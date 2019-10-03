Сколько дней будут отдыхать россияне на ноябрьские праздники в 2019 году?

Длинные выходные ждут россиян в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Рассказываем, когда отмечают этот праздник и сколько дней будем отдыхать.
Дата празднования Дня народного единства постоянна – 4 ноября. В 2019 году этот праздник выпадает на понедельник. Согласно решению властей, День народного единства является выходным днем в стране. А это означает, что в начале ноября 2019 года у россиян получается мини-отпуск в виде трех выходных дней подряд: суббота – 2 ноября, воскресенье – 3 ноября и понедельник – 4 ноября.
То есть уже сейчас можно планировать свой отдых и даже небольшую поездку.
День народного единства – это напоминание о переломном моменте в истории российского государства, которое произошло 400 лет назад. В 1612 году представители всех сословий России объединились под руководством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского. И это единое народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.
Кстати, спустя несколько месяцев после изгнания поляков Земский народный собор избрал царем Михаила Романова, который основал новую династию последних монархов в истории русского государства.
До Октябрьской революции 4 ноября было памятной датой и носило название День благодарности Пресвятой Богородице – люди считали, что именно она помогла освободить Россию от поляков.
В постсоветской России День народного единства отмечают с 2005 года согласно указу президента РФ Владимира Путина. Сразу же он стал и выходным днем.
Многие считают, что этот праздник был введен, чтобы отвлечь россиян от празднования Дня Октябрьской революции, который отмечали 7 ноября и который во времена СССР также был выходным днем. Напомним, в ночь с 25 на 26 октября 1917 года (7-8 ноября по новому стилю) большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и провозгласили власть Советов.
Во времена СССР 7 ноября проходили демонстрации и митинги. 4 ноября политические партии России также организуют свои митинги и шествия.
Комментарии
ну не патриоты вы. фото можно и с российским лежебоком поставить
можно планировать свой отдых и даже небольшую поездку.
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