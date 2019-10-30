Среда, 30 Октябрь, 16:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,78
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Вопрос дня



Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России

, ИА "Амител"
Скоро наступит самая страшная ночь года

Праздник Хэллоуин, который у многих ассоциируется с жуткими костюмами и "горящими" тыквами, на самом деле имеет многовековую историю. Откуда взялся этот праздник, что нельзя делать в Хэллоуин 2019 и как к нему относятся в России, читайте в материале amic.ru.

1
Какого числа Хэллоуин в 2019 году?
Этот вопрос задают постоянно, хотя дата праздника не меняется. Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых.
2
Хэллоуин: история праздника

История Хэллоуина берет начало от древних кельтов. Прообразом стал языческий праздник урожая Самайн. Он символизировал окончание сельскохозяйственного года и начало нового. Дата была плавающей и зависела от лунного календаря. Кельты делили год на две части: в конце октября – начале ноября наступала темная часть года, а в марте – светлая. Это событие всегда праздновали с размахом: несколько дней подряд люди прыгали через костры, делили собранный урожай и готовились к зиме.

По одной версии, Самайн прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным, по другой – нет никаких доказательств того, что в языческие времена праздник имел какое-то значение, кроме сельскохозяйственного. Считается, что "бесовщиной" его наделили христианские монахи, которые не поддерживали языческие ритуалы. В VIII веке христианский праздник – День всех святых – постепенно начинает замещать Самайн. В это время и формируются зачатки Хэллоуина, который вобрал в себя и кельтские, и христианские традиции.

3
Почему Хэллоуин так называется?
В VIII веке День всех святых перенесли на 1 ноября. 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски это звучало как All Hallows Eve, но позже название сократилось до Halloween.

 

4
Откуда пошла традиция вырезать тыкву на Хэллоуин?

Этот атрибут, который называют "светильником Джека", стал главным символом Хэллоуина. Но откуда он взялся?

Впервые такие "фонари" появились в Ирландии и Шотландии, но только тогда вместо тыквы использовали репу или брюкву. Кельтские народы верили, что плод, оставленный в День всех святых около дома, отгонит от него злых духов. По другой версии, "овощные светильники" помогали душам найти верный путь.

Тыкву вместо репы начали использовать эмигранты, прибывшие в Северную Америку. Это было дешевле, да и вырезать из нее гораздо проще. Примерно к 1900-му году использование тыквы в качестве основы "фонаря" широко вошло в обиход. Хотя изначально этот ритуал проводили во время сбора урожая, до второй половины XIX века к Хэллоуину он не имел никакого отношения.

 

5
Так и причем тут Джек?

Почему именно Джек связан с Хэллоуином, неизвестно. Однако в 1835 году дублинский журнал Dublin Penny Journal опубликовал легенду, которая должна была объяснить название "светильник Джека". 

В ней говорилось, что купец Джек пригласил Дьявола в бар, чтобы выпить. Но когда пришла пора платить, мужчина не захотел расставаться с деньгами. Хитростью он заставил сатану обернуться монетой, чтобы рассчитаться за выпивку. Когда Дьявол превратился в монету, Джек положил ее в нагрудный карман, где лежал серебряный крест. Из-за этого Сатана оказался в ловушке.

Через некоторое время Джек освободил Дьявола и попросил не беспокоить его целый год, а если умрет – не забирать его душу в ад.

Дьявол пошел на сделку, но вскоре опять попался на уловку хитреца. Джек уговорил демона забраться на яблоню, а пока тот срывал фрукты, мужчина вырезал на дереве крест – и сатана не смог слезть на землю. Чтобы получить свободу, он пообещал Джеку не беспокоить его еще десять лет.

Когда Джек умер, Бог не пустил его в рай, так как тот провел жизнь в пьянстве и грехе. Дьяволу он тоже оказался не нужен. Легенда гласит, что с тех пор Джек скитается по земле и не может найти себе места.

6
Какие еще традиции связаны с Хэллоуином?

Одна из главных традиций современного Хэллоуина – наряжаться в жуткие костюмы. Считалось, что чем страшнее наряд, тем лучше. Впервые в карнавальные костюмы стали надевать на Хэллоуин в конце XIX века в Шотландии. 

Еще одна распространенная традиция Хэллоуина – ходить по домам и выпрашивать сладости. Этим занимались еще в Средневековье, хотя первоначально – только в Рождество. В Англии и Ирландии бедняки ходили по домам в День всех святых и обещали в обмен на угощение молиться за души умерших родственников.

В 30-е годы прошлого века в США появилось выражение "trick-or-treat". Оно переводится как "шутка или угощение", иногда используют такие варианты перевода: "кошелек или жизнь", "проделка или угощение", "сладость или гадость". Эта традиция живет до сих пор. Дети в образах призраков и пиратов стучатся в дом соседей и выпрашивают сладости. Чаще всего им дают конфеты. А если нет, то они совершают разные пакости. 

 

6
Что можно и нельзя делать на Хэллоуин?
Строгих запретов у праздника нет.

Однако, согласно суевериям, 31 октября нельзя было оборачиваться, если услышал за своей спиной шаги. Считается, что это ходят мертвые души.

В этот день на порог не пускали черного кота. Питомцу приходилось ночевать на улице.

Двери и окна оставляли открытыми, чтобы не накликать беду. 

В праздничную ночь надевали одежду наизнанку, а также выходили из дома спиной вперед. Так люди пытались обмануть духов.


По одному из поверий, ночью 31 октября на перекрестке можно было узнать свою судьбу. Для это вставали на пересечении нескольких дорог и вслушивались в ветер. Якобы в этот момент можно было услышать шепот. Голос сообщал о важных событиях, которые должны произойти с человеком в следующем году. 
8
А при чем тут Россия?

Праздник, который зародился в кельтской культуре, а после стал одним из самых популярных в Америке, не имеет ничего общего с Россией. К нам он пришел в 90-е годы, как и многое западное, но до сих пор не приживается до конца.

Негативно к этому празднику в стране относятся православные, которые считают, что прикосновение к темным силам даже в шуточной форме не проходит бесследно, а сам праздник не укоренен в наших традициях. К тому же, согласно религиозным представлением, от зла христианин защищает вера в Бога, а не суеверия. 

О том, что этот праздник не наш, говорят и результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в 2019 году. Согласно собранным данным, около 90% россиян слышали о Хэллоуине, но не собираются его отмечать. Среди них 67% считают, что этот день предназначен для стран с иной культурой и традициями, 34% не считают праздник важным, а 16% не видят в нем ничего хорошего. Отрицательно к этому дню относятся люди старше 45 лет,  интересуется им только молодежь.

Конечно, праздновать и веселиться в этот день никто не запрещает. К тому же в России этот день преимущественно отмечают карнавальными вечеринками в клубах, историей праздника многие даже не интересуются. Для россиян Хэллоуин – лишь повод нарядиться и повеселиться с друзьями, как это делают во многих странах. Это, пожалуй, единственная традиция, которую соблюдают те, кто отмечает Хэллоуин в России.

 

9
Все, я хочу праздновать. Что мне делать?
Если же собрались праздновать, то сделайте все по правилам: вырежьте тыквы, выключите в доме свет и зажгите "тыквенные фонари", выберите костюм нечисти (желательно пострашнее), установите "светильник Джека" у входа в дом, приготовьте много еды и проведите этот вечер с семьей и друзьями.
Материалы по теме
 

Комментарии

30.10.2019 15:45
- гость -

Это праздник вероятного противника

30.10.2019 16:08
Гостъ

30.10.2019 15:45
- гость -

И когда вы начнете воевать с Ирландией?

30.10.2019 16:14
- гость -

День всех святых, в земле Российской просиявших, в этом году был 30 июня.

30.10.2019 16:14
- гость -

30.10.2019 16:08
Гостъ

Ты у генералиссимуса сам спроси

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:51
На Алтае упитанный медведь сделал селфи и обглодал фотоловушку 0
16:35
В пенсионном фонде Сбербанка выяснили, сколько хотят прожить барнаульцы 0
16:21
Вандалы "разворотили" дорожную камеру в Барнауле 1
16:15
Как выбрать цветы для верного выражения своих чувств 1
16:03
City или провинция? Краевой чиновник отозвался об отеле Radisson в Барнале 13
15:51
Барнаульцев вновь спросят, куда потратить 100 млн рублей 4
15:41
Когда очень нужно: как получить новый кредит и рефинансировать имеющийся без преград 0
15:32
Женщина за рулем легкового автомобиля вылетела с дороги в Барнаула 7
15:26
Бывшего депутата избили железной трубой после критики иркутского губернатора 4
15:20
Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России 4
15:09
Неизвестные грузовиками вывозят мусор в Ленточный бор 6
15:04
Мэрия Барнаула рассказала, как застроит частный сектор около ТРЦ Galaxy 0
14:50
"Изумрудному" дадут 30 млн рублей и это вызывает вопрос у экспертов: "С какой стати?" 10
14:38
Опекуна заставили платить компенсацию за систематическое избиение ребенка 0
14:35
Лебедь Леха, которого нашли на алтайской реке, получил работу волонтера 1
14:20
Два алтайских жителя выжили в расстреле в Забайкалье, но один тяжело ранен 2
14:10
Мэрия Барнаула отреагировала на желание правительства края построить отель Radisson 11
13:59
Сломанному ветром тополю в Барнауле не дают упасть лишь ветки соседних деревьев 14
13:38
Школам в День народного единства предложили "полюбить свою страну" 20
13:24
Многофункциональную спортивную площадку открыли в Научном Городке 3
13:10
Строительная компания приступила к ремонту пострадавшей от ветра новостройки 5
12:51
Старинный особняк продали в Бийске за один рубль 7
12:47
Правительство поддержит семьи четырех алтайских солдат, пострадавших в Забайкалье 15
12:38
Алтайская семья, победившая в конкурсе "Семья года", получит в Москве награду 4
12:11
Самого маленького кота в мире показали на видео 1
12:01
Алтайские компании могут зарабатывать на облаках 1
11:57
Юлия Михалкова уходит из "Уральских пельменей" в интернет 9
11:41
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке 21
11:30
Очевидцы: человек выпал из окна барнаульской новостройки 17
11:11
Мотузной не удалось получить с государства миллион за "нравственные страдания" 32
11:01
Спор на 130 миллионов. Почему алтайские компании судятся за передачу электричества 11
10:51
За парковку на обновленной аллее барнаульцев ждет беседа или наказание 26
10:47
Названа предварительная причина стрельбы в забайкальской воинской части 25
10:31
Алтайский хоккеист Андрей Свечников забросил две шайбы в матче НХЛ 2
10:28
Чиновники Рубцовского района спасут сельское кладбище от "сползания" в реку 2
10:01
После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз 6
09:41
В Барнауле выставили на торги 10-метровую квартиру из-за просрочек по ипотеке 23
09:31
Творческий десант АлтГПУ покоряет села Алтайского края 0
09:21
Центр Барнаула по новым правилам можно будет застроить 25-этажками 13
09:01
Потепление до +17 градусов ожидается в Алтайском крае за месяц до зимы 1
08:44
Барнаул перешел на проектное финансирование строительства домов. Как это работает 0
08:31
В 23 районах Алтайского края устранили 52 повреждения на электросетях из-за ветра 0
08:22
Не мотайся по кругу, или Как в Барнауле меняют электросчетчики 15
08:13
После ДТП в Барнауле один автомобиль отлетел на рельсы, а другой – в столб 11
08:02
Семь золотых правил создания идеальной кухни 0
07:59
Грудинин заявил, что у него нет миллиарда рублей на выплату по иску 21
07:51
В Барнауле продали первую Toyota RAV4 нового поколения 0
07:41
Два водителя пострадали в ночном ДТП в Барнауле 6
07:37
"И не должен окупаться": какие надежды связывают алтайские власти с "Изумрудным" 8
07:24
Дворцовые тайны
Как барнаульский Дворец спорта превратился в "Титов-Арену"
07:01
Как избавиться от псориаза и чем тут поможет ПУВА-терапия 0
06:43
Прививка для ребенка без очереди и с комфортом: "Аско-Мед-Плюс" переехал в новый офис 2
06:34
ЛДПР проведет в Барнауле митинг и концерт в честь Дня народного единства 1
06:16
Страшно смешные костюмы на Хэллоуин 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.