ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Все об электросчетчиках: онлайн-конференция со специалистами БГЭС
С 1 июля 2020 года со всех потребителей, как с населения, так и с юридических лиц, сняли обязанность по установке электросчетчиков. Теперь это бесплатно делают энергокомпании. В Барнауле приборы учета в многоквартирных
домах уже меняет Барнаульская горэлектросеть, а в частном секторе и на предприятиях – Барнаульская сетевая компания.
Кто теперь несет ответственность за сохранность прибора учета и
срыв пломб? Всегда ли замена счетчиков производится бесплатно? Как действовать
тем, кто в апреле попал под мораторий и не успел заменить прибор учета? И законно ли, если до сих
пор приходят счета от управляющей компании за общедомовой счетчик? На вопросы читателей amic.ru отвечает начальник отдела технического аудита Барнаульской
горэлектросети Юрий Власов. Добавить свой вопрос
Вопрос задал: Дядя Федор
Всю жизнь плачу по нормативу и не устанавливаю счетчик намеренно, чтобы не мучиться с передачей показаний. Мне его теперь поставят против моей воли? Я могу отказаться от счётчика?
Вопрос задал: Мария Николаевна
Заработал новый закон, когда горсеть обязана менять все счетчики. А нам до сих пор приходят счета за старый общедомовой счетчик, это законно со стороны управляющей компании?
Вопрос задал: Петр
Мой счетчик признали нерасчетным еще перед новогодними праздниками, а новый до еще не поставили. Почему я должен второй месяц переплачивать? Когда вы установите новый электросчетчик?
Вопрос задал: Вика
Закон поменялся, счетчики больше не принадлежат абонентам. Кто теперь будет отвечать за их поломки, срыв пломб и прочие манипуляции? Это же не моя вещь, а значит и спроса с меня теперь быть не должно.
Вопрос задал: Мария
Соседу горсеть поставила счетчик бесплатно. Уже прошло две недели, но к нам ваши специалисты еще не приходили. Мне заявку нужно подать?
Вопрос задал: Иван Алексеевич
Мне нужно было поменять счетчик еще до пандемии, потом дали отсрочку. Что делать теперь – придете сами замените, это же теперь ваша обязанность, или мне это делать самому? Как я буду платить до установки нового счетчика?
Вопрос задал: Дмитрий
Мне поменяли электросчетчик бесплатно, за что конечно большое спасибо. Но поставили простой, такой же, как и был. А я знаю, что сейчас должны ставить умные счетчики, когда показания не надо передавать каждый месяц. Почему вы экономите? Счетчик теперь Ваш, вы сами будете снимать показания, и следить за его исправной работой? Я могу о нем забыть навсегда.
Вопрос задал: Галина
Ко мне на прошлой неделе пришел ваш контролер, просил запустить в дом, чтобы проверить счетчик и снять показания. У меня дома старенькая мама. Разве режим пандемии на вас не распространяется? Почему вы ходите по домам и разносите вирусы?
Вопрос задал: Антон Иванович
Я живу в частном доме, не хочу дожидаться визита горсети. Могу я сейчас сам установить умный счетчик, чтоб он вам передавал показания. Если могу, где его купить?
Вопрос задал: Михаил
Добрый день. У нас нет договора с горсетью, платим за свет в УК, кто будет менять счетчик и что делать, чтоб нам его поменяли?