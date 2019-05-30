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Какие растения посадить на даче, чтобы отгонять комаров

, ИА "Амител"
Рассказываем о цветах и травах, которые комары и мошки не выносят на дух

Лето вместе с теплом и прочими жизненными радостями приносит нам и неприятности в виде комаров, мошек и прочего гнуса. Особенно достается бедным дачникам – во время работы на огороде укрыться от кровососущих негде, а репелленты не всегда помогают, да и для здоровья это не полезно. Кстати, если комаров пока еще не много, то в пригороде Барнаула мошки уже заявили о своем недружелюбном присутствии. Между тем сейчас самое время позаботиться о защите своего участка от этих кровососущих насекомых, а заодно и украсить территорию новыми растениями. Сегодня в рубрике "Дача" рассказываем о цветах и травах, которые комары и мошки не выносят на дух. А потому у вас появляется прекрасная возможность уменьшить их количество на своем участке. И красиво, и для здоровья безопасно, и экологично.

Базилик

Растение, кажется, известно всем. Но немногие знают, что его запах отпугивает мух и комаров. Если понаблюдаете за грядкой базилика, то сами убедитесь, что в радиусе 1,5-2 метра от нее эти насекомые не пролетают. Ухаживать за базиликом особо не нужно – растение неприхотливое. Лучше всего высаживать базилик около дорожек – когда вы или ваши дети случайно наступите на листик растения, будут высвобождаться ароматические масла, которые отпугнут комаров и мошек.

Бархатцы

Да, кровососы очень боятся запаха этих желто-оранжевых неприхотливых цветов. А потому смело высаживайте их на своем участке и помните – бархатцев много, в отличие от комаров, не бывает. К тому же ухаживать за этими цветами легко и просто.

Герань садовая

Та самая обычная герань, любого сорта, спасет и защитит ваш участок от комаров и мошек. Так что бегите, выбирайте именно тот сорт, который понравится вам и впишется в ваш цветник.

Кошачья мята

На самом деле название у этого растения котовник лимонный. Но его просто обожают кошки. А вот комары стремятся умчаться куда подальше. Так что если у вас еще нет этого растения, быстро исправляйте упущение.

Мелисса

Просто идеальный солдат: отгоняет комаров, ухода не требует, сама разрастается, легко зимует.

Мята болотная и мята перечная

Комары не переносят что одну, что вторую. А вот полезных насекомых ее цветы привлекают, а заодно они опыляют соседние растения.

Чеснок

Нет, если вы будете усиленно дышать на комара после поедания чеснока, на него это мало подействует. Так что есть его не надо, чтобы защититься от кровососущих. Просто посадите грядочку рядом с местом вашего отдыха. Аромат, который источают зеленые побеги чеснока, отвратителен и для комаров и для мошек.

Тысячелистник

Попробуйте посадить его около крыльца или любимой лавочки, и вы отпугнете большую часть комаров и мух. Кроме того, тысячелистник выделяет фитонциды, которые стимулируют рост растений и ограждают их от ряда вредителей. Выращивать это растение легко и просто – оно очень неприхотливо. Его можно высадить там, где другие не приживутся.

Полынь

Вы думаете, это просто сорняк? Вот и зря. Серебристое растение может украсить ваш участок. Оттенить яркие тона других цветов. Вам только придется периодически подрезать ему веточки. Зато польза от полыни просто огромна: ее запах прогоняет яблоневую плодожорку, малинного жука, тлю, ну и, конечно, кровососущих, так что легенды о том, что полынь отпугивает вампиров, не на пустом месте возникли.

Цитронелла

Яндекс.ru

Это трава с очень ярким насыщенным запахом, который не выносят крылатые кровососы. Цитронелла – теплолюбивое растение, а потому лучше всего ее высадить в горшок, чтобы с наступлением холодов укрыть в доме.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2019 13:22
- гость -

Все чушь, комарам пофиг

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30.05.2019 13:29
технарь

Циперметрин-наше всё!

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