СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга. Что известно на данный момент?

13 сентября Telegram-канал Mash сообщил о том, что у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга. Ранее СМИ уже неоднократно сообщали об ухудшении состояния здоровья актрисы. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет, концертный директор Заворотнюк опровергает все слухи. Amic.ru собрал всю имеющеюся информацию и последние новости о состоянии актрисы.
Неизвестно. В пятницу, 13 сентября, Mash сообщил о том, что актрису перевели в реанимацию, поскольку у нее начался отек мозга на фоне "тяжелой болезни". Издание также пишет, что Заворотнюк уже более двух недель находится в московской клинике. А до этого она якобы проходила лечение в Польше, которое не принесло результатов.
11 сентября журналисты "Комсомольской правды" побывали в коттеджном поселке, где живет Заворотнюк. Там они пообщались с соседкой звезды. Местная жительница рассказала, что "не узнала" актрису, когда ее увидела.
"Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек", — рассказала местная жительница "КП". Она также отметила, что на голове у Заворотнюк была косынка.
Официальной информации об этом нет. У актрисы подозревают последнюю стадию рака мозга, как пишет Telegram-канал Super.ru. Первые сообщения о том, что у Заворотнюк опухоль мозга, появились в СМИ год назад, когда у нее родилась дочь Мила. За все это время актриса никак не прокомментировала слухи о своей болезни.
Такой же диагноз поставили Жанне Фриске, которая умерла в 2015 году. СМИ отмечают схожесть этих историй. По некоторым данным, Заворотнюк, как и Фриске, прибегла к процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО), и это якобы могло стать причиной болезни.
От рака мозга скончались многие известные артисты. Например, Валерий Золотухин, Михаил Задорнов и Михаил Хворостовский.
Актриса никак не комментирует слухи о своей болезни. Она уже давно не появляется на публике, а в Instagram публикует только архивные фото. В последний раз актриса вышла в свет 5 апреля, когда участвовала в открытии ювелирного магазина в Ереване.
В конце августа Заворотнюк отменила все свои театральные выступления. Актриса Ирина Сотикова, которая ее заменила, рассказала, что Анастасия "приболела".
12 сентября, по сообщениям "Комсомольской правды, актриса не появилась на открытии магазина своей дочери Анны. Мероприятие сделали закрытым для прессы. За неделю до этого — 5 сентября — Заворотнюк общалась с журналистами по телефону. Они отметили, что голос актрисы звучал "хрипло, как у очень больного человека". На вопрос о своем состоянии здоровья Анастасия промолчала.
А 13 сентября, после новостей о госпитализации, Заворотнюк в очередной раз опровергла информацию о своей болезни. Об этом сообщил РИА Новости концертный директор актрисы Стас Христов.
"Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань", — сказал представитель Заворотнюк.
Ее концертный директор ранее сообщал, что выступления Заворотнюк отменила вовсе не из-за проблем со здоровьем. По его словам, актрисе нужно было время, чтобы оформить американское гражданство для детей. А хриплый голос Заворотнюк Христов объяснил тем, что она "простудилась". Более того, по его словам, скоро Заворотнюк планирует выступить на корпоративе за 800 тысяч рублей. Об этом пишут Дни.ру.
Он также обещал, что актриса сделает заявление о состоянии своего здоровье в ближайшее время.
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