Резонансное преступление. Кого посадят за убийство Михаила Седова?

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве Михаила Седова. По их мнению, следствие смогло доказать вину подсудимых Михаила Поспелова и Евгения Кочергина. Похищение мужчины из гаражного кооператива вызвало общественный резонанс. За следствием и судебными заседаниями (процесс занял больше 10 месяцев) следили даже федеральные СМИ. В деле были и нестыковки – как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. Впрочем, присяжные заседатели, на которых настояли сами обвиняемые, уже поставили точку в этом деле. Теперь суд определит наказание и вынесет приговор. Вспоминаем, что известно об этом убийстве и как шел судебный процесс.

С чего все начиналось?

Михаил Седов пропал 2 октября 2018 года. 38-летний житель Барнаула исчез вечером вместе со своей машиной. В последний раз его видели соседи по гаражному кооперативу. Позднее автомобиль Subaru Tribeca нашли в районе поселка Власиха на улице Ковыльной. Преступление потрясло всех: двое суток Седова искали соседи, коллеги по работе, друзья, родственники и волонтеры. Все надеялись найти Михаила живым. Его супруга до последнего ждала звонка от похитителей с требованиями о выкупе. Поиски были масштабными и громкими: о том, что Михаил исчез, знала даже его четырехлетняя дочь. Она увидела в подъезде фотографию, на ней – папа и его машина. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили рядом с Пионерским озером на третий день поисков – 5 октября.

Кого обвиняют в убийстве Седова?

По мнению присяжных, виновны в жестоком убийстве 21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. До этого случая у молодых людей не было проблем ни с законом, ни с наркотиками. У обоих прекрасные характеристики: "не были, не привлекались". Поспелов отслужил в армии, получил среднее специальное образование. Кочергин учился на четвертом курсе в Аграрном университете. Ни тот, ни другой не был знаком с Седовым.

Что говорит следствие?

По версии обвинения, молодые люди похитили Седова с целью наживы. Сторона обвинения считает, что Поспелов и Кочергин пришли в гаражный кооператив на Малахова, 107, чтобы угнать машину. В их поле зрения попал автомобиль Михаила Subaru Tribeca (эксперты оценили его стоимость в размере 615 тысяч рублей). Обвиняемые избили мужчину металлическими монтажками, затолкали в багажник и увезли на озеро Пионерское. Там они ударили Седова ножом пять раз, а тело спрятали в лесу. Но машину угонять не стали – бросили ее в районе поселка Власиха. Забрали только наличные – всего 2 тысячи рублей.

Как шел судебный процесс?

Судебные заседания по делу об убийстве Михаила Седова начались 20 июня 2019 года. Обвиняемые сами попросили о том, чтобы их судили присяжные заседатели. В середине июля процесс объявили закрытым, запретив представителям СМИ освещать судебные заседания. Об этом попросили не только представители обвинения, но и супруга погибшего Виктория Переясловская. Поэтому многие подробности заседаний остались неизвестны.

20 августа коллегия присяжных заседателей из восьми жителей Барнаула разного возраста и профессий вынесла вердикт. Поспелов и Кочергин виновны и не заслуживают снисхождения. А сами обвиняемые вину категорически не признали.

А есть ли доказательства?

По мнению адвоката защиты, доказательств и свидетельских показаний было недостаточно, чтобы установить причастность Поспелова и Кочергина в убийстве. Лиц нападавших не разглядел ни один свидетель, видели только силуэты.

Андрей Полосухин – сосед Михаила Седова по гаражному кооперативу – стал последним, кто видел его живым. Они поговорили о рыбалке минут за 30 до случившегося и разошлись. По словам Полосухина, момента нападения он не застал и ничего подозрительного не слышал – дверь в гаражный бокс была заперта. Позже рядом с гаражом Михаила он увидел лишь лужу крови и связку ключей.

Еще два свидетеля – Николай Юрин и Владислав Ярков – стали очевидцами самого нападения, но в сумерках почти ничего не разглядели. Видели, как человека избивают двое: у каждого в руках был металлический лом не менее полутора метров. А еще они точно слышали крики. Юрин говорит, что слышал "нечеловеческий" вопль: "Андрюха!". До Яркова донеслись только мат и угрозы.

В качестве доказательства на суде предоставили запись с видеорегистратора, однако на ней также не видно людей, лишь автомобиль убитого.

Впрочем, присяжные сочли доказательства и свидетельские показания убедительными.

Что еще не так с этим делом?

В деле есть еще несколько странностей. Изначально следователи вообще искали одного человека – мужчину азиатской внешности, с усами, лет 30-40. Именно таким был фоторобот, составленный по горячим следам. А на скамью подсудимых попали двое – Поспелов и Кочергин.

Несмотря на вердикт присяжных, оба не признают свою вину. Извинений потерпевшей стороне не принесли. Не поступало предложений и о финансовой помощи. Хотя раньше признательные показания точно давал Поспелов. А затем от своих слов отказался. Якобы признание из него выбили силой, на такой версии настаивал адвокат Сергей Дорожкин.

"Мне Поспелов сказал, что он ничего не совершал. Со слов подзащитного его истязали "опера", пытались его чуть ли не изнасиловать, и он написал явку", – говорил адвокат после очередного судебного заседания.

На сколько сядут Поспелов и Кочергин?

Наказание суд назначит позднее. Супруга Михаила Седова и ее адвокат Дмитрий Липатников требовали для обоих молодых людей пожизненного заключения. "Учитывая, что на смертную казнь наложен мораторий, по соответствующей статье грозит пожизненное лишение свободы", – говорил Липатников, подчеркивая, что они будут настаивать на максимальном наказании.

Итак, после вынесения вердикта присяжными Поспелов и Кочергин признаны виновными по статьям 162 УК РФ ("Разбой", от 8 до 15 лет заключения) и 105 УК РФ ("Убийство", от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение). Также вдова убитого Седова подала на обвиняемых иск о возмещении морального вреда в размере 4,5 млн рублей.