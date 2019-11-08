Говорит, что жалеет о смерти только двоих солдат. Об этом Шамсутдинов рассказал своему отцу, с которым встречался в среду, 6 ноября, в СИЗО.

"Прости папа, я иначе не мог, да и выбора, сил, терпения больше не было. Жаль, очень жаль тех двоих ребят, но я их не видел, а остальные...",- приводят слова Рамиля Шамсутдинова в группе поддержки срочника "ВКонтакте". О личностях двух солдат ничего не уточняется.

В телеграм-канале Baza появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов свой страшный поступок объяснил тем, что сослуживцы собирались его изнасиловать, о чем ему и сообщили лично.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", — приводит издание слова молодого человека.

Он также рассказал, что проблемы в военной части начались практически сразу. У него отобрали телефон и деньги.

"Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...", — приводит канал слова срочника. При этом сообщить о происходящем, по словам парня, было некому, так как били его офицеры.

Позднее в Минобороны РФ назвали "абсолютной ложью" сообщения Baza об угрозе изнасилования Рамиля Шамсутдинова.

"Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления", - цитирует Минобороны РБК.

В ведомстве считают, что публикация "цитат на тюремном жаргоне", приписывающих военнослужащим "наиболее грязные аспекты внутрикамерных отношений заключенных", попыткой исказить реальную ситуацию, сложившуюся в воинской части перед трагедией.