СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга. Что известно на данный момент?

Что произошло с Анастасией Заворотнюк?

Неизвестно. В пятницу, 13 сентября, Mash сообщил о том, что актрису перевели в реанимацию, поскольку у нее начался отек мозга на фоне "тяжелой болезни". Издание также пишет, что Заворотнюк уже более двух недель находится в московской клинике. А до этого она якобы проходила лечение в Польше, которое не принесло результатов.

11 сентября журналисты "Комсомольской правды" побывали в коттеджном поселке, где живет Заворотнюк. Там они пообщались с соседкой звезды. Местная жительница рассказала, что "не узнала" актрису, когда ее увидела.

"Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек", — рассказала местная жительница "КП". Она также отметила, что на голове у Заворотнюк была косынка.