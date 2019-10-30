Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России

Праздник Хэллоуин, который у многих ассоциируется с жуткими костюмами и "горящими" тыквами, на самом деле имеет многовековую историю. Откуда взялся этот праздник, что нельзя делать в Хэллоуин 2019 и как к нему относятся в России, читайте в материале amic.ru.
История Хэллоуина берет начало от древних кельтов. Прообразом стал языческий праздник урожая Самайн. Он символизировал окончание сельскохозяйственного года и начало нового. Дата была плавающей и зависела от лунного календаря. Кельты делили год на две части: в конце октября – начале ноября наступала темная часть года, а в марте – светлая. Это событие всегда праздновали с размахом: несколько дней подряд люди прыгали через костры, делили собранный урожай и готовились к зиме.
По одной версии, Самайн прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным, по другой – нет никаких доказательств того, что в языческие времена праздник имел какое-то значение, кроме сельскохозяйственного. Считается, что "бесовщиной" его наделили христианские монахи, которые не поддерживали языческие ритуалы. В VIII веке христианский праздник – День всех святых – постепенно начинает замещать Самайн. В это время и формируются зачатки Хэллоуина, который вобрал в себя и кельтские, и христианские традиции.
Этот атрибут, который называют "светильником Джека", стал главным символом Хэллоуина. Но откуда он взялся?
Впервые такие "фонари" появились в Ирландии и Шотландии, но только тогда вместо тыквы использовали репу или брюкву. Кельтские народы верили, что плод, оставленный в День всех святых около дома, отгонит от него злых духов. По другой версии, "овощные светильники" помогали душам найти верный путь.
Тыкву вместо репы начали использовать эмигранты, прибывшие в Северную Америку. Это было дешевле, да и вырезать из нее гораздо проще. Примерно к 1900-му году использование тыквы в качестве основы "фонаря" широко вошло в обиход. Хотя изначально этот ритуал проводили во время сбора урожая, до второй половины XIX века к Хэллоуину он не имел никакого отношения.
Почему именно Джек связан с Хэллоуином, неизвестно. Однако в 1835 году дублинский журнал Dublin Penny Journal опубликовал легенду, которая должна была объяснить название "светильник Джека".
В ней говорилось, что купец Джек пригласил Дьявола в бар, чтобы выпить. Но когда пришла пора платить, мужчина не захотел расставаться с деньгами. Хитростью он заставил сатану обернуться монетой, чтобы рассчитаться за выпивку. Когда Дьявол превратился в монету, Джек положил ее в нагрудный карман, где лежал серебряный крест. Из-за этого Сатана оказался в ловушке.
Через некоторое время Джек освободил Дьявола и попросил не беспокоить его целый год, а если умрет – не забирать его душу в ад.
Дьявол пошел на сделку, но вскоре опять попался на уловку хитреца. Джек уговорил демона забраться на яблоню, а пока тот срывал фрукты, мужчина вырезал на дереве крест – и сатана не смог слезть на землю. Чтобы получить свободу, он пообещал Джеку не беспокоить его еще десять лет.
Когда Джек умер, Бог не пустил его в рай, так как тот провел жизнь в пьянстве и грехе. Дьяволу он тоже оказался не нужен. Легенда гласит, что с тех пор Джек скитается по земле и не может найти себе места.
Одна из главных традиций современного Хэллоуина – наряжаться в жуткие костюмы. Считалось, что чем страшнее наряд, тем лучше. Впервые в карнавальные костюмы стали надевать на Хэллоуин в конце XIX века в Шотландии.
Еще одна распространенная традиция Хэллоуина – ходить по домам и выпрашивать сладости. Этим занимались еще в Средневековье, хотя первоначально – только в Рождество. В Англии и Ирландии бедняки ходили по домам в День всех святых и обещали в обмен на угощение молиться за души умерших родственников.
В 30-е годы прошлого века в США появилось выражение "trick-or-treat". Оно переводится как "шутка или угощение", иногда используют такие варианты перевода: "кошелек или жизнь", "проделка или угощение", "сладость или гадость". Эта традиция живет до сих пор. Дети в образах призраков и пиратов стучатся в дом соседей и выпрашивают сладости. Чаще всего им дают конфеты. А если нет, то они совершают разные пакости.
Однако, согласно суевериям, 31 октября нельзя было оборачиваться, если услышал за своей спиной шаги. Считается, что это ходят мертвые души.
В этот день на порог не пускали черного кота. Питомцу приходилось ночевать на улице.
Двери и окна оставляли открытыми, чтобы не накликать беду.
В праздничную ночь надевали одежду наизнанку, а также выходили из дома спиной вперед. Так люди пытались обмануть духов.
По одному из поверий, ночью 31 октября на перекрестке можно было узнать свою судьбу. Для это вставали на пересечении нескольких дорог и вслушивались в ветер. Якобы в этот момент можно было услышать шепот. Голос сообщал о важных событиях, которые должны произойти с человеком в следующем году.
Праздник, который зародился в кельтской культуре, а после стал одним из самых популярных в Америке, не имеет ничего общего с Россией. К нам он пришел в 90-е годы, как и многое западное, но до сих пор не приживается до конца.
Негативно к этому празднику в стране относятся православные, которые считают, что прикосновение к темным силам даже в шуточной форме не проходит бесследно, а сам праздник не укоренен в наших традициях. К тому же, согласно религиозным представлением, от зла христианин защищает вера в Бога, а не суеверия.
О том, что этот праздник не наш, говорят и результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в 2019 году. Согласно собранным данным, около 90% россиян слышали о Хэллоуине, но не собираются его отмечать. Среди них 67% считают, что этот день предназначен для стран с иной культурой и традициями, 34% не считают праздник важным, а 16% не видят в нем ничего хорошего. Отрицательно к этому дню относятся люди старше 45 лет, интересуется им только молодежь.
Конечно, праздновать и веселиться в этот день никто не запрещает. К тому же в России этот день преимущественно отмечают карнавальными вечеринками в клубах, историей праздника многие даже не интересуются. Для россиян Хэллоуин – лишь повод нарядиться и повеселиться с друзьями, как это делают во многих странах. Это, пожалуй, единственная традиция, которую соблюдают те, кто отмечает Хэллоуин в России.
Комментарии
Это праздник вероятного противника
30.10.2019 15:45
- гость -
И когда вы начнете воевать с Ирландией?
День всех святых, в земле Российской просиявших, в этом году был 30 июня.
30.10.2019 16:08
Гостъ
Ты у генералиссимуса сам спроси