Самый влиятельный подросток. Кто такая Грета Тунберг и почему о ней говорит весь мир

Имя 16-летней шведки Греты Тунберг сегодня известно во всем мире. Ее резкое и эмоциональное выступление в ООН СМИ разнесли на цитаты. Мировые лидеры не нашли, что ответить на хлесткие обвинения хрупкой девочки с двумя косичками. Ряд журналов уже назвали Грету "человеком года" и номинанткой на Нобелевскую премию. Другие считают, что она просто больной ребенок, которую кто-то использует в "грязных" политических играх. Но точно, что сегодня весь мир обсуждает феномен Греты Тунберг. Ее хвалят и ставят в пример, обвиняют и пишут гадости. Мы постарались разобраться, кто же такая Грета Тунберг и что такого она сделала.
Грета Тунберг родилась в 2003 году. Ее мать – оперная певица Малена Эрнман, участница "Евровидения" от Швеции в 2009 году, отец – актер Сванте Тунберг.
С 8 лет юная шведка заинтересовалась проблемами экологии. И это настолько ее потрясло, что у Греты развилась депрессия. Она не могла ни есть, ни говорить. Выйти из этого состояния ей помогло решение посвятить свою жизнь решению экологических проблем. Она отказалась использовать вещи, которые вредят окружающей среде. Перестала есть мясо, убедила семью отказаться от полетов на самолетах. И стала проводить акции протеста. 23 сентября 2019 года Грета очень эмоционально выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке перед мировыми лидерами и обвинила их в том, что они "лишили ее детства" и не занимаются реальными проблемами, которые ведут к вымиранию человечества.
"Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!" – заявила Грета. Ее эмоциональную речь перевели на все языки мира.
Грета считает, что проблемы экологии требуют немедленного решения. В первую очередь, по мнению девочки, необходимо предотвратить всемирное потепление. Если этого не сделать, то уже совсем скоро человечество ждет катастрофа. Девочка потребовала от мировых лидеров, чтобы они стали активнее принимать меры по борьбе с изменением климата.
"Я хочу, чтобы климатические вопросы стали для политиков приоритетными, чтобы они сосредоточили свое внимание на климате и относились к нынешнему его состоянию как к кризисному", – так сказала Грета в одном из своих интервью.
А в январе 2019 года на Давосском экономическом форуме она сказала, что хочет, чтобы люди очень сильно испугались: "Вы говорите, что жизнь не черно-белая. Но это ложь. Либо мы предотвратим 1,5 °C потепления, либо нет. Я хочу, чтобы вы вели себя так, как будто наш дом горит. Потому что как раз это сейчас происходит".
О Грете Тунберг заговорили летом 2018 года. 20 августа она объявила "школьную забастовку за климат" и вышла с самодельным плакатом к Шведскому парламенту. Каждый день вместо школы девочка сидела перед зданием парламента. В листовках Грета объясняла, что требует от взрослых прекращения выбросов углекислого газа в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года.
В сентябре родителям и учителям удалось уговорить Грету возобновить занятия в школе. Тогда свои забастовки девочка начала проводить по пятницам. Сначала она была одна, а потом к ней стали присоединяться подростки и даже взрослые. В результате ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок – FridaysForFuture. В марте 2019 года в "пятничных забастовках" по всему миру принимали участие более 1,6 миллиона человек.
После этого Грета принимала участие в демонстрациях перед зданием Европарламента в Брюсселе, потом были выступления в Лондоне. И уже в декабре 2018 она впервые выступала в ООН на конференции по климату, через месяц принимала участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Весной 2019 года журнал Time включил Грету Тунберг в список 100 самых влиятельных людей планеты. Также девочку предложили номинировать на Нобелевскую премию мира. А в сентябре ее пригласили выступить на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.
Дело в том, что лето 2018-го года в Швеции было признано самым жарким за последние 260 лет. В стране было очень много лесных пожаров. О проблемах экологии говорилось очень много и число заинтересованных этими вопросами тоже увеличилось. То есть акции протеста Греты Тунберг были очень актуальны.
Кроме того, "школьные забастовки" Греты совпали по времени с выборами в Шведский парламент и, конечно, сидевшая в одиночестве на его крыльце хрупкая девочка с косичками, взрослым взглядом и резкими заявлениями привлекла внимание и шведских журналистов, и общества. А благодаря СМИ имя Греты подхватили во всей Европе.
Известно, что родители горячо поддерживают дочь. Однако мнения СМИ об истинных причинах этого расходятся. Одни считают, что девочка очень упорная, а родители очень любят Грету и гордятся ею, а потому идут ей на уступки, в том числе отказываясь от пластика, авиаперелетов и всего неэкологичного. В частности, в своем доме Тунберги установили солнечные батареи, начали сами выращивать овощи и стараются передвигаться только на велосипедах.
Другие же считают, что семья Греты использует девочку, чтобы самим "купаться в лучах ее славы" и просто культивируют ее психологические проблемы, называя их "даром", который помогает концентрироваться не на мелочах, а на действительных проблемах.
Интересно, что незадолго до акций протестов Греты, в 2018 году мать семейства, Эрнман Тунберг, выпустила книгу "Сцены из сердца", где рассказала подробности своей биографии, а также о своих дочерях, о диагнозах Греты и том, как она заставила всю семью задуматься о состоянии планеты.
Да, есть. Это не скрывают ни родители подростка, ни сама Грета. У девочки синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. Это такое психическое нарушение, которое приводит к трудностям в социальном взаимодействии. Говоря другими словам, у Греты одна из легких форм аутизма и она не может говорить, если тема ей не интересна.
В интервью СМИ Грета утверждает, что эти заболевания помогают ей видеть мир по-другому и высказываться только по-настоящему важной теме.
Вопросов в этой истории действительно немало. Многим подросткам присущ юношеский максимализм, когда они видят мир только "в черном или белом цвете", многие искренне переживают за человечество и проводят одиночные забастовки. Но именно Грете Тунберг удалось привлечь к себе внимание всей планеты. Она выступает перед мировыми лидерами, выдвигает громкие обвинения и непонятно, кто ей в этом помогает. Но ведь даже просто передвижения девочки из страны в страну на экологически безопасном транспорте – очень дорогое удовольствие. В Давос Грета приехала на поезде, так как на самолетах из-за выхлопов в атмосферу принципиально не летает. А на Генассамблею ООН юная шведка приплыла уже на яхте. При этом СМИ подсчитали, что плавание на яхте до Нью-Йорка обошлось Грете в 40 тысяч евро.
В своих интервью Грета утверждала, что все ее поездки оплачивают родители. Позже появилась информация, что ее деятельность финансово поддерживает фонд "Открытое Общество" Джорджа Сороса.
СМИ также обвинили родителей Греты в том, что они превратили своего ребенка в выгодный "бизнес-проект" и якобы пишут за нее речи. Сама девочка это заявление опровергала. По словам Греты, родители, наоборот, просят ее убирать резкие выражения и она их удаляет. Но увлекаясь во время выступления, она вновь их использует.
Политики говорят о выступлениях Греты с осторожностью. То есть за инициативу борьбы за экологию девочку хвалят практически все. Но зато критикуют за то, как она это делает. Например, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мей осудила Грету за прогулы в школе. По ее словам, якобы таким образом она призывает следовать своему примеру миллионы школьников. А канцлер Германии Ангела Меркель выразила сомнение, что школьники настолько заинтересовались экологией и "без чьего-либо внешнего воздействия вдруг осознали, что должны принять участие в этом процессе".
А вот у обычных людей, особенно у европейской молодежи, выступления Греты получили большой отклик. Но даже те, кто критикуют девочку за ее слишком экспрессивную манеру выступления, в итоге помогают ей. Потому что интерес к этому ребенку приводит к тому, что все больше молодых людей задумываются о проблемах экологии нашей планеты.
И напоследок еще одна цитата Греты Тунберг: "Я всего лишь посланник, но вся ненависть обращена на меня. Я не говорю ничего нового, я просто повторяю то, о чем ученые говорят на протяжении десятилетий. Я согласна с вами: мне слишком мало лет, чтобы этим заниматься. Но поскольку никто ничего не делает, и наше будущее находится под угрозой, мы чувствуем необходимость продолжать".
Комментарии
НЕ КОМУ ЭКОЛОГИЯ НЕ НУЖНА.ЖИВЕМ ОДНИМ ДНЕМ
гнилой многомиллионный проект, и больной ребенок как его рупор.