Будет ли 7 ноября 2019 года выходным днем в России?

В России 7 ноября – памятный день. В 1917 году в октябре (а по новому стилю 7 ноября) произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, когда было свергнуто Временное правительство и к власти пришли большевики. С 1918 года этот день стал главным государственным праздником страны и 73 года он был выходным днем. Рассказываем, отдыхают ли россияне в этот день в современной России.
Потому что почти целый век – с 1918 по 2005 год 7 ноября был в нашей стране выходным днем. Более того – с 1918 по 1991 год День Октябрьской революции был главным государственным праздником в СССР. И люди старшего поколения до сих пор удивляются, почему убрали этот праздник.
Посвящен он Октябрьской революции. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, по старом стилю – с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 года.
7 ноября в СССР отмечали пышнее, чем Новый год. Люди наряжались, выходили на массовые демонстрации, приводили с собой детей, поздравляли друг друга. Близким и друзьям отправляли поздравительные открытки и телеграммы.
Комментарии
Как еще 7 октября не выходной?!!!
Не стесняйтесь. Кто отменил 7 ноября?
какой выходной, 7 ноября в рф классово чуждый праздник )))
Днем согласия и примирения
ага, Красных с Белыми...
7 ноября ничем не приметный день в истории России и всей планеты.Ничего собственно такого и не произошло.
Не выходной..., но дата очень значительная и кому-то поперёк.
7 ноября хэллоуин по сссровски
Лучше б к майским день добавили вместо этого непонятного!
4 ноября - искусственный праздник. В этот день в 1612 году вообще ничего не происходило. Но так как срочно нужно было убрать 7 ноября, то придумали срочно какой-то церковный праздник
8.10.2019 09:48
- гость -
7 ноября ничем не приметный день в истории России и всей планеты.Ничего собственно такого и не произошло.
Это гласит Новая история? Если бы не было революции, то где ты был бы сейчас. Если, конечно, в предках не было буржуа.
ВВП с ЕРами историю переписывает