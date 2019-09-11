Среда, 11 Сентябрь, 20:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,43
€ 72,22
Обь
105см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Вопрос дня



«Бургер за здоровье Собянина». Почему все ненавидят клип Гуфа и Тимати

, ИА "Амител"
Краткая инструкция о том, как быстро набрать почти полтора миллиона дизлайков
Кадр из клипа / Фото: yandex.ru

Кадр из клипа / Фото: yandex.ru


7 сентября 2019 рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов) выпустили совместный клип "Москва". Сразу после этого в их адрес посыпались гневные комментарии и обвинения в продажности. За два дня клип собрал больше миллиона дизлайков. Amic.ru собрал вместе все детали этой истории.

1
Что произошло?
7 сентября, когда в Москве проходил День города, Гуф и Тимати выложили на YouTube свой совместный клип. В тексте песни рэперы признаются в любви к российской столице и говорят о том, как она изменилась в последнее время. Несколько раз в своих текстах авторы упоминают мэра Москвы Сергея Собянина. Например, в куплете Тимати звучат следующие строки: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
2
А что не так с клипом?

Клип выложили на YouTube за день до выборов в Мосгордуму (то есть, в день тишины). Многие пользователи увидели в этом политический подтекст и обвинили авторов в продажности. А рэперы, по их словам, просто хотели поздравить Москву с праздником. Но россияне усомнились в их бескорыстности.

Не понравилось пользователям и то, как Тимати в песне выражает свое отношение к митингам и протестам: "Не хожу на митинги, не втираю дичь". Многие напрямую связали это с акциями протеста, которые прошли недавно в столице. Помимо этого, в треке он гордо заявил, что Москва — это город, "что не проводит гей-парады".

В соцсетях даже предложили наложить на песню видеоряд с избиениями митингующих в Москве. Идея быстро нашла свое воплощение и пришлась по душе многим пользователям.

3
А куда делся клип? Не могу его найти
Тимати уже удалил клип. До того видео успело стать новым рекордсменом российского YouTube. Но авторам по этому поводу радоваться не пришлось. Гуф и Тимати установили новый рекорд по количеству дизлайков в русскоязычном сегменте YouTube. На момент удаления не понравился 1,4 млн пользователей. До этого больше всего негативных оценок было под клипом рэпера Face "Я роняю Запад".
4
Тимати получил тонны ненависти в Instagram. Что он об этом думает?

Пользователи Instagram стали обвинять авторов клипа не только в продажности, но и вообще во всех проблемах России, таких как безработица и низкие зарплаты. По мнению некоторых подписчиков, Тимати лишь пытается защитить свой бизнес, и поэтому сделал клип по заказу властей. Рэпер не остался в стороне и начал вступать с людьми в спор, чем только больше их разозлил. Он отвечал, что чаще всего люди сами виноваты в своих проблемах и низких зарплатах. По мнению многих комментаторов, Тимати узколобо мыслит и не видит реальную ситуацию в стране.

Но нашлись и те, кто поддержали Тимати и его позицию. В инстаграме у рэпера возникли целые дискуссии по поводу экономической ситуации в стране.

Гуф был не так категоричен и лишь сказал, что просто хотел поздравить город, "без всякого госзаказа".

5
Как отреагировал Гуф на всю эту ситуацию?

Алексей Долматов (Гуф) извинился и заявил, что он точно не был в курсе политической подоплеки клипа. 10 сентября он опубликовал обращение в своем Instagram, где рассказал, что "вписался на энтузиазме" в съемки клипа, а его использовали и "развели". По словам Гуфа, клип не принес ему ни копейки, а про то, что в Москве проходят выборы, он вообще не знал. Он просто хотел поздравить свой родной город.

"Я реально извиняюсь перед вами. И я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть и которая разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни" — обратился к своим поклонникам Гуф.

6
Чем всё это кончилось?

Тимур Юнусов (Тимати) также обратился к пользователям у себя в Instagram. Он сказал, что удаляет видео, чтобы "не продолжать волну негатива". При этом он отметил, что никому не продавался и в клипе высказал свое собственное мнение. Хотя и признал, что "здесь вышел перебор".

"Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает" — сказал Тимати.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

11.09.2019 18:54
- гость -

Короли зашквара! Удалили клип - ещё и трусы не способные нести ответственность за свои поступки.

11.09.2019 19:01
Дядька

Да ладно.. бабло получили и всё кучеряво...

11.09.2019 19:01
- гость -

Многие лижут властьимущих - но эти вгрызаются!!!

11.09.2019 19:02
Дядька

Кстати умилил скрин- космонавт и "чекист" в трусах...

11.09.2019 19:47
- гость -

Рифмы то какие гениальные: гагарина - собянина.волочкова - пугачева,козлов-петров.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
20:09
Барнаульский зоопарк поделился видео с аппетитно кушающими свинками 0
19:50
Человек погиб под колесами поезда метро в Москве 0
19:16
Барнаульцу грозит до 5 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю полиции 4
18:47
«Бургер за здоровье Собянина». Почему все ненавидят клип Гуфа и Тимати 5
18:43
В России хотят ужесточить наказание для нарушителей ПДД с ребенком в машине 1
18:17
Барнаулец убил женщину, спрятал ее тело и попытался убить таксиста 1
18:05
Не хуже чем в Сочи. На курорте "Манжерок" открыли скоростную канатную дорогу
Это лишь первый этап масштабной модернизации горнолыжного комплекса
17:55
KFC 11 сентября запустила акцию с намеком на башни-близнецы в США 0
17:39
Пьяный житель Алтайского края пытался убить свою дочь из-за сомнений в отцовстве 5
17:25
Жители Алтая лишь немного потеряли интерес к ипотеке при растущих ставках 1
17:15
Придорожное кафе сгорело на трассе в Алтайском крае 1
16:42
Ученые выяснили, чем опасен для женщин килограмм жира на животе 0
16:30
Робот "Федор" больше не полетит в космос из-за проблем с ногами 8
16:10
Открытие завода "Русская кожа" в Алтайском крае запланировано на 10 октября 7
15:59
В заросшем деревьями купеческом доме предлагают сделать барнаульское "Зарядье" 9
15:53
Умер ученый, благодаря которому состоялся полет Юрия Гагарина в космос 1
15:38
Частная охрана не пускает бийского фермера на сбор урожая 8
15:33
Сибирский полицейский на вокзале сделал предложение своей девушке. Видео 0
15:23
Контрактная система. Чем отличаются законы о госзакупках и для кого они предназначены 0
15:06
Алтайский пловец установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем 0
14:59
Сибирячка купила в магазине колбасу с обручальным кольцом внутри 15
14:49
Соцсети: 4 автовладельца получили штрафы из-за сломанного светофора в Барнауле 9
14:45
100 ученых из 9 стран мира съедутся в АлтГУ на открытие I алтаистического форума 1
14:22
Пока барнаульцы жалуются на дожди, в Норильск пришла зима 2
14:14
Жительницу Камчатки, утопившую своих детей, заключили под стражу 1
14:08
Apple показала новый iPhone 11: чем он крут и когда его можно будет купить в Барнауле 5
14:02
Губернатор Томенко представит Алтай перед Всемирной туристической организацией 3
13:42
Лес внутри: фотограф показал, как зарастает историческая усадьба в центре Барнаула 11
13:33
Расширение объездной в районе улицы Кутузова в Барнауле начнется через несколько дней 10
13:23
В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных 2
13:14
Опасный Головосек. Почему в этот день нельзя брать в руки нож 2
13:01
Алтайский ПФР на прямой линии расскажет о маткапитале, льготниках и пенсионерах 1
12:52
Пациента, у которого 25 минут не билось сердце, реанимировали на Сахалине 0
12:31
Томенко просят проверить снос школы и передачу земли под коттеджи в Барнауле 7
12:20
Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Китай, совершил экстренную посадку 7
12:09
Ребенок погиб по вине нетрезвого водителя в Алтайском крае 1
11:49
Жительница Барнаула получит 115 тыс. рублей за травму ноги на городском вокзале 0
11:39
Путин назначил экс-руководителя алтайского СК главой хабаровского ведомства 4
11:20
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением 8
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 13
11:11
Первый после Гагарина: фото из жизни Германа Титова 0
11:00
"Город. Слушай!". История шестая. Гостиница "Алтай" 3
10:51
"Черных" лесорубов, рубивших дрова для отопления своих избушек, поймали на Алтае 41
10:48
Жителя Заринска осудят за изнасилование восьмилетней школьницы спустя 15 лет 8
10:25
Законопроект о продаже алкоголя с 21 года одобрен большинством федеральных ведомств 11
10:09
Барнаулец решил купить у мошенника колеса и лишился 42 тыс. рублей 3
09:54
Около 90 россиян погибло в Турции с начала туристического сезона 12
09:48
Юрий Дудь в третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ 39
09:26
Авария на перекрестке в Барнауле усложнила движение всех видов транспорта 13
09:01
Заключенный напал на сотрудника СИЗО в Бийске во время прогулки 3
08:46
Россиянам хотят дать новый праздничный выходной 11
08:32
Чайник за 199 рублей: распродажа на праздничном открытии "Галамарта" в Новоалтайске 4
08:18
Жительница Алтайского края купила рыбу у незнакомца и оказалась на скамье подсудимых 41
08:01
Кусок, которому рот не радуется. Почему МРСК не берет бесхозные сети на Алтае 32
07:53
Протоиерей Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах 51
07:31
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России 1
07:25
Как водка влияет на организм человека: инфографика 11
07:22
Компания Apple презентовала iPhone 11 1
07:10
Трагедия 11 сентября: хроника событий 30
06:57
Два уровня, шесть комнат и фонтан. Элитную квартиру продают в центре Барнаула 7
06:21
18 лет трагедии 9/11: фото крупнейшей террористической атаки в истории 10
06:01
Лес не ворован, рубка законна. Власти проверили штабеля березы под Косихой 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.