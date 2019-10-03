Сколько дней будут отдыхать россияне на ноябрьские праздники в 2019 году?

Когда отмечают День народного единства и сколько будет выходных?

Дата празднования Дня народного единства постоянна – 4 ноября. В 2019 году этот праздник выпадает на понедельник. Согласно решению властей, День народного единства является выходным днем в стране. А это означает, что в начале ноября 2019 года у россиян получается мини-отпуск в виде трех выходных дней подряд: суббота – 2 ноября, воскресенье – 3 ноября и понедельник – 4 ноября.

То есть уже сейчас можно планировать свой отдых и даже небольшую поездку.