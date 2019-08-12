Очередной конец света "назначили" уфологи на 12 августа 2019 года. Сегодня, в день Х разбираемся, что вновь грозит нашей планете и выживет ли кто-нибудь к окончанию этих суток.
Рискнем предположить, что скорее всего, конца света все-таки 12 августа 2019 года не будет. Наверняка большинство читателей смотрели хоть один фантастический фильм, посвященный угрозе из космоса, а значит имеют представление, как поведут себя наши власти и ученые, если Земле будет грозить подобная опасность. Поскольку все тихо, можно вылезать из своих погребов и жить нормальной жизнью.
Что касается насчет "зря готовились". Если вы закупили скоропортящиеся продукты в расчете на "выжить в любых условиях", устройте вечеринку в честь несостоявшегося конца света. И друзьям приятно и ваши запасы не пропадут. Не скоропортящиеся продукты итак не пропадут.
Если вы позвонили своим родным и близким, чтобы сказать как вы их любите — то это очень хороший шаг, делайте так почаще.
Информация о планете Нибиру дошла до нас из мифологических сказаний народов Древнего Востока. Якобы орбита этой планеты настолько велика, что только раз в 3600 лет она возвращается к Солнцу и тогда происходят всяческие катаклизмы. Например, некоторые считают, что именно из-за сближения с Нибиру на Земле погибли динозавры.
Второй виток популярности планеты возник в 1995 году, когда некая Нэнси Лидер заявила, о своем похищении инопланетянами и экспериментах над собой. Якобы проживают они на таинственной и очень большой планете и следят за землянами.
Ученые много лет пытались найти большую планету в Солнечной системе. И по сути, в какой-то мере благодаря эти поискам были открыты планеты Уран, Нептун, Плутон. А вот планету Нибиру обнаружить не удалось.
Что на самом деле грозит Земле из космоса?
Угроз довольно много. Но, пожалуй, одна из вероятных на данный момент — это крупный астероид размером больше пирамиды Хеопса, который приближается к Земле и который ученые назвали "2019OU1". По сообщению NASA диаметр астероида составляет 160 метров.
По предположениям ученых на максимально близком расстоянии к Земле он окажется 28 августа — примерно миллион километров. Кстати, возможно, что те самые неназванные уфологи приняли за планету Нибиру именно это небесное тело. Впрочем ученые пока говорят лишь о потенциальной опасности Земле со стороны этого астероида. О реальной угрозе пока речи нет. Более того, профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский заявил tvzvezda.ru, что вероятность столкновения астероида 2019 OU1 с Землей отсутствует.
Кроме того, есть небольшая вероятность, что с Землей может столкнуться астероид "2006QV89". Примерная дата катастрофы "намечена" на 9 сентября 2019 года. Однако по подсчетам ученых, вероятность этого события составляет всего один шанс из семи тысяч, передают РИА новости.
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