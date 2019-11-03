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День народного единства 2019: что за праздник мы отмечаем 4 ноября в России?

, ИА "Амител"
Рассказываем, когда появился День народного единства и почему его стали праздновать
Памятник Минину и Пожарскому в Москве /Фото: pixabay.com

Памятник Минину и Пожарскому в Москве /Фото: pixabay.com


День народного единства – один из самых молодых праздников в стране. Однако многие россияне до сих пор не знают, с каким важным историческим событием он связан, причем тут Казанская икона Божией Матери и почему этот день отмечают именно 4 ноября. 

1
Что произошло в этот день?
День народного единства связан с событием 1612 года. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из российской столицы польских интервентов. Более 10 тысяч людей из всех сословий России объединились и дали отпор врагу.

Это событие имеет большое значение для страны. Во-первых, с изгнанием поляков завершилось Смутное время, начавшееся в 1598 году после смерти последнего царя из династии Рюриковичей, который не оставил наследника. Это было время разбоев, грабежей, голода, на троне один за другим сменялись самозванцы, которые выдавали себя за сына Ивана Грозного. Во-вторых, в стране избрали нового царя – Михаила Федоровича из династии Романовых. 
2
Как появился праздник День народного единства?

Праздновать День народного единства 4 ноября предложил Межрелигиозный совет России. Их инициативу поддержал думский комитет по труду и социальной политике, а также и Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

В ноябре 2004 года в Госдуму внесли законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ. В документе в частности шла речь об отмене празднования 7 ноября (годовщины Великой Октябрьской социалистической революции) и внедрении новой праздничной даты – 4 ноября. В декабре 2004 года президент Владимир Путин подписал этот законопроект и поправки в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Впервые страна отметила новый государственный праздник в 2005 году. 

 

3
Правда, что этот праздник уже существовал?

Дело в том, что в 1613 году царь Михаил Федорович учредил праздник – День очищения Москвы от польских интервентов, который отмечали 4 ноября.

В 1649 году этот день объявили церковно-государственным праздником Казанской иконы Божией Матери. Ее считают покровительницей народного ополчения. По преданию, именно с этой иконой войско вошло в Москву.

Однако после революции 1917 года отмечать освобождение столицы от польских интервентов перестали. До появления Дня народного единства.

  

4
Почему праздник так называется?

Точно неизвестно. Вероятно, это связано с описанием, которое содержится в пояснительной записке к проекту закона о введении нового праздника. Там говорится:

"4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе".

 

5
Как отдыхаем в ноябре 2019?
В 2019 году День народного единства пришелся  на понедельник. Поэтому после традиционных выходных – субботы и воскресенья – отдыхать будем еще и в первый день недели, в праздничный день. 5 ноября нужно будет идти на работу.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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