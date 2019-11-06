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Добарабанился. За что осудили алтайского депутата Андрея Волкова

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
В колонии ему предстоит провести пять лет

Реальный срок и штраф в 300 тысяч рублей получил депутат Алтайского краевого Заксобрания Андрей Волков за присвоение и растрату. Слухи о его незаконной деятельности ходили несколько лет, к тому же это уголовное дело стало для него не первым. Рассказываем, за что осудили Волкова и почему он стал нежелательной персоной в парламенте.

1
За что осудили Андрея Волкова?

Андрея Волкова осудили (приговор был вынесен 6 ноября 2019 года) по статье 160 ч. 4 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения"). Следствие доказало, что он с  2012 по 2016 год присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений за услуги ЖКХ. В этот период он являлся учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс". Присвоение шло через перевод средств на счета подконтрольных компаний по подложным документам. Общая сумма ущерба составила около 43 миллионов рублей.

Волкова осудили на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и обязали выплатить штраф в сумме 300 тысяч рублей. Также он лишен права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ.

В этом деле есть и второй обвиняемый – директор управляющей организации. Уголовное дело против нее было выделено в отдельное производство. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Кстати, в 2012 году против депутата Волкова уже заводили уголовное дело, но оно было закрыто за истечением срока давности. Суть там была вот в чем: Андрей Волков, является учредителем ООО "Прогресс Плюс" и "Коммунал-Элит", не рассчитался с подрядными организациями. Те обратились в суд и получили положительное решение о взыскании с него 2,7 млн рублей. Но Волков создал новые одноименные ООО и перевел на них все договоры на обслуживание многоквартирных домов.

2
Волкова лишат депутатского мандата?
Да, лишат. Депутат теряет место в АКЗС, если он осужден за уголовное преступление, даже условно. Но когда именно это произойдет – пока не понятно, решение не вступило в законную силу и есть вероятность, что он подаст на апелляцию. Впрочем, на следующей сессии, в конце ноября, его уже не будет – депутата взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения решения.
3
Кто займет его место в парламенте?
Если бы Андрей Волков был избран по списку партии, то замену ему нашли бы очень быстро – для этого достаточно решения "Единой России". Но он – одномандатник, по закону занять это место кем-то другим можно только через дополнительные выборы. Пока руководство АКЗС не приняло окончательного решения по этому вопросу.
Проводить довыборы можно только если до основных выборов осталось больше года. Новый созыв АКЗС будет избран 19 сентября 2021 года. Если выборы и будут объявлены, то пройти они должны не позднее 19 сентября 2020 года. Подходящая дата есть – единый день голосования 13 сентября 2020. Так что ждем назначения дополнительных выборов.
4
Андрей Волков – активный политик?
До недавнего времени Волков был рядовым членом партии "Единая Россия": на сессии голосовал, как все единороссы, громких заявлений не делал. Как он сам рассказывал, в своем округе работал активно, люди его знают. Интересующиеся музыкой знают Волкова еще и как музыканта – барабанщика в группе "Дядя Го".
Но после заведения уголовного дела пути партии и депутата разошлись. Волков публично обвинил "Единую Россию" и ее лидера, главу АКЗС Александра Романенко, в неконструктивной работе с оппозицией и полном подчинении краевым властям, отсутствии независимости. Из партии его вскоре исключили, из фракции ЕР в АКЗС он тоже вышел. Он сделал еще несколько подобных заявлений. В том числе и о том, что его звали в другие фракции. Так это или нет – уже не важно, но до вынесения приговора ни одна партия не взяла его в свои ряды.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.11.2019 13:41
- гость -

"В колонии ему предстоит провести пять лет"

засекаем. Вангую, через 1.5-2 года по УДО выйдет

6.11.2019 13:48
Митенька ржевский

Не только "Дядя Го"... точнее, дяди там было меньше всего, потому что это сессионная группа. Так что, редакция, я, лично, понимаю, что вы дикие бийчане, но хоть маленько гругозору надоть иметь.

6.11.2019 14:17
Зануда

а мне кажется-он чуток рыпнулся против власти, того же Романенко и понеслось-вспомнили все...или вы думаете, что остальные белёсенькие и пушнявые??? да на всех компромат есть

6.11.2019 15:39
- гость -

6.11.2019 14:17
Зануда
Полностью с вами согласен. Предложение убрать главного депутата это покушение уже. Романенко сначала работал в одних рядах с ним под одним флагом а после переобулся в воздухе и объявил что работает в рядах с "уголовниками". И вот мы видим результат. Навряд ли его по УДО выпустят так рано.

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