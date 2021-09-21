Что такое Рождество Богородицы?
Это один из двунадесятых православных праздников, которые тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы. Праздники делятся на Господские (посвящённые Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвящённые Божией Матери). Рождество Богородицы – праздник Богородичный.
Где описаны события, рассказывающие о Рождестве Девы Марии?
Рождество Богородицы не описывают в Новом Завете. Знания об этом празднике пришли из Церковного Предания, одного из источников нашего вероучения, вместе со Священным Писанием. Предание, которое рассказывает о Рождестве Богородицы, – Протоевангелие Иакова. Оно было написано во втором веке. Отдельно отмечать этот праздник стали лишь в пятом веке.
Когда празднуется Рождество Богородицы?
Рождество Богородицы всегда празднуют в один день (это непереходящий праздник) – 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
Сколько длится праздник Рождества Пресвятой Богородицы?
Праздник по православной традиции продолжается шесть дней – с 20 по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство.
Что можно есть в этот праздник?
Есть и пить в этот день можно всё, но очень строго запрещено злоупотреблять алкоголем и дурно себя вести.
Богослужение Рождества Богородицы
Самое древнее песнопение праздника – тропарь "Рождество Твое, Богородице Дево". Также в наши дни во время службы читают песнопения святителя Андрея Критского, преподобного Иоанна Дамаскина, Константинопольского патриарха Германа.
Традиции праздника Рождества Богородицы
Так сложилось, что церковные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы тесно переплелись с народными. На Руси Рождество Божией Матери называли "Малой Пречистою" по аналогии с "Большой Пречистою". Также праздник называли Аспосов день. В этот день встречали "матушку-осенину", то есть осень. В Аспосов день было принято ходить в гости, поздравлять молодожёнов, накрывать богатый стол. Крестьяне убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук. Это был конец летних полевых работ и начало осенних приготовлений. Люди благодарили Богородицу за собранный урожай и просили Её помощи на год будущий.
Впервые материал был опубликован 21 сентября 2016 года. При написании использована информация с православного сайта Фома.
Комментарии
Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru?
да 1088 чел.
нет 1778 чел.
необходим спецраздел 77 чел.
мне все равно 678 чел
Корни славянские. Изначально на Руси в этот день был праздник Род и Роженица - посвященный семейному благополучию, праздник прославления Рода, Лады и Лели.
Никому не интересны эти новости (точнее не новости, а скрытая реклама РПЦ)...
Скорее всего - праздник урожая.
Праздник равноденствия, завтра новолетие по старому календарю.
А еще сегодня Новый Год! Шана Това! С Новым, 5778-м годом!
Дюша , привет . Ты в юности жил напротив ипподрома ?