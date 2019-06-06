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Что случилось с Бари Алибасовым и при чем тут Шукшины

, ИА "Амител"
Знакомые продюсера и СМИ стали строить предположения о том, что же могло произойти с Алибасовым
Бари Алибасов/Фото: kleo.ru

Бари Алибасов/Фото: kleo.ru


Бари Алибасов 6 июня отмечает свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 72 года. Но праздник он проведет в больнице. Вечером 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован в тяжелом состоянии. В больницу он поступил с химическим ожогом желудка, так как выпил средство для очистки канализационных труб. Знакомые и СМИ стали строить предположения о том, что же могло произойти с Алибасовым. Amic собрал всю информацию о состоянии продюсера на данный момент и о том, что же все-таки произошло с Алибасовым.

1
Что случилось с Бари Алибасовым?

На данный момент известно, что  вечером 4 июня Бари Алибасов выпил средство для очистки труб. Он сумел сам вызвать "Скорую помощь", врачи которой тут же начали реанимационные действия, тем не менее продюсер в тяжелом состоянии госпитализирован.  

Родственники и друзья утверждают, что ядовитую жидкость Алибасов выпил случайно: якобы очень хотел пить. По одной из версий, из-за слабого зрения продюсер принял яркий флакон чистящегося средства за упаковку сока и выпил, по другой средство было налито в стакан и стояло у раковины. А поскольку оно было бесцветно, Алибасов принял его за воду и хлебнул. Сам понял свою ошибку и сам вызвал "Скорую".

"Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице", — цитирует его РИА "Новости" слова сына Бари Алибасова.

2
При чем тут Шукшины?

Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram написал, что не удивится,  если узнает, что к данному происшествию окажется причастна внучка супруги Алибасова — Лидии Федосеевой–Шукшиной: "Не удивлюсь, если стакан с отравой Бари Алибасову подсунула внучка Лиды. Эти спиногрызы самостоятельно ничего заработать не могут, умеют только "рвать бабку на части". Здоровья тебе, друг, хоть и бывший, мы еще повоюем", – написал Садальский.

Однако знакомые и друзья семьи Алибасова категорически не согласны с такой версией событий.

"Стас Садальский высказал свою версию, что это могло быть умышленное отравление. Не хотел бы в это верить, потому что я знаю семью Шукшиных именно с хорошей стороны. Произошедшее меня шокировало. Я, находясь на гастролях в Сочи, понимаю, что сейчас переживают жена, сын и весь коллектив группы "На-На"", — прокомментировал продюсер и музыкант Андрей Разин сайту teleprogramma.

3
Что говорят знакомые о ситуации?

Мнения разные.Бывший солист группы "На-На"  считает, что произошедшее – нелепая бытовая случайность"Бари - человек творческий, увлекающийся. Схватил стакан, да и хлебнул по ошибке. Не надо просто, когда прочищаешь трубы, два стакана ставить рядом. Страшная по последствиям, но совершенно бытовая ошибка", — считает Владимир Левкин.

А вот другой участник группы Владимир Политов назвал ситуацию "загадочной": "Решили трубы прочистить — перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил. Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть".

4

Правда ли что продюсер при смерти?

Нет, не правда. Поздно вечером 5 июня появились сообщения о смерти Бари Алибасова, но это оказалось неправдой. Информацию о смерти продюсера опроверг его пресс-секретарь Вадим Горжанкин "Все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", — сказал он телеканалу "360".

Алибасов проходит лечение в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифософского . В больнице ему диагностировали четвертую — максимальную — степень ожога желудка. Представитель продюсера Вадим Горожанкин сообщил, что Алибасов находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако лечение предстоит очень долгое. По словам Горожанкина, даже при самом лучшем исходе выздоровление может занять месяцы.

Владимир Левкин рассказал агентству городских новостей "Москва", что Алибасову грозит операция: "У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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