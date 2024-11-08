Звонки по 4G. T2 внедрила технологию VoLTE для клиентов в Алтайском крае

Услуга не расходует гигабайты

08 ноября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K67AA

Базовая станция оператора / Фото: пресс-служба T2

T2 внедрила технологию VoLTE (Voice over LTE*) для всех клиентов в Алтайском крае. Она позволяет совершать звонки через интернет (сеть 4G*), обеспечивая отличное качество звука, быстрое соединение и возможность использовать мобильный интернет во время разговора.

В регионе VoLTE доступна как новым пользователям, так и тем, кто уже был подключен или перенес номер в сеть T2.

Услугу поддерживают более 500 моделей смартфонов от известных брендов, таких как Samsung*, Xiaomi*, а также от новых на рынке Oppo* и Infinix*. Чтобы подключить опцию, достаточно активировать ее в настройках телефона. Звонки по 4G тарифицируют как обычные (без расхода мобильного интернета).

"За последний год мы значительно улучшили покрытие 4G в Барнауле: обновили оборудование и провели рефарминг – перераспределение частот в пользу сети четвертого поколения. В результате выросла емкость сети, интернет стал стабильнее и быстрее", – отметил руководитель филиала T2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.Он добавил, что запуск VoLTE стал продолжением этой работы и теперь клиенты могут одновременно говорить и пользоваться интернетом, не переходя в сети 2G или 3G.

Напомним, что T2 продолжает расширять покрытие в Барнауле. Теперь стабильный интернет доступен даже в "сложных зонах". Установка допоборудования на низких частотах обеспечила надежный доступ к сети в таких местах, как лифты, подвалы и цокольные этажи.

* T2 ("Тэ2"); 4G ("4Джи"); Voice over LTE ("Войс овер ЭлТэИ"); Samsung ("Самсунг"); Xiaomi ("Ксяоми"); Oppo ("Оппо"); Infinix ("Инфиникс")

T2

Реклама