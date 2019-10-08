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Вопрос дня



Будет ли 7 ноября 2019 года выходным днем в России?

, ИА "Амител"
7 ноября был "красным днем календаря" почти целый век
Открытка к 7 ноября

Открытка к 7 ноября


В России 7 ноября – памятный день. В 1917 году в октябре (а по новому стилю 7 ноября) произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, когда было свергнуто Временное правительство и к власти пришли большевики. С 1918 года этот день стал главным государственным праздником страны и 73 года он был выходным днем. Рассказываем, отдыхают ли россияне в этот день в современной России.

1
Будем ли мы отдыхать на 7 ноября 2019 года?
Нет. С 2005 года день 7 ноября перестал считаться выходным днем и стал обычным рабочим. В 2019 году 7 ноября выпадает на четверг, поэтому это обычный будний день.
2
Почему вдруг решили, что 7 ноября должен быть выходным?

Потому что почти целый век – с 1918 по 2005 год 7 ноября был в нашей стране выходным днем. Более того – с 1918 по 1991 год День Октябрьской революции был главным государственным праздником в СССР. И люди старшего поколения до сих пор удивляются, почему убрали этот праздник.

Посвящен он Октябрьской революции. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, по старом стилю – с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 года.

7 ноября в СССР отмечали пышнее, чем Новый год. Люди наряжались, выходили на массовые демонстрации, приводили с собой детей, поздравляли друг друга. Близким и друзьям отправляли поздравительные открытки и телеграммы.

3
А почему этот праздник убрали?
В связи с изменением политической обстановки. После путча в августе 1991 года КПСС потеряла свою власть. Было объявлено, что страна переходит на путь капитализма и идеи коммунистов о светлом будущем, где все равны, стали бессмысленны. Но люди все еще продолжали отмечать день революции. Постепенно власти начали замещать этот праздник. В 1995 году 7 ноября был объявлен Днем воинской славы в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. В 1996 году по указу президента РФ 7 ноября стал именоваться Днем согласия и примирения. А в 2005 году вместо 7 ноября всеобщим выходным днем было объявлено 4 ноября. Праздник получил название День народного единства и посвящен другому значимому событию в нашей стране: объединению всех сословий России в 1612 году для изгнания из страны польских интервентов.
4
Получается, что в ноябре дополнительным выходным будет 4 ноября?
Да. В 2019 году 4 ноября выпадает на понедельник. А это означает, что в начале ноября у россиян будут длинные выходные: суббота – 2 ноября, воскресенье – 3 ноября и понедельник – 4 ноября.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.10.2019 09:05
- гость -

Как еще 7 октября не выходной?!!!

8.10.2019 09:25
- гость -

Не стесняйтесь. Кто отменил 7 ноября?

8.10.2019 09:37
- гость -

какой выходной, 7 ноября в рф классово чуждый праздник )))

8.10.2019 09:38
- гость -

Днем согласия и примирения

ага, Красных с Белыми...

8.10.2019 09:48
- гость -

7 ноября ничем не приметный день в истории России и всей планеты.Ничего собственно такого и не произошло.

8.10.2019 10:22
Doka

Не выходной..., но дата очень значительная и кому-то поперёк.

8.10.2019 10:28
месный

7 ноября хэллоуин по сссровски

8.10.2019 10:32
- гость -

Лучше б к майским день добавили вместо этого непонятного!

8.10.2019 10:41
Filin

4 ноября - искусственный праздник. В этот день в 1612 году вообще ничего не происходило. Но так как срочно нужно было убрать 7 ноября, то придумали срочно какой-то церковный праздник

8.10.2019 11:01
- гость -

8.10.2019 09:48
- гость -
7 ноября ничем не приметный день в истории России и всей планеты.Ничего собственно такого и не произошло.

Это гласит Новая история? Если бы не было революции, то где ты был бы сейчас. Если, конечно, в предках не было буржуа.

8.10.2019 11:04
- гость -

ВВП с ЕРами историю переписывает

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