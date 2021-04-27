27 апреля 2021 года православные христиане отмечают Великий вторник Страстной недели. Напомним, каждый день предпасхальной недели имеет свой смысл и традиции. Рассказываем, как правильно провести этот день и какие запреты существуют для Великого вторника.
Согласно Писанию, Иисус знал о том, что с ним произойдёт в ближайшие дни, а потому старался как можно больше разговаривать со своими учениками. Он признался, что впереди ему грозят великие страдания, но тогда ученики не смогли этого понять.
Основная притча этого дня – о 10 девах, которые ждали своего жениха. Пятеро из них были мудры, а пятеро – нет. В результате, когда у глупых дев закончилось масло в лампадах и они ушли его подливать, жених пришёл и закрыл двери дома. Масло в данном случае символизирует веру.
Ещё одна притча связана со знаменитым выражением "Кесарю – кесарево, а Богу – Богово". Фарисеи искали повод поссорить Христа с римской властью, чтобы его приговорили к смертной казни. И спросили, надо ли платить налоги кесарю. По их мнению, как бы ни ответил Христос, он был бы виновен: либо в глазах народа, либо – власти. Но Христос попросил принести ему динарий, на котором был профиль кесаря, и сказал, что надо отдавать кесарю то, что ему полагается дать, а Богу принести Божие.
Обе эти притчи напоминают христианам: бодрствуйте и достойно приносите свои таланты Богу.
Согласно традиции, в Великий вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, нужно вспоминать Христа и беседы, которые он вёл с учениками. Рекомендуется всей семьёй читать Евангелие. Также Церковь напоминает о совершении благих поступков.
Кроме того, в этот день вели плотную подготовку к Пасхе. Можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи. С Великого вторника можно начинать закупать продукты на Пасху.
В Великий вторник наши предки старались собрать снег и им умыть всю домашнюю скотину. Считалось, что это поможет уберечь её от болезней.
Ещё одна примета Великого вторника: если в этот день сыро, идёт снег или дождь, то лето будет богатым на урожай грибов.
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