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Стирать, выбрасывать ненужное: что можно и нельзя делать в Великий вторник

, ИА "Амител"
В Великий вторник Страстной недели можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи
Иисус и фарисеи / Фото: molitva-info.ru

Иисус и фарисеи / Фото: molitva-info.ru

27 апреля 2021 года православные христиане отмечают Великий вторник Страстной недели. Напомним, каждый день предпасхальной недели имеет свой смысл и традиции. Рассказываем, как правильно провести этот день и какие запреты существуют для Великого вторника.

1
Смысл Великого вторника в христианстве

Согласно Писанию, Иисус знал о том, что с ним произойдёт в ближайшие дни, а потому старался как можно больше разговаривать со своими учениками. Он признался, что впереди ему грозят великие страдания, но тогда ученики не смогли этого понять.

Основная притча этого дня – о 10 девах, которые ждали своего жениха. Пятеро из них были мудры, а пятеро – нет. В результате, когда у глупых дев закончилось масло в лампадах и они ушли его подливать, жених пришёл и закрыл двери дома. Масло в данном случае символизирует веру.

Ещё одна притча связана со знаменитым выражением "Кесарю – кесарево, а Богу – Богово". Фарисеи искали повод поссорить Христа с римской властью, чтобы его приговорили к смертной казни. И спросили, надо ли платить налоги кесарю. По их мнению, как бы ни ответил Христос, он был бы виновен: либо в глазах народа, либо – власти. Но Христос попросил принести ему динарий, на котором был профиль кесаря, и сказал, что надо отдавать кесарю то, что ему полагается дать, а Богу принести Божие.

Обе эти притчи напоминают христианам: бодрствуйте и достойно приносите свои таланты Богу.

2
Что нужно делать в Великий вторник

Согласно традиции, в Великий вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, нужно вспоминать Христа и беседы, которые он вёл с учениками. Рекомендуется всей семьёй читать Евангелие. Также Церковь напоминает о совершении благих поступков.

Кроме того, в этот день вели плотную подготовку к Пасхе. Можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи. С Великого вторника можно начинать закупать продукты на Пасху.

3
Что можно есть в Великий вторник?
Поскольку пост продолжается, то в этот день следует соблюдать строгость в еде и напитках. В этот день Церковь разрешает сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеб и мед.
4
Что нельзя делать в Великий вторник?
Нельзя веселиться, петь и танцевать. Запрещено употреблять спиртные напитки.
5
Можно ли работать в Великий вторник?
Работать можно, точно так же не запрещаются работы по дому и в огороде. Но что важно: в этот день необходимо завершить все дела, которые связаны с тканью, нитками и иглами.
6
Какие приметы связаны с Великим вторником?

В Великий вторник наши предки старались собрать снег и им умыть всю домашнюю скотину. Считалось, что это поможет уберечь её от болезней.

Ещё одна примета Великого вторника: если в этот день сыро, идёт снег или дождь, то лето будет богатым на урожай грибов.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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