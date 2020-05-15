Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич уйдёт с поста ректора Алтайского государственного института культуры. Об этом она сообщила в «Переговорке» на amic.ru.

Галина Буевич отметила, что совмещать эти две должности непросто. А также объяснила, почему до сих пор совмещала:

«Когда меня избрали на должность председателя Барнаульской городской Думы седьмого созыва, я не рассматривала вопрос о работе в думе на постоянной основе. Кроме того, я всего несколько лет тогда проработала в должности ректора. Были определённые планы, стратегии и задачи, начаты были проекты, И, конечно, если ты инициатор этого проекта или ты поставил определённую задачу, то ты её должен выполнять вместе с коллективом», — сказала она.

Сейчас ситуация изменилась: «В этом созыве мы определили, что председатель БГД будет работать на постоянной основе», сказала Буевич. А это значит, что она уйдёт с поста ректора. Впрочем, точные сроки Буевич не назвала, отметив, что необходимо завершить ещё ряд начатых дел в институте.

Также в «Переговорке» на amic.ru Галина Буевич рассказала о том, чем нынешний созыв БГД отличается от предыдущего, на какие проблемы в жизни города барнаульцы обращают внимание депутатов прежде всего и как сама Галина Буевич относится к идее возвращения всенародных выборов мэра в краевой столице.

Полную версию «Переговорки» смотрите 30 ноября на портале amic.ru.