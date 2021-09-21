1 Что такое Рождество Богородицы? Это один из двунадесятых православных праздников, которые тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы. Праздники делятся на Господские (посвящённые Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвящённые Божией Матери). Рождество Богородицы – праздник Богородичный.

2 Где описаны события, рассказывающие о Рождестве Девы Марии? Рождество Богородицы не описывают в Новом Завете. Знания об этом празднике пришли из Церковного Предания, одного из источников нашего вероучения, вместе со Священным Писанием. Предание, которое рассказывает о Рождестве Богородицы, – Протоевангелие Иакова. Оно было написано во втором веке. Отдельно отмечать этот праздник стали лишь в пятом веке.

3 Когда празднуется Рождество Богородицы? Рождество Богородицы всегда празднуют в один день (это непереходящий праздник) – 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

4 Сколько длится праздник Рождества Пресвятой Богородицы? Праздник по православной традиции продолжается шесть дней – с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство.

5 Что можно есть в этот праздник? Есть и пить в этот день можно всё, но очень строго запрещено злоупотреблять алкоголем и дурно себя вести.

6 Богослужение Рождества Богородицы Самое древнее песнопение праздника – тропарь "Рождество Твое, Богородице Дево". Также в наши дни во время службы читают песнопения святителя Андрея Критского, преподобного Иоанна Дамаскина, Константинопольского патриарха Германа.

7 Традиции праздника Рождества Богородицы Так сложилось, что церковные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы тесно переплелись с народными. На Руси Рождество Божией Матери называли "Малой Пречистою" по аналогии с "Большой Пречистою". Также праздник называли Аспосов день. В этот день встречали "матушку-осенину", то есть осень. В Аспосов день было принято ходить в гости, поздравлять молодожёнов, накрывать богатый стол. Крестьяне убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Это был конец летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Люди благодарили Богородицу за собранный урожай и просили Её помощи на год будущий.

Впервые материал был опубликован 21 сентября 2016 года. При написании использована информация с православного сайта Фома.