Раньше срока. Почему суд решил выпустить Кокорина и Мамаева и за что они сидели

Что произошло?

Футболисты оказались участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. С ними также был их друг Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина, Кирилл. Они пришли в кофейню в центре Москвы, чтобы отпраздновать юбилей своей дружбы. По сообщениям посетителей, вели себя агрессивно. У Кокорина и Мамаева возник конфликт с людьми за соседним столиком. Завязалась драка.

Потерпевшими оказались чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин. На одной из камер видеонаблюдения видно, как Кокорин бьет Пака стулом по голове.

Позже стало известно, что до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала, Виталия Соловчука.