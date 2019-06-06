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Вопрос дня



Когда в 2019 году Вознесение Господне и что запрещено делать в этот день

, ИА "Амител"
Рассказываем про традиции этого праздника
Вознесение Господне / Фото: facenews.ua

Вознесение Господне / Фото: facenews.ua


На православном календаре важная дата – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Этот праздник связан с божественным воскрешением и вознесение на небо Христа. Рассказываем традиции этого дня и что нельзя делать.

1
Что это за праздник?
Вознесение Господне – один из важнейших православных праздников. Христиане верят, что в этот день Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых вознесся на небо. Это произошло на глазах учеников в пригороде Иерусалима на горе Елеон. Этому предшествовал месяц его появления перед паствой.
После вознесения собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых: "Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".
2
Когда Вознесение Господне отмечается в 2019 году?
Дата этого праздника "плавает". Она напрямую зависит от Пасхи, когда Иисус воскрес. Вознесение произошло на 40 день после Светлого воскресенья и это всегда четверг.
В 2019 году праздник выпадает на 6 июня.
3
Каковы традиции этого дня?
Уже накануне в церквях начинаются службы в честь этого праздника: утром в среду звучит последнее пасхальное песнопение, а вечером служат Всенощное бдение. В день праздника православные приходят в храм на литургию, где читают Евангелие от Марка.
Что касается народных традиций, то в старину в этот день водили хороводы в честь будущего хорошего урожая, в некоторых местах устраивали веселые гулянья. Считалось, что именно теперь окончательно наступает лето.
На Вознесение пекли пироги с начинкой из зеленого лука и особые лепешки ("лесенки", или "лествицы"), на которых обязательно делали семь "перекладин", "ступеней". А еще было принято ходить в гости и приглашать гостей к себе.
Есть и приметы на этот день:
Карканье ворон – к удаче, песни сорок – к деньгам.
Если пошел дождь, то быть неурожаю.
Умыться утренней росой – сохранить надолго красоту.
Снесенные яйца приносят счастье, их лучше прятать.
Какая сегодня погода – такой погода будет весь месяц.
4
Нужно ли держать пост в этот день?
Нет, этот праздник выпадает на четверг и не предполагает какого-либо ограничения в еде. Оно есть накануне в среду и на следующий день в пятницу: нельзя есть мясо, яйца, молочную продукцию, можно есть рыбу.
 
5
Что нельзя делать в этот день?
В этот день нельзя отказывать странникам. Наоборот, нужно помогать нуждающимся и просящим. Некоторые верят, что в этот день Иисус ходит по улице среди обычных людей в образе нищего. По этой же причине не стоит выбрасывать что-то на улицы, плевать на улице.
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, усиленно убирать в доме, работать в огороде, много готовить, стирать, гладить.
Православные не говорят в этот день "Христос Воскресе", ибо именно в этот день из церквей выносят Плащаницу.
Есть также народная примета, запрещающая брать и давать в долг, дабы не отдать свое счастье и не присваивать чужого.
Ну и как в любой другой православный праздник нельзя ругаться, обижаться на кого, таить злобу, грустить, тосковать. 

 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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