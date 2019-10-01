Самый влиятельный подросток. Кто такая Грета Тунберг и почему о ней говорит весь мир

А что это за девочка?

Грета Тунберг родилась в 2003 году. Ее мать – оперная певица Малена Эрнман, участница "Евровидения" от Швеции в 2009 году, отец – актер Сванте Тунберг.

С 8 лет юная шведка заинтересовалась проблемами экологии. И это настолько ее потрясло, что у Греты развилась депрессия. Она не могла ни есть, ни говорить. Выйти из этого состояния ей помогло решение посвятить свою жизнь решению экологических проблем. Она отказалась использовать вещи, которые вредят окружающей среде. Перестала есть мясо, убедила семью отказаться от полетов на самолетах. И стала проводить акции протеста. 23 сентября 2019 года Грета очень эмоционально выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке перед мировыми лидерами и обвинила их в том, что они "лишили ее детства" и не занимаются реальными проблемами, которые ведут к вымиранию человечества.

"Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!" – заявила Грета. Ее эмоциональную речь перевели на все языки мира.