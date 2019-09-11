«Бургер за здоровье Собянина». Почему все ненавидят клип Гуфа и Тимати

А что не так с клипом?

Клип выложили на YouTube за день до выборов в Мосгордуму (то есть, в день тишины). Многие пользователи увидели в этом политический подтекст и обвинили авторов в продажности. А рэперы, по их словам, просто хотели поздравить Москву с праздником. Но россияне усомнились в их бескорыстности.

Не понравилось пользователям и то, как Тимати в песне выражает свое отношение к митингам и протестам: "Не хожу на митинги, не втираю дичь". Многие напрямую связали это с акциями протеста, которые прошли недавно в столице. Помимо этого, в треке он гордо заявил, что Москва — это город, "что не проводит гей-парады".

В соцсетях даже предложили наложить на песню видеоряд с избиениями митингующих в Москве. Идея быстро нашла свое воплощение и пришлась по душе многим пользователям.