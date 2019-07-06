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Можно ли купаться в ночь на Ивана Купалу и зачем нужно прыгать через костер

, ИА "Амител"
От нечистой силы в Купальскую ночь наши предки защищались дырявыми мужскими штанами
Купальская ночь / Фото: nomadsclub.r

Купальская ночь / Фото: nomadsclub.r


День Ивана Купалы – один из самых мистических, весёлых и ярких праздников, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Пристальный интерес к празднику связан с его традициями и обрядами, которые остаются неизменными вот уже много веков. Рассказываем историю праздника и о том, как его принято отмечать.

1
Как возник праздник Ивана Купалы?

  1. Возник этот праздник у восточных славян еще в раннем язычестве и изначально был связан с летним солнцестоянием. Отмечали его  22 июня – когда лето поворачивает на осень. Восхваляли в этот день плодородие и цветение, начало настоящего лета.

    С приходом христианства и принятием григорианского календаря праздник перенесли на 7 июля и он совпал с днем рождества Ивана Крестителя, имя которого в переводе с греческого означает "купатель". Это и дало празднику его нынешнее название – День Ивана Купалы. Но несмотря на существенные перемены, древние обряды, посвящённые этому дню, не забылись.

2
Как отмечали праздник наши предки?

Основные празднования начинались у славян ещё вечером 6 июля, с заходом солнца, и продолжались до самого рассвета. Ночь на Ивана Купалу считалась волшебной, и пропустить её было нельзя. В эту ночь даже запрещалось ложиться спать. Надо было веселиться до утра, прыгать через костер и петь песни.

Так как раньше День Ивана Купалы отмечался в день летнего солнцестояния, то многие его обряды связаны с дневным светилом. Юноши спускали с пригорков зажжённые бочки или колёса, символизирующие движение солнца по небесному своду. Девушки плели венки из полевых цветов и спускали их по воде.

Еще считалось, что в эту ночь гулять на землю выходила вся нечисть – русалки, черти, ведьмы, а вода, травы и огонь приобретали целебные свойства.

3
Зачем нужно прыгать через костер в Купальскую ночь?

Наши предки считали, что огонь в эту ночь приобретает магическую силу, а потому с ним связано большинство обрядов этого праздника. Важно, чтобы огонь от него был большим и высоким, похожим на солнце.

В центр огневища устанавливали высокий столб, а на него череп коня или коровы – "видьму". Пока костёр горел ярко, вокруг него водили хороводы, пели и танцевали. Как только огонь немного стихал, через него начинали прыгать.

Прыжки через костёр имели своё магическое значение: считалось, что таким образом человек мог очистить свою судьбу, избавиться от дурного глаза, нечисти и хворей.

Если девушка не могла перепрыгнуть через огонь, то ее считали ведьмой и всячески наказывали: обливали водой, стегали крапивой и обсыпали перьями.

Кроме того, в купальском костре сжигали старые вещи, избавляясь тем самым от старых обид и проблем, между двумя кострами проводили скот, чтобы защитить его от болезней.

4
Можно ли купаться в ночь на Ивана Купалу?

К купанию в водоемах в этот день относились по-разному. Некоторые утверждали, что в ночь на 7 июля нечисть покидает реки и озёра, и они становятся безопасными. Другие, напротив, боялись её разгула и утверждали, что русалки и водяные способны забрать с собой рискнувшего нарушить водный покой.

Однако в целебных свойствах воды в этот день никто не сомневался. Набранная из источников, она, по мнению наших предков, обладала целебными силами. Те, кто побоялся плавать в водоёмах, старались ходить босиком, умыться или даже лечь в траву, покрытую утренней росой. Девушки таким способом возвращали или усиливали свою красоту, а юноши – здоровье. До наших дней дошел обычай обливаться водой на День Купалы – считается, что тот, кого облили в этот день, весь год будет счастливым.

5
Зачем искать папоротник в Купальскую ночь
Только один раз в год – в ночь Ивана Купалы по народным поверьям распускаются цветы папоротника. Счастливец, которому повезёт найти такой цветок, обретёт волшебные способности – сможет видеть сквозь землю зарытые клады, разговаривать с животными и растениями, управлять водой и нечистыми духами, даже становиться невидимым. А потому многие бросались на поиски этого волшебного цветка. 

Но не только папоротник обладал волшебными силами в Купальскую ночь. Любое растение в эту ночь усиливало свои целебные свойства, а потому знахари шли собирать эти растения, читая специальные заговоры и молитвы.
6
Как можно погадать на судьбу в ночь на Ивана Купалу?

Девушки плели венки и спускали их в воду, наблюдая за их движением. Считалось, что чем дальше уплывёт венок, тем быстрее в этом году выйдет замуж его хозяйка. Если венок крутился на месте, то до семейной жизни девушке ещё далеко. Хуже всего было, если венок тонул – это значило, что пары не найти, и обладательница венка всю жизнь будет одна.

Парни тоже не оставляли без внимания девичьи обряды. Они старались выловить венок своей избранницы, а если получалось, то требовали взамен на него поцелуй.

7
Как защититься от нечистой силы
В эту ночь наши предки особенно остерегались выбравшейся на землю нечисти. В качестве оберегов рекомендовалось использовать веточки вербы, коноплю и полынь. На двери своих хлевов вешали рваные мужские штаны. Считалось, что в этом случае ведьма не сможет увести из него лошадь и поехать на место шабаша – Лысую гору.
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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