изготовленные для конкурса на ювелирном заводе.









Вокальный конкурс "Олимп" / Фото: АГИК

Кто поддержал конкурс

Генеральными спонсорами конкурса были: торговая сеть "Мария-Ра" и ТРЦ Galaxy*.

"Выражаем искреннюю благодарность всем нашим информационным партнёрам и спонсорам. Отдельно хотелось бы выделить и поблагодарить коллектив торговой сети "Мария-Ра", торгово-развлекательного центра Galaxy и лично Евгения Ракшина за поддержку вокального конкурса "Олимп". Невероятно приятно, что у нас в крае есть компании, оказывающие огромную помощь в развитии детского и подросткового спорта, в реализации творческих инициатив и проведении массовых праздников", – отметили организаторы конкурса.

В состав жюри вошли проректор по учебно-творческой работе института культуры Любовь Айкина, певицы Елизавета Бойцова и Ольга Грушина, музыканты Евгений Трофимов и Александр Герасимов. А председателем жюри выступила Александра Кузина – певица, финалистка шоу "Голос", "Новая звезда", педагог участников телевизионных конкурсов.

Все члены жюри отметили высокий уровень организации мероприятия и выразили готовность продолжать создание и укрепление музыкального сообщества в Алтайском крае.

"Олимп" прошёл в рамках проекта центра прототипирования "Центр цифрового контента" АГИК при поддержке фонда "Социальные Инициативы". Соорганизаторами конкурса являются краевые органы власти:

Министерство культуры;

Министерство образования и науки;

Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития;

Реготделение партии "Единая Россия".

* Galaxy ("Гэлакси")

Возрастное ограничение 5+

ИП Шаповалова А. Д.

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