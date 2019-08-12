То есть конца света не будет, зря готовились?

Рискнем предположить, что скорее всего, конца света все-таки 12 августа 2019 года не будет. Наверняка большинство читателей смотрели хоть один фантастический фильм, посвященный угрозе из космоса, а значит имеют представление, как поведут себя наши власти и ученые, если Земле будет грозить подобная опасность. Поскольку все тихо, можно вылезать из своих погребов и жить нормальной жизнью.

Что касается насчет "зря готовились". Если вы закупили скоропортящиеся продукты в расчете на "выжить в любых условиях", устройте вечеринку в честь несостоявшегося конца света. И друзьям приятно и ваши запасы не пропадут. Не скоропортящиеся продукты итак не пропадут.

Если вы позвонили своим родным и близким, чтобы сказать как вы их любите — то это очень хороший шаг, делайте так почаще.