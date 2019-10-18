Какая погода будет в Алтайском крае в выходные 19 и 20 октября?

Выходные, 19 и 20 октября, в Алтайском крае будут снежными. Синоптики прогнозируют появление временного снежного покрова. Так что пора переобувать автомобили. А теперь расскажем подробнее, чего ждать от погоды в субботу и воскресенье.

Какой будет погода в Алтайском крае в субботу, 19 октября?

В Алтайском крае в ночь на 19 октября столбики термометров будут колебаться от 0 до -5 градусов мороза. На большей части территории региона синоптики обещают умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В субботу днем в Алтайском крае будет также прохладно. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Практически по всей территории края пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Вероятно появление временного снежного покрова. А на дорогах сильная гололедица, так что будьте осторожнее за рулем.

В Барнауле ночью температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики прогнозируют появление временного снежного покрова. В субботу днем в Барнауле температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Временами будет идти снег. На дорогах гололед. И, наверное, очереди на шиномонтажках.

Какая погода будет в Алтайском крае в воскресенье, 20 октября?

Температура воздуха ночью в Алтайском крае в воскресенье опустится до -6 градусов. В северных районах возможны заморозки до -11 градусов. В южных и предгорных районах края возможен снег и гололедные явления. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Днем столбики термометров будут показывать от -2 до +3 градусов. В отдельных районах края возможен небольшой снег, гололедные явления. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, в западных районах порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле ночью ожидаются заморозки от -6 до -8 градусов. Мокрый снег и небольшой ветер. Днем столбики термометров в столице края будут колебаться от -1 до +1 градуса. На дорогах по-прежнему скользко, будьте осторожны.

А что в понедельник, 21 октября?

Ночь на понедельник, 21 октября, окажется самой холодной за эти дни. Температура воздуха ночью по краю опустится до -7, а где то и до -12 градусов. В предгорьях будет идти снег.

Днем в понедельник осадков не ожидается, однако временный снежный покров сохранится. Столбики термометров днем будут показывать от -3 до +2 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле ночью столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов мороза. Осадков не ожидается. Днем в столице края также будет прохладно: от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица, предупреждают синоптики.