12 июня наши предки старались и сами в лес не ходить, и скотину дома держали, а еще опасались ложиться спать днем. Рассказываем – почему.

Почему в лес не ходить

Согласно народному поверью 12 июня все змеи выползали из своих нор, куда спрятались минувшей осенью, и устраивали свадьбы. Именно поэтому в народном календаре этот день называется Змеиный праздник или День змеевика. Любому человеку, который встретится на пути змеиной свадьбы, гады жестоко мстят, немилосердно кусая. При этом считалось, что змеиные укусы, полученные в этот день, вылечить невозможно.

В народе говорили, что на свои свадьбы змеи "идут поездом", сцепившись друг другом хвостами, а правит ими семиглавый змей – очень коварный и жестокий.

Особо страшной кара была для тех людей, которые в этот день умудрялись как-то обидеть змею. Тогда весь змеиный род мстил не только этому человеку, но и всем его близким. Существовала примета: "На Змеевика не ходи в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбу". По этой причине крестьяне на Змеевика даже скотину пастись на пастбища не отправляли.

Как защищались от змей

Если же все-таки нельзя было отложить поход в лес, то с собой брали амулеты, которые могли отогнать змей, например, марьин корень, цветки вероники, а также чертополох и папоротник.

Еще верили, что при виде ясеневой палки змеи цепенеют и не могут напасть.

А вечером 12 июня крестьяне устраивали праздник в честь того, что убереглись от змей.

Причем тут бобы

В народе считалось, что этот день – лучший для посадки бобовых. При этом посадить нужно было, соблюдая настоящий ритуал: найти не успевший растаять снег в лесу или еще где-либо, растопить его дома, замочить в этой воде бобы, а потом высадить в землю, произнеся специальный заговор: "Уродитесь, бобы крутые и большие. На старых и малых, на весь мир крещеный".

А почему старались не спать днем?

Считалось, что с 11 на 12 июня снится вещий сон, который исполнится через неделю. А вот днем старались не спать – сны в это время предвещали что-то плохое.

Приметы на 12 июня