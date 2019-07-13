Предпенсионеры смогут бесплатно ездить в санатории. Как и за чей счет?

Кто такие предпенсионеры и почему теперь им можно ездить в санатории бесплатно?

Предпенсионер — это работник, которому до выхода на пенсию (назначение страховой пенсии) остается не более пяти лет.

Государство ввело меру поддержки в виде санатория в 2019 году в рамках программы финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Кроме предпенсионеров подлечиться за счет государства могут и работающие пенсионеры.

Раньше за счет ФСС санаторно-курортное лечение получали только те, кто работает на вредных или опасных производствах. Поехать в санаторий они могут и теперь.

Кстати, половина травм на рабочем месте получают люди старше 50 лет.