Звезды под Барнаулом. Видео прошедшего в Павловске праздника сельской молодежи
Для жителей и гостей села выступили известные российские исполнители
02 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Свыше тысячи человек собрались 1 сентября в Павловске на масштабном празднике – Дне сельской молодежи. Мероприятие прошло в рамках фестиваля сельской молодежи Алтайского края. С 17:00 на площадке Павловского аграрного техникума работало более тридцати площадок с мастер-классами, где все желающие могли познакомиться с востребованными на селе профессиями.
Кульминацией дня стал гала-концерт с участием краевых и районных коллективов. Спустя несколько часов на сцену вышли звезды российского масштаба. Первым порадовал, взбодрил и повеселил публику певец Ваня Дмитриенко.
Он исполнил свои известные хиты ("Прятки", "Открытка", "Не представляешь", "Васильки", "Венера-Юпитер", "Лего" и другие) и неожиданно вспомнил, как в детстве с родителями выезжал за город (певец до 12 лет жил в Красноярске). Об этом ему напомнили "настоящие куры", которых он увидел в Павловске:
"В детстве я от них (кур. – Прим. ред.) всегда бегал, а сейчас я их очень полюбил. Куры у вас просто супер".
Также артист порадовался, что в российских городах и селах все чаще проводят крупные фестивали, объединяющие сотни и тысячи человек.
"Круто, что с каждым годом проводится все больше и больше таких мероприятий. Я давно не ездил по проселочным дорогам, последний раз это видел в детстве. Сегодня меня пробрала ностальгия".
После Дмитриенко на сцене выступала автор и исполнительница Diza (Диана Завидова). В своем творчестве она совмещает электронную музыку с лирикой.
Завершил гала-концерт советский и российский рок-певец Игорь Саруханов. Его хиты "Парень с гитарой", "Зеленые глаза", "Дорогие мои старики", "Лодочка", "Желаю тебе", "Каракум", "Позади крутой поворот" хором пели все зрители.
09:58:23 02-09-2024
Ездили вчера на этот концерт из Барнаула. Очень понравилось несмотря на заминки, которые были))) Артем держался молодцом! Впервые видела этого артиста, очень приятные впечатления! Такие маленькие поселки- очень тяжелая на подъем публика, но вы справились! Спасибо большое!
13:17:54 03-09-2024
Оля (09:58:23 02-09-2024) Ездили вчера на этот концерт из Барнаула. Очень понравилось ... К Вашему сведению, Павловск это не "маленький поселок", а достаточно крупное село, районный центр, а по европейский меркам даже город.
09:59:48 05-09-2024
Гость (13:17:54 03-09-2024) К Вашему сведению, Павловск это не "маленький поселок", а д... Обиделся что ли? Я вообще раньше считала, что Павловск это город. Это не отменяет того, что публика была тухлой! Единицы готовы были танцевать и веселится!