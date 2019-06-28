Это только со стороны кажется, что все подростки целыми днями сидят в гаджетах и совсем не выходят на улицу. Только в Барнауле летом 2019 года в загородных и пришкольных лагерях отдохнет более 10 тысяч ребят. Те же, кто не едет в лагерь или уже из него вернулся, найдут много занимательного и в городе. За спортивный досуг школьников, а также и взрослых, отвечает "Летний дворовый инструктор". В администрации Барнаула порталу Amic.ru пояснили, что это за проект и кто может принять в нем участие.
Основными видами спорта являются мини-футбол, волейбол, стритбол. В программу занятий входят также оздоровительные методики, общая физическая подготовка, игровые виды спорта, спортивные эстафеты, соревнования, конкурсы, сообщили в мэрии.
Проект включает несколько направлений: официальные спортивные мероприятия и тренировки.
В июне 2019 года прошло несколько мероприятий. Так, юные барнаульцы приняли участие в городском этапе всероссийских соревнований по футболу на призы клуба "Кожаный мяч" среди детей трех возрастных групп, а также в краевом этапе Фестиваля дворового спорта.
Люди с ограниченными возможностями здоровья под руководством тренера играли в бочче (спортивная игра с мячом на точность) на базе средней школы № 133 и училища олимпийского резерва.
В барнаульском Парке Спорта Алексея Смертина проходили занятия для всех желающих по функциональному тренингу, Strong by zymba, Tabata, Mind & body. В качестве эксперимента на двух площадках Железнодорожного района с горожанами занятия проводили врачи – инструкторы по ЛФК.
Кроме того, в июне 2019 года работали 15 площадок за счет средств городской муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2021 годы". Плюс несколько дополнительных площадок в районах города.
В июле среди участников проекта "Летний дворовый инструктор" пройдут соревнования по мини-футболу. В августе запланирован Фестиваль дворового футбола, по итогам которого будет сформирована команда Алтайского края и направлена на Всероссийский этап фестиваля, а также Всероссийские соревнования по стритболу "Оранжевый мяч".
Узнать расписание городских мероприятий можно на сайте администрации Барнаула в разделе "Город сегодня – Спорт – Спортивные мероприятия".
Площадки Центрального района:
- ул. Фомина, 130 (спортивная площадка школы № 48). Время тренировок: вторник, четверг, суббота – 16:30-18:30;
- ул. Короленко, 13 (спортивная площадка школы № 1), понедельник, среда, пятница – 11:00-13:00;
- ул. Приречная, 9 (спортивная площадка фитнес-клуба "Шторм"), понедельник, среда, пятница – 19:00-21:00;
- ул. Ядринцева, 76 (спортивная площадка гимназии № 22), вторник, четверг, суббота – 17:00-19:00;
- ул. Белинского, 9 (поселок Южный), понедельник, среда, пятница – 13:00-15:00.
Площадки Октябрьского района:
- ул. Декабристов, 6а (площадка у жилого дома на Восточном), понедельник, суббота, воскресенье – 19:00-21:00;
- ул. Тимуровская, 15, площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья (Алтайское училище олимпийского резерва), вторник, четверг – 13:00-15:00;
- ул. Воровского, 110 (район ВРЗ), среда, суббота, воскресенье – 18:00-20:00;
- ул. Малахова, 19 (медицинский колледж), понедельник, среда, пятница – 19:00-21:00.
Площадки Железнодорожного района:
- ул. Фурманова, 24, вторник – 18:00-21:00, воскресенье – 16.00-19:00;
- аллея по ул. Георгия Исакова (в районе дома № 130, площадка с уличными тренажерами в районе дома № 133), понедельник, среда, четверг – 16:00-18:00;
- ул. Советской Армии, 54а (стадион школы № 60), понедельник, среда, четверг – 16:00-18:00.
Площадки Индустриального района:
- ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта А. Смертина), понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье – 19:30-21:00, здесь будет работать сразу три тренера;
- ул. 280-летия Барнаула, 8 (стадион школы № 133), вторник, четверг – 17:00-19:00, суббота – 12:00-14:00;
- ул. Центральная, 25 (поселок Новомихайловка), четверг – 19:00-21:00;
- ул. Благовещенская, 11 (спортплощадка школы № 118), понедельник, среда, пятница – 18:00-20:00;
- ул. Сиреневая, 16 (спортплощадка школы № 135), понедельник, среда, пятница – 11:00-13:00;
- ул. Попова, 158 (площадка у дома в микрорайоне Дружный), среда, пятница, воскресенье – 10:00-12:00.
Площадки Ленинского района:
- ул. Советская, 1а, с. Гоньба (спортивная площадка школы № 97), понедельник, среда, пятница – 09:00-11:00;
- ул. Попова, 56, понедельник, среда, пятница – 10:00-12:00;
- ул. Сибирская, 19, п. Научный городок, вторник, четверг – 18:00-20:00, суббота – 11:00-13:00;
- ул. Георгия Исакова, 149а (парк "Арлекино"), среда, пятница – 17:00-18:00.
Все площадки перед открытием были обследованы специалистами на предмет безопасности.
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