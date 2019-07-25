В 2020 году в Алтайском крае изменится налог на недвижимость. Для кого вырастет, для кого уменьшится – пока не понятно. Первые квитанции с новыми суммами собственники получат в 2021 году по итогам прошлого года. Но уже сейчас жители могут узнать кадастровую стоимость домов, квартир, дач. От нее и зависит новый налог. Ваша "двушка" на Потоке оценена в 5 млн рублей? Торопитесь оспорить эту цифру, иначе сумма налога вас неприятно удивит.
До 2021 года мы будем платить за свои дома, квартиры, гаражи, дачи по старой системе. Старая система – это расчет налога из инвентаризационной стоимости. Новая – по кадастровой стоимости. Чем они отличаются, расскажем ниже.
Пока же в крае готовят "почву" для новых расчетов. Так, до 1 декабря 2019 года депутаты каждого города и района должны определить ставки, влияющие на величину налога.
Кроме того, первые три года собственник недвижимости будет платить только часть от общей суммы обязательного платежа: в 2021 году – 20%, в 2022-м – 40%, в 2023-м – 60%, и только в 2024 году мы узнаем, каков весь налог.
Зато кадастровую стоимость объекта можно узнать уже сейчас – весной в крае завершили масштабную процедуру оценки всей жилой и нежилой недвижимости. В этом году специалисты "Алтайского центра недвижимости и государственной кадастровой оценки" определили стоимость всех домов, квартир, гаражей, коммерческих помещений и других объектов недвижимости. В следующем году они приступят к оценке земельных участков под этими строениями.
Инвентаризационную и кадастровую стоимости определяют госструктуры. Инвентаризационная учитывала себестоимость материалов, из которых построены объекты недвижимости, а также износ строений.
Полученная в результате стоимость значительно уступала рыночной, которая меняется в зависимости от состояния рынка, экономической ситуации в стране и регионе, курса валют. Например, при высоком спросе и небольшом количестве предложений цена "двушки" на Потоке может вырасти на 10-15%.
Именно поэтому власти заменили неэффективный метод расчетов, чтобы получаемое оценочное значение было более приближено к уровню рынка.
Кадастровая стоимость определяется с учетом площади, года и материала постройки, расположения, целевого назначения объекта, других параметров. Проводится такая оценка не реже чем один раз в пять лет.
Смотрите эти данные на официальном сайте Росреестра в разделе "Фонд данных государственной кадастровой оценки". Объект легко найти по кадастровому номеру, указанному в техническом плане, свидетельстве о праве собственности, кадастровом паспорте или через сервис Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online".
Но вернемся к разделу о кадастровой оценке. Там указана и предыдущая кадастровая стоимость объекта (датированная 2012-2013 годами), и новая, проведенная в 2019 году.
Реальный пример: новая кадастровая стоимость однокомнатной квартиры в центре Барнаула – 1,4 млн рублей. Помещение находится на втором этаже 10-этажного панельного дома, построенного в 90-е годы. Рыночная стоимость объекта выше – по данным сайта Avito, "однушки" продаются в этом доме за 1,7-1,8 млн рублей. При этом в 2012 году кадастровая цена квартиры была 1,6 млн рублей. В данном случае она оценена меньше, чем рыночная. И у собственника нет причин ее оспаривать из-за стоимости, если все параметры указаны верно.
А вот другой реальный пример: нежилое помещение площадью 252 "квадрата" на первом этаже хрущевки, расположенной на проспекте Калинина, оценили в 8,4 млн рублей. По мнению собственников, кадастровая стоимость завышена. Причем в данных об объекте закралась ошибка: объект находится не на первом этаже, как указано в системе Росреестра, а в подвале 70-летнего дома. После корректировки параметров кадастровая стоимость была снижена до 6,8 млн рублей.
Можно и нужно, и вот в каких случаях:
- стоимость квартиры выше рыночной (предполагается, что кадастровая стоимость как раз должна быть на уровне рыночной или ниже);
- указаны неверные параметры: материл строительства, год, площадь и другое;
- кадастровая стоимость в 2019 году выросла в сравнении с 2012 годом (такого тоже быть не должно).
Если вы нашли другие несоответствия, то смело направляйте все замечания лично или по почте в "Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки" (г. Барнаул, ул. Кирова, 25а), любое отделение МФЦ или через портал Госуслуг.
"До 13 августа жители Алтайского края могут ознакомиться с результатами оценки и в случае несогласия заполнить форму для замечаний, приложив к нему документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларацию о характеристиках объекта недвижимости", – рассказали Amic.ru в Росреестре.
Примерную форму замечаний можно скачать на сайте "Алтайского центра недвижимости и государственной кадастровой оценки" в разделе "Государственная кадастровая оценка".
Кстати, жители Алтайского края уже подали замечания по 59 объектам недвижимости, кадастровая стоимость которых, по их мнению, завышена.
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