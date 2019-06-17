Республика Алтай на пороге нового политического события – осенью 2019 года состоятся выборы главы региона. Событие примечательно еще и тем, что предыдущий губернатор был у руля 13 лет подряд. Рассказываем, когда пройдут выборы и кто будет в них участвовать.
Официально в избирком заявились пока только два кандидата:
- Врио главы региона Олег Хорохордин от партии "Единая Россия" (принес документы в избирком 8 июня).
- Депутат горсовета Горно-Алтайска, заместитель координатора ЛДПР по идеологической работе Дмитрий Софронов от ЛДПР (принес документы в избирком 14 июня).
Кроме того, о желании пойти на выборы заявляли:
- Мерген Теркин от "Партии народной свободы".
- Депутат Госсобрания Республики Алтай Вячеслав Кыдатов от "Партии Роста".
- Глава регионального отделения коммунистической партии Виктор Ромашкин от КПРФ.
Официальный период выдвижения завершается во вторник, 25 июня. До 24 июля всем выдвинутым кандидатам нужно будет предоставить документы для регистрации. Решение о регистрации будет принято до 2 августа.
Всего право выдвинуть кандидата имеют 29 политических партий. А вот участвовать в качестве самовыдвиженца на этих выборах возможности не будет.
Алтайский центр политического консалтинга регулярно проводит в Республике Алтай социологические исследования по поводу предстоящих выборов главы региона. В рамках последнего 58% респондентов заявили, что пойдут на выборы, 15% – точно не пойдут. Всего было опрошено 600 человек (метод поквартирного обхода, случайная квотная выборка).
Голоса респондентов в пользу кандидатов распределились так:
- Олег Хорохордин – 53,1%
- Виктор Ромашкин – 27,2%
- Дмитрий Софронов – 7,8%
- Леонид Ефимов – 3,9%
- Вячеслав Кыдатов – 2,5%
- Мерген Теркин – 1,2%
- Александр Манзыров – 1,1%
- Испорчу бюллетень – 3,2%
Это произошло после досрочной отставки губернатора Александра Бердникова 20 марта 2019 года, который правил регионом 13 лет. В этот же день президент Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай 47-летнего Олега Хорохордина. Ранее он работал председателем некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова.
Кстати, теперь Хорохордин официально является местным – недавно он получил прописку в Горно-Алтайске.
Он беспартийный, но поскольку участие самовыдвиженцев на этих выборах запрещено, выдвигаться нужно было от партии. Сам Хорохордин заявил, что "рассчитывает на широкий диалог и сотрудничество самых различных политических сил и общественных объединений во имя одной очень простой идеи – улучшения жизни людей, живущих на земле Горного Алтая".
Комментарии
Народ, выбирайте местного! У варяг цель и задача одна, и уж точно она не связана с благосостоянием граждан. Несколько лет побыть губером и уехать туда, где им хорошо, а вам там дальше жить.