День России на "Бирюзовой Катуни": закрытие Всероссийского фестиваля традиционной культуры

12 июня 2019 г., "Бирюзовая Катунь". Екатерина Смолихина
12 июня на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь" состоялось закрытие Всероссийского фестиваля традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни".
Здесь можно было увидеть выступление народных музыкантов и театра "Папьемашенники" из Санкт-Петербурга, ярмарку от народных мастеров Алтая, выставки этнокультурных объединений Алтайского края. В завершении праздника прошел концерт, в котором приняли участие лучшие фольклорные коллективы, национальные объединения и гости праздника, среди которых фолк-группа "Отава Ё", творческое объединение "Казачий Кругъ", Алексей Ховалыг, ансамбль "Воля", Сергей Старостин и Андрей Котов.
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