25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкальском крае. Трагедия потрясла всю Россию. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Рассказываем, что известно о самом стрелке, о расследовании уголовного дела и о возможных причинах случившегося.
Что известно о трагедии в Забайкалье?
ЧП произошло 25 октября 2019 года в 18:20 по местному времени во время смены караула в воинской части № 54160, которая находится в поселке Горном Забайкальского края. 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного оружия восемь человек – двух офицеров, двух контрактников и четверых солдат-срочников. Еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Среди них уроженец Алтайского края Владислав Шпак из деревни Степной Кучук. Сейчас он находится в госпитале имени Бурденко.
Кроме того, трое из погибших военнослужащих также были призваны из Алтайского края. Это 21-летний Артем Никишин из села Кулунда. До конца службы ему оставался всего один день, Анатолий Куропов из Крутихинского района и 19-летний Алексей Андреев из Бийска.
Задержали Шамсутдинова сразу же после расстрела, сопротивления он не оказал.
Рамиль Шамсутдинов: что о нем известно?
Рамилю Шамсутдинову 20 лет, он родился в поселке Северный Вагай в Тюменской области. Стрелок рос в семье сотрудника МВД, в старших классах школы поступил в кадетский отряд "Русичи", а в 2014 году на спортивной игре "Граница-2014" стал победителем в разборке и сборке автомата Калашникова.
В армию Рамиль Шамсутдинов, по словам его отца, шел с охотой. После срочной службы планировал продолжить службу по контракту.
В армию молодой человек был призван 4 июля 2019 года. Попал в батальон охраны войсковой части № 54160. Это подразделение охраняет склад ядерных боеприпасов. Военную присягу Шамсутдинов принял 18 августа и был назначен на должность пулеметчика в роту электротехнических средств заграждения и охраны. К моменту трагедии он успел прослужить в части четыре месяца.
По информации "Коммерсанта", при прохождении призывной комиссии Рамилю Шамсутдинову поставили вторую группу нервно-психологической устойчивости. Она означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. По армейским нормам, доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами таким солдатам можно.
По здоровью у Шамсутдинова была установлена группа Б, то есть к военной службе он годен с незначительными ограничениями. Также ему была присвоена вторая категория профпригодности. Это означает, что стрелок мог быть рекомендован на определенные должности, поскольку его индивидуально-психологические качества соответствуют предъявляемым требованиям.
Что говорит о причинах убийства сослуживцев сам Рамиль Шамсутдинов?
Говорит, что жалеет о смерти только двоих солдат. Об этом Шамсутдинов рассказал своему отцу, с которым встречался в среду, 6 ноября, в СИЗО.
"Прости папа, я иначе не мог, да и выбора, сил, терпения больше не было. Жаль, очень жаль тех двоих ребят, но я их не видел, а остальные...",- приводят слова Рамиля Шамсутдинова в группе поддержки срочника "ВКонтакте". О личностях двух солдат ничего не уточняется.
В телеграм-канале Baza появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов свой страшный поступок объяснил тем, что сослуживцы собирались его изнасиловать, о чем ему и сообщили лично.
"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", — приводит издание слова молодого человека.
Он также рассказал, что проблемы в военной части начались практически сразу. У него отобрали телефон и деньги.
"Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...", — приводит канал слова срочника. При этом сообщить о происходящем, по словам парня, было некому, так как били его офицеры.
Позднее в Минобороны РФ назвали "абсолютной ложью" сообщения Baza об угрозе изнасилования Рамиля Шамсутдинова.
"Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления", - цитирует Минобороны РБК.
В ведомстве считают, что публикация "цитат на тюремном жаргоне", приписывающих военнослужащим "наиболее грязные аспекты внутрикамерных отношений заключенных", попыткой исказить реальную ситуацию, сложившуюся в воинской части перед трагедией.
Какова версия Минобороны РФ?
Сразу же после расстрела в Минобороны РФ заявили, что трагедия могла произойти из-за нервного срыва по личным обстоятельствам, которые не связаны с несением службы. Между тем отец срочника отрицает все слухи о нервном срыве сына и обвиняет следствие в желании скрыть дедовщину в части.
Комиссия Минобороны, которая работает в поселке Горный, подтвердила "межличностный конфликт" и "психологическую несовместимость" Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров. Однако факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, сообщают источники РБК.
Министр обороны Сергей Шойгу жестко раскритиковал работу командиров с личным составом в воинской части, где произошло ЧП. Он заявил, что командиры нарушили его требования и отправили срочника в караул на несколько суток подряд, в то время как отправлять в караул на такие сроки можно только контрактников. Министр назвал трагедию "вопиющим преступлением" и пообещал привлечь к ответственности всех виноватых.
Правда ли, что в трагедии виноваты компьютерные игры?
Председатель ветеранской организации "Офицеры России" Сергей Липовой считает, что обвинять в трагедии в Забайкалье офицеров категорически неправильно. Для того, чтобы предотвратить такие ЧП, необходимо наладить работу психологов и блокировать доступ к жестоким компьютерным играм.
"Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания", — сказал Липовой.
Председатель Комитета солдатских матерей России Флёра Салиховская, в свою очередь заявила, что "интернет надо закрывать". Она добавила, что дедовщины в российской армии нет, а причиной расстрела Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев стали компьютерные игры и Интернет, а не угроза изнасилования.
Однако в комитете солдатских матерей высказывание Флеры Салиховской не поддержали. В организации считают, что Рамиль Шамсутдинов устроил расстрел из-за неуставных отношений в части, и компьютерные игры тут ни при чем.
2 ноября на собрании комитета Флеру Салиховскую отстранили от должности. Однако выполнять свои полномочия она продолжит, пока соответствующие документы не будут подписаны в Минюсте.
Сама Салиховская позднее пояснила, что слова об интернете и компьютерных играх – это мнение психиатра, которое она просто поддержала. Она считает, что на Шамсутдинова морально давили, но и влияли на него не только сослуживцы.
"Компьютерные игры тоже влияют — учат стрелять. Это действует на психику, особенно когда человек тихоня, неустойчив", — приводит ее слова Baza.
Что известно о расследовании уголовного дела?
После инцидента Рамиль Шамсутдинов был задержан и арестован до 27 декабря. Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Ему грозит пожизненное заключение.
Следствие проверяет несколько версий происшествия, в том числе о неуставных отношениях в части, а также версию преследования Рамиля Шамсутдинова из-за его национальности.
По данным некоторых источников, комиссия Минобороны физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова не подтвердила. Однако было установлено, что молодой человек находился в конфликте с одним из офицеров, также имела место быть "психологическая несовместимость". Трагедию могли спровоцировать психическая перегрузка и слабый контроль командиров отдаленной части. Также источники, близкие к следствию сообщают, что в части присутствовали жесткие неуставные отношения, а стрелок хотел убить только одного офицера, а "остальные попали под раздачу".
Что говорят на родине Рамиля Шамсутдинова?
В поселке Северный Вагай не верят в версию Минобороны о том, что причиной расстрела мог стать нервный срыв. Приоритетной местные жители считают версию о неуставных отношениях в части.
О том, что в военной части были неуставные отношения, рассказала и глава комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентина Мордова. Она заявила, что Рамиля неоднократно унижали, били и опускали головой в унитаз. Когда молодой человек начинал сопротивляться, старший лейтенант поручил другим солдатам его "воспитывать".
По словам Мордовы, отец солдата-стрелка пожаловался на дедовщину в военной части. В последнее время сын просил денег у родителей, но переводить их просил не на свою карту.
Однако Мордова добавила, что ранее о фактах дедовщины в военной части ничего известно не было.
"Ни родители, ни ребята не обращались в комитет за помощью. Если даже была неуставщина, все как-то скрывалось. То, что она [дедовщина] была, мы уже поняли", — цитирует правозащитницу Daily Storm.
В настоящее время неравнодушные земляки и пострадавшие от дедовщины срочники помогают семье Рамиля Шамсутдинова собрать деньги на адвоката.
На сайте Change.org уже появилось несколько петиций в поддержку Рамиля Шамсутдинова. Одна из них призывает освободить от наказания и отправить на реабилитацию стрелка. На момент публикации петицию подписали более 33 тысяч человек. Вторая петиция создана в адрес Сергея Шойгу. Активисты считают, что армия должна признать Рамиля Шамсутдинова жертвой дедовщины, а его действия трактовать как самооборону. Петицию уже подписали почти 5500 человек.
Что известно о раненых солдатах в Забайкалье?
Помимо восьми расстрелянных Рамилем Шамсутдиновым серьезные ранения получили еще два его сослуживца. Одним из пострадавших в трагедии стал солдат из Тюменской области Евгений Графов. После перестрелки его доставили в московскую больницу с тяжелейшей травмой головы, там он пришел в сознание, однако после его состояние ухудшилось. Молодой человек уже перенес две операции, ему предстоит еще одна. Сейчас его ввели в искусственную кому.
Еще один переживший бойню Владислав Шпак из деревни Степной Кучук находится в московском госпитале имени Бурденко. Он пришел в сознание, но врачи прогнозы по его выздоровлению пока не дают.
Комментарии
Причем тут игры вообще? Он там в армии в игры играл? Чушь несут.
Предлагаю еще версию для патриотов - госдеп виноват.
Как в анекдоте про алкаша, салатик плохой достался.
Какие игры?! У вас вся система гос. институтов деградировала до полного разложения!!!
- Дед заколол свинью на твоих глазах.
- Мама утопила котят.
- Батя свернул шею гусю.
- Бабуля пырнула курицу на ужин.
- Ты разворошил муравейник и залил его горящей пластмассой.
а уже потом компьютерные игры научили тебя насилию
зато начнешь гаситься по больничкам ходить от военкома отлынивать . Все будут говорить ох какой ты нихароший и в органы тебя не возьмут
салатик плохой достался
ты че! печенюшками они там траванулись же
раньше была дедовщина, сам служил в 90-е, знаю, но тюремных замашек не было... по этому это называлось мужской школой жизни.
а повсеместно показывая романтику бандитской (тюремной) жизни, имеем то что имеем.
8.11.2019 11:30
- гость -
Предложу две версии для идиотов.
1 - Хотели изнасиловать и выдали автомат.
2 - Хотели изнасиловать по приказу Путина и выдали автомат.
Вам какая из версий ближе?
8.11.2019 11:35
- гость -
Человек просто пример привел, а Вы уже к словам придираетесь...