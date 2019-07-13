Предпенсионеры смогут бесплатно ездить в санатории. Как и за чей счет?

После пенсионной реформы и продления пенсионного возраста в России стали всё больше обращать внимания на так называемых предпенсионеров. Их теперь сложно уволить с работы, их переобучают, чтобы обеспечить возможность трудиться как можно дольше. А ещё им стало можно ездить в санатории на лечение за счет взносов в ФСС. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков алтайского отделения Фонда социального страхования Ольга Горбунова.
Предпенсионер — это работник, которому до выхода на пенсию (назначение страховой пенсии) остается не более пяти лет.
Государство ввело меру поддержки в виде санатория в 2019 году в рамках программы финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Кроме предпенсионеров подлечиться за счет государства могут и работающие пенсионеры.
Раньше за счет ФСС санаторно-курортное лечение получали только те, кто работает на вредных или опасных производствах. Поехать в санаторий они могут и теперь.
Кстати, половина травм на рабочем месте получают люди старше 50 лет.
Нужно обратиться к работодателю и получить в Пенсионном фонде справку, что вы являетесь предпенсионером.
"Именно работодатель принимает решение об использовании средств социального страхования на приобретение путевок, а также определяет условия распределения этих путевок в трудовом коллективе", — пояснила Ольга Горбунова.
Обязательно нужно иметь заключение врача. Либо от врачебной комиссии после медосмотра, либо справку № 070/у (работник получает самостоятельно по месту жительства).
Кроме того, работнику необходимо будет представить копию документа, удостоверяющего личность, и письменное согласие на обработку его персональных данных.
За путевки платит Фонд социального страхования. Но, напомним, каждый работодатель обязан перечислять в фонд взносы за работников. Расчет компенсации ведется именно из суммы, уплаченной в ФСС в течение года.
"Если организация с численностью работников менее 100 человек в предыдущие два года не обращалось за финансированием предупредительных мер (каких именно, расскажем позже — прим.ред.), то она сможет претендовать на процент от суммы, накопленной сразу за три года", — рассказала Ольга Горбунова.
Она пояснила на примере: за три года страхователь начислил 120 тысяч рублей страховых взносов на травматизм. За этот период у него был несчастный случай с больничным листом в размере 20 тысяч рублей, мы эти расходы отнимаем. Остается 100 тысяч. 30 % от этой суммы, то есть 30 тысяч рублей, Фонд готов компенсировать организации в случае приобретения путевки на "санкур".
Но есть условие: страхователь не должен иметь задолженности по взносам.
Справка
В Алтайском крае зарегистрировано около 60 тысяч работодателей, производящих отчисления в ФСС. У них работает около 585 тысяч работников, 147 тысяч из которых заняты на работе с вредными производственными факторами.
Нет, можно как в алтайский санаторий, так и любой другой на территории России. Есть всего два условия. Во-первых, у санатория должна быть профильная лицензия, соответствующая назначению врача по конкретному работнику. Во-вторых, лечение должно длиться не менее 14 дней.
При этом отметим, что Фонд в данном случае не оплачивает расходы на дорогу и отпуск на период санаторно-курортного лечения.
Работодатель должен предоставить в ФСС:
- Заявление.
- План финансового обеспечения предупредительных мер на год.
- Копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.
- Заключительный акт врачебной комиссии после медосмотра и списки работников с указанием рекомендаций. Или копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070у и списки работников с указанием рекомендаций.
- Копию лицензии санатория.
- Копию договоров с санаторием и счетов на приобретение путевок.
- Калькуляцию стоимости путевки.
- Копию документа, удостоверяющего личность работника.
- Письменное согласие работника на обработку его персональных данных.
Да, подчеркивает Ольга Горбунова. С начала года работодатели попросили уже 305 путевок.
"Конечно, мы готовы к тому, что на первых порах руководители организаций края настороженно отнесутся к данной привилегии. Особенно, если раньше они никогда не принимали участие в программе финансирования предупредительных мер. И здесь важна инициатива самих граждан, а также лидеров трудовых коллективов и профсоюзов: необходимо убедить работодателя, что инвестиции в здоровье работников старшего поколения – это инвестиции в качество работы всего предприятия. А затраченные средства вернутся не только в виде компенсаций от ФСС, но и в виде возросшей эффективности и лояльности самого работника", — прокомментировала Ольга Горбунова.
На что ещё ФСС выделает деньги в рамках программы предупредительных мер:
оценка условий труда,
уменьшение уровня воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах,
обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных,
обязательные медосмотры работников, работающих на вредных или опасных производствах,
лечебно-профилактическое питание,
покупка алкотестеров, тахографов, аптечек первой помощи,
покупка спецодежды, средств защиты, весь список смотрите здесь.
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