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Раньше срока. Почему суд решил выпустить Кокорина и Мамаева и за что они сидели

, ИА "Амител"
Напоминаем, как бывшие футболисты сборной России оказались за решеткой и почему их теперь выпускают

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу условно-досрочно. Такое решение 6 сентября 2019 года принял Алексеевский районный суд Белгородской области. Вспоминаем все обстоятельства этой истории: за что их посадили и почему выпускают.

1
Что произошло?

Футболисты оказались участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. С ними также был их друг Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина, Кирилл. Они пришли в кофейню в центре Москвы, чтобы отпраздновать юбилей своей дружбы. По сообщениям посетителей, вели себя агрессивно. У Кокорина и Мамаева возник конфликт с людьми за соседним столиком. Завязалась драка.

Потерпевшими оказались чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин. На одной из камер видеонаблюдения видно, как Кокорин бьет Пака стулом по голове.

Позже стало известно, что до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала, Виталия Соловчука.

2
Что было потом?

О поведении футболистов быстро стало известно СМИ. В соцсетях поднялась волна негодования. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Полиция возбудила уголовные дела о побоях и о хулиганстве в составе группы лиц. Кокорина и Мамаева вызвали на допрос. Московский главк сообщил через СМИ, что их объявят в федеральный розыск в случае неявки. Но футболисты в итоге пришли к правоохранителям сами.

В полиции Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину в обоих эпизодах. Они были "очень расстроены ситуацией", а два дня не приходили на допрос, потому что "были в замешательстве и не знали, что им делать".

3
Как на эту ситуацию отреагировали клубы и сборная?

В сборной России по футболу от Кокорина и Мамаева открестились. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин сказал, что футболисты не имеют к сборной никакого отношения.

Клубы, за которые выступали футболисты, резко осудили их действия. "Краснодар" сейчас активно работает с РФС, чтобы расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым в судебном порядке. Контракт Александра Кокорина с "Зенитом" истек 30 июня 2019 года.

4
Как проходили следствие и суд?

До приговора футболистов содержали в СИЗО. Всего они пробыли там около восьми месяцев. Адвокат Кокорина и Мамаева неоднократно ходатайствовал о том, чтобы их перевели под домашний арест. Все они были отклонены. Более того, суд несколько раз продлевал срок содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО.

Приговор вынесли 8 мая. Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павел Мамаев – 1 год и 5 месяцев колонии общего режима. Сроки также получили Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Каждый день, проведенный в СИЗО, им засчитали за полтора дня в колонии.

Футболисты провели около двух с половиной месяцев в колонии Белгородской области.

5
Когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу?

Футболистов отпустят через 10 дней после вступления приговора в силу. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что Кокорин и Мамаев заслужили условно-досрочное освобождение.

"Наказание возымело действие, они давно исправились, и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать", – рассказал "Интерфаксу" Максименко. 

6
Будут ли они в чем-то ограничены после освобождения?
Никаких особых ограничений для Мамаева и Кокорина, как и для других условно-освобожденных, нет, сообщил адвокат Игорь Бушманов "Чемпионату". Раз в месяц они обязаны будут являться к инспектору по месту жительства и отмечаться. Мамаеву нужно будет отметиться как минимум два раза, а Кокориным – три.

Также Павел Мамаев и Александр Кокорин смогут выезжать и за пределы Россию. Для этого им нужно будет обратиться к инспектору за разрешением.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.09.2019 17:09
- гость -

Ну Пак тикай, ломая ноги
Щас тебе за всех сожранных, российских собачек ...

0  0
6.09.2019 17:27
- гость -

Эта шпана - социально близкие для власти, поэтому и отпустили...

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