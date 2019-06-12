История задержания, а затем громкое освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому вменяли хранение и попытку сбыта наркотиков, всколыхнуло всю страну. Напомним, сам Иван утверждал, что никакого отношения к наркотикам не имеет и что ему поступали угрозы из-за его журналистских расследований. 11 июня Иван был освобожден, а полицейские, которые его задерживали, сейчас сами находятся под следствием. На фоне этой истории стали всплывать другие, в которых также рассказывается об уголовных делах возбужденных из-за подкинутых кем-то запрещенных веществах. Запрещенные предметы могут подбросить из мести, или злоумышленники воспользуются чужими вещами, чтобы перевезти "товар".
Что делать, если вас задержали по подозрению в преступлении, которого вы не совершали и как себя при этом вести, Amic выяснил у известных адвокатов Алтайского края.
"Старайтесь никогда не брать в руки чужие вещи: например, если незнакомец предлагает подержать ручную кладь или что-то помочь донести. В местах скопления людей — следите за своими карманами, по возможности застегивайте. Если сотрудники подошли на улице с непонятными обвинениями — требуйте сразу звонок защитнику, не совершайте никаких действий."
"Главное: делать акцент на понятых. В практике были случаи, когда сотрудник под два метра ростом проводит мероприятия, а понятой ростом в полтора метра стоит где-то позади и ничего не видит. В результате следственные действия, которые понятые не видели, были исключены из доказательств. Если вы замечаете факт знакомства понятого с сотрудником, об этом надо указать в протоколе.
История знает случаи, когда невиновным людям, действительно, подкидывали наркотики, но еще больше случаев, когда лица пытаются уйти от наказания, говоря, что им их подкинули".
"Все изъятое у задержанного имущество должно быть при понятых вписано в протокол. Упаковано, опечатано бумажной биркой с оттиском печати, на которой должны расписаться участвующие лица. Проследите за этим. А если ваши вещи просто сложили в пакет, то любой человек может ими воспользоваться. На руки вы должны получить копию протокола задержания или изъятия. В них есть графа "копию получил" — где вы за это расписываетесь".
"Однозначно никаких показаний давать не нужно, лучше всего вспомнить 51 статью Конституции (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников — прим.редакции), а потом когда приедет защитник, выработать линию защиты и давать показания. Принимать все меры чтобы доказать, что ты не продаешь и не хранишь наркотики. Ходатайствовать об осмотре телефонных контактов и сообщений, чтобы показать что с наркодиллерами никак не связан."
Ольга Лопатина, адвокатская контора №1 Центрального района , юридический стаж более 30 лет:
"Если наркотик подкинули — при понятых надо объяснять, что сверток вам не принадлежит. Если в организме задержанного не найдут наркотических веществ — это будет иметь положительное значение для защиты.
Если предложат написать явку с повинной, надо понимать, что это лишь способ сотрудников добиться признания. Вроде санкция серьезная по статье, а так ты получишь смягчающее обстоятельство. Но это заблуждение и ни с какими "повинными" торопиться не стоит."
"Адвокат это третье лицо, к которому может обратиться человек. Адвокат может присутствовать уже с момента фактического задержания, независимо от статуса. Даже если человек проходит по делу свидетелем. Когда задерживают юристов, они тоже нанимают адвокатов.
Ни в коем случае нельзя опускать руки, безусловно есть случаи и оправдательных приговоров, и случаи прекращения уголовных дел."
Комментарии
Дожили.
Обалдеть, учат как защищаться от "правоохранителей"
Самое главное забыли сказать, что из карманов самому ничего не доставать, а просить чтобы полицейские сами, в присутствии понятых, все вытаскивали из ваших карманов