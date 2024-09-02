Звезды под Барнаулом. Видео прошедшего в Павловске праздника сельской молодежи

Для жителей и гостей села выступили известные российские исполнители

02 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Певица Diza на фестивале / Фото предоставлено для amic.ru

Свыше тысячи человек собрались 1 сентября в Павловске на масштабном празднике – Дне сельской молодежи. Мероприятие прошло в рамках фестиваля сельской молодежи Алтайского края. С 17:00 на площадке Павловского аграрного техникума работало более тридцати площадок с мастер-классами, где все желающие могли познакомиться с востребованными на селе профессиями.

Кульминацией дня стал гала-концерт с участием краевых и районных коллективов. Спустя несколько часов на сцену вышли звезды российского масштаба. Первым порадовал, взбодрил и повеселил публику певец Ваня Дмитриенко.

Он исполнил свои известные хиты ("Прятки", "Открытка", "Не представляешь", "Васильки", "Венера-Юпитер", "Лего" и другие) и неожиданно вспомнил, как в детстве с родителями выезжал за город (певец до 12 лет жил в Красноярске). Об этом ему напомнили "настоящие куры", которых он увидел в Павловске:

"В детстве я от них (кур. – Прим. ред.) всегда бегал, а сейчас я их очень полюбил. Куры у вас просто супер".

Также артист порадовался, что в российских городах и селах все чаще проводят крупные фестивали, объединяющие сотни и тысячи человек.

"Круто, что с каждым годом проводится все больше и больше таких мероприятий. Я давно не ездил по проселочным дорогам, последний раз это видел в детстве. Сегодня меня пробрала ностальгия".

После Дмитриенко на сцене выступала автор и исполнительница Diza (Диана Завидова). В своем творчестве она совмещает электронную музыку с лирикой.

Завершил гала-концерт советский и российский рок-певец Игорь Саруханов. Его хиты "Парень с гитарой", "Зеленые глаза", "Дорогие мои старики", "Лодочка", "Желаю тебе", "Каракум", "Позади крутой поворот" хором пели все зрители.