Зачем нужно прыгать через костер в Купальскую ночь?

Наши предки считали, что огонь в эту ночь приобретает магическую силу, а потому с ним связано большинство обрядов этого праздника. Важно, чтобы огонь от него был большим и высоким, похожим на солнце.

В центр огневища устанавливали высокий столб, а на него череп коня или коровы – "видьму". Пока костёр горел ярко, вокруг него водили хороводы, пели и танцевали. Как только огонь немного стихал, через него начинали прыгать.

Прыжки через костёр имели своё магическое значение: считалось, что таким образом человек мог очистить свою судьбу, избавиться от дурного глаза, нечисти и хворей.



Если девушка не могла перепрыгнуть через огонь, то ее считали ведьмой и всячески наказывали: обливали водой, стегали крапивой и обсыпали перьями.

Кроме того, в купальском костре сжигали старые вещи, избавляясь тем самым от старых обид и проблем, между двумя кострами проводили скот, чтобы защитить его от болезней.