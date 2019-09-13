Что нельзя делать в пятницу 13-го?

Почему пятница 13-е считается страшным днем?

Версий очень много. Редакция Amic просто поражена их разнообразием. Итак, еще до христианства древние римляне считали, что число 13 несет разрушение и несчастья. Позднее стали говорить, что именно в пятницу 13-го ведьмы и разная нечисть устраивали свой большой бал – шабаш, на который прилетал сам Сатана.

Также некоторые утверждают, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и угостила им Адама, за что люди и были изгнаны из Рая, другие же уверены, что именно в этот день Каин убил Авеля и так на Земле появилась Смерть. В общем, на самом деле точного ответа на этот вопрос нет. Но болтают всякое.