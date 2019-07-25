Когда изменится налог на недвижимость?

До 2021 года мы будем платить за свои дома, квартиры, гаражи, дачи по старой системе. Старая система – это расчет налога из инвентаризационной стоимости. Новая – по кадастровой стоимости. Чем они отличаются, расскажем ниже.

Пока же в крае готовят "почву" для новых расчетов. Так, до 1 декабря 2019 года депутаты каждого города и района должны определить ставки, влияющие на величину налога.

Кроме того, первые три года собственник недвижимости будет платить только часть от общей суммы обязательного платежа: в 2021 году – 20%, в 2022-м – 40%, в 2023-м – 60%, и только в 2024 году мы узнаем, каков весь налог.

Зато кадастровую стоимость объекта можно узнать уже сейчас – весной в крае завершили масштабную процедуру оценки всей жилой и нежилой недвижимости. В этом году специалисты "Алтайского центра недвижимости и государственной кадастровой оценки" определили стоимость всех домов, квартир, гаражей, коммерческих помещений и других объектов недвижимости. В следующем году они приступят к оценке земельных участков под этими строениями.