Все об электросчетчиках: онлайн-конференция со специалистами БГЭС

С 1 июля 2020 года со всех потребителей, как с населения, так и с юридических лиц, сняли обязанность по установке электросчетчиков. Теперь это бесплатно делают энергокомпании. В Барнауле приборы учета в многоквартирных домах уже меняет Барнаульская горэлектросеть, а в частном секторе и на предприятиях – Барнаульская сетевая компания.

Кто теперь несет ответственность за сохранность прибора учета и срыв пломб? Всегда ли замена счетчиков производится бесплатно? Как действовать тем, кто в апреле попал под мораторий и не успел заменить прибор учета? И законно ли, если до сих пор приходят счета от управляющей компании за общедомовой счетчик? На вопросы читателей amic.ru отвечает начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.





Вопрос задал: Дядя Федор Всю жизнь плачу по нормативу и не устанавливаю счетчик намеренно, чтобы не мучиться с передачей показаний. Мне его теперь поставят против моей воли? Я могу отказаться от счётчика?



Вопрос задал: Мария Николаевна Заработал новый закон, когда горсеть обязана менять все счетчики. А нам до сих пор приходят счета за старый общедомовой счетчик, это законно со стороны управляющей компании?



Вопрос задал: Петр Мой счетчик признали нерасчетным еще перед новогодними праздниками, а новый до еще не поставили. Почему я должен второй месяц переплачивать? Когда вы установите новый электросчетчик?



Вопрос задал: Вика Закон поменялся, счетчики больше не принадлежат абонентам. Кто теперь будет отвечать за их поломки, срыв пломб и прочие манипуляции? Это же не моя вещь, а значит и спроса с меня теперь быть не должно.



Вопрос задал: Мария Соседу горсеть поставила счетчик бесплатно. Уже прошло две недели, но к нам ваши специалисты еще не приходили. Мне заявку нужно подать?



Вопрос задал: Иван Алексеевич Мне нужно было поменять счетчик еще до пандемии, потом дали отсрочку. Что делать теперь – придете сами замените, это же теперь ваша обязанность, или мне это делать самому? Как я буду платить до установки нового счетчика?



Вопрос задал: Дмитрий Мне поменяли электросчетчик бесплатно, за что конечно большое спасибо. Но поставили простой, такой же, как и был. А я знаю, что сейчас должны ставить умные счетчики, когда показания не надо передавать каждый месяц. Почему вы экономите? Счетчик теперь Ваш, вы сами будете снимать показания, и следить за его исправной работой? Я могу о нем забыть навсегда.



Вопрос задал: Галина Ко мне на прошлой неделе пришел ваш контролер, просил запустить в дом, чтобы проверить счетчик и снять показания. У меня дома старенькая мама. Разве режим пандемии на вас не распространяется? Почему вы ходите по домам и разносите вирусы?



Вопрос задал: Антон Иванович Я живу в частном доме, не хочу дожидаться визита горсети. Могу я сейчас сам установить умный счетчик, чтоб он вам передавал показания. Если могу, где его купить?