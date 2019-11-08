Пятница, 8 Ноябрь, 11:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,55
Обь
160см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Вопрос дня



Дедовщина или компьютерные игры? Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в Забайкалье

, ИА "Амител"
Шамсутдинов утверждает, что защищал себя, так как его собирались изнасиловать
Рамиль Шамсутдинов в содеянном раскаивается / Фото: Yandex

Рамиль Шамсутдинов в содеянном раскаивается / Фото: Yandex


25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкальском крае. Трагедия потрясла всю Россию. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Рассказываем, что известно о самом стрелке, о расследовании уголовного дела и о возможных причинах случившегося.

1

Что известно о трагедии в Забайкалье?

ЧП произошло 25 октября 2019 года в 18:20 по местному времени во время смены караула в воинской части № 54160, которая находится в поселке Горном Забайкальского края. 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного оружия восемь человек – двух офицеров, двух контрактников и четверых солдат-срочников. Еще двое доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Среди них уроженец Алтайского края Владислав Шпак из деревни Степной Кучук. Сейчас он находится в госпитале имени Бурденко. 

Кроме того, трое из погибших военнослужащих также были призваны из Алтайского края. Это 21-летний Артем Никишин из села Кулунда. До конца службы ему оставался всего один день, Анатолий Куропов из Крутихинского района и 19-летний Алексей Андреев из Бийска.

Задержали Шамсутдинова сразу же после расстрела, сопротивления он не оказал.

2

Рамиль Шамсутдинов: что о нем известно?

Рамилю Шамсутдинову 20 лет, он родился в поселке Северный Вагай в Тюменской области. Стрелок рос в семье сотрудника МВД, в старших классах школы поступил в кадетский отряд "Русичи", а в 2014 году на спортивной игре "Граница-2014" стал победителем в разборке и сборке автомата Калашникова.

В армию Рамиль Шамсутдинов, по словам его отца, шел с охотой. После срочной службы планировал продолжить службу по контракту.

В армию молодой человек был призван 4 июля 2019 года. Попал в батальон охраны войсковой части № 54160. Это подразделение охраняет склад ядерных боеприпасов. Военную присягу Шамсутдинов принял 18 августа и был назначен на должность пулеметчика в роту электротехнических средств заграждения и охраны. К моменту трагедии он успел прослужить в части четыре месяца.

По информации "Коммерсанта", при прохождении призывной комиссии Рамилю Шамсутдинову поставили вторую группу нервно-психологической устойчивости. Она означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. По армейским нормам, доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами таким солдатам можно.

По здоровью у Шамсутдинова была установлена группа Б, то есть к военной службе он годен с незначительными ограничениями. Также ему была присвоена вторая категория профпригодности. Это означает, что стрелок мог быть рекомендован на определенные должности, поскольку его индивидуально-психологические качества соответствуют предъявляемым требованиям.

3

Что говорит о причинах убийства сослуживцев сам Рамиль Шамсутдинов?

Говорит, что жалеет о смерти только двоих солдат. Об этом Шамсутдинов рассказал своему отцу, с которым встречался в среду, 6 ноября, в СИЗО.

"Прости папа, я иначе не мог, да и выбора, сил, терпения больше не было. Жаль, очень жаль тех двоих ребят, но я их не видел, а остальные...",- приводят слова Рамиля Шамсутдинова в группе поддержки срочника "ВКонтакте". О личностях двух солдат ничего не уточняется.

В телеграм-канале Baza появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов свой страшный поступок объяснил тем, что сослуживцы собирались его изнасиловать, о чем ему и сообщили лично.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", — приводит издание слова молодого человека.

Он также рассказал, что проблемы в военной части начались практически сразу. У него отобрали телефон и деньги.

"Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...", — приводит канал слова срочника. При этом сообщить о происходящем, по словам парня, было некому, так как били его офицеры.

Позднее в Минобороны РФ назвали "абсолютной ложью" сообщения Baza об угрозе изнасилования Рамиля Шамсутдинова.

"Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления", - цитирует Минобороны РБК.

В ведомстве считают, что публикация "цитат на тюремном жаргоне", приписывающих военнослужащим "наиболее грязные аспекты внутрикамерных отношений заключенных", попыткой исказить реальную ситуацию, сложившуюся в воинской части перед трагедией.

4

Какова версия Минобороны РФ?

Сразу же после расстрела в Минобороны РФ заявили, что трагедия могла произойти из-за нервного срыва по личным обстоятельствам, которые не связаны с несением службы. Между тем отец срочника отрицает все слухи о нервном срыве сына и обвиняет следствие в желании скрыть дедовщину в части. 

Комиссия Минобороны, которая работает в поселке Горный, подтвердила "межличностный конфликт" и "психологическую несовместимость" Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров. Однако факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились, сообщают источники РБК.

Министр обороны Сергей Шойгу жестко раскритиковал работу командиров с личным составом в воинской части, где произошло ЧП. Он заявил, что командиры нарушили его требования и отправили срочника в караул на несколько суток подряд, в то время как отправлять в караул на такие сроки можно только контрактников. Министр назвал трагедию "вопиющим преступлением" и пообещал привлечь к ответственности всех виноватых.

5

Правда ли, что в трагедии виноваты компьютерные игры?

Председатель ветеранской организации "Офицеры России" Сергей Липовой считает, что обвинять в трагедии в Забайкалье офицеров категорически неправильно. Для того, чтобы предотвратить такие ЧП, необходимо наладить работу психологов и блокировать доступ к жестоким компьютерным играм.

"Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания", — сказал Липовой.

Председатель Комитета солдатских матерей России Флёра Салиховская, в свою очередь заявила, что "интернет надо закрывать". Она добавила, что дедовщины в российской армии нет, а причиной расстрела Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев стали компьютерные игры и Интернет, а не угроза изнасилования.

Однако в комитете солдатских матерей высказывание Флеры Салиховской не поддержали. В организации считают, что Рамиль Шамсутдинов устроил расстрел из-за неуставных отношений в части, и компьютерные игры тут ни при чем.

2 ноября на собрании комитета Флеру Салиховскую отстранили от должности. Однако выполнять свои полномочия она продолжит, пока соответствующие документы не будут подписаны в Минюсте.

Сама Салиховская позднее пояснила, что слова об интернете и компьютерных играх – это мнение психиатра, которое она просто поддержала. Она считает, что на Шамсутдинова морально давили, но и влияли на него не только сослуживцы.

"Компьютерные игры тоже влияют — учат стрелять. Это действует на психику, особенно когда человек тихоня, неустойчив", — приводит ее слова Baza.

6

Что известно о расследовании уголовного дела?

После инцидента Рамиль Шамсутдинов был задержан и арестован до 27 декабря. Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Ему грозит пожизненное заключение.

Следствие проверяет несколько версий происшествия, в том числе о неуставных отношениях в части, а также версию преследования Рамиля Шамсутдинова из-за его национальности.

По данным некоторых источников, комиссия Минобороны физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова не подтвердила. Однако было установлено, что молодой человек находился в конфликте с одним из офицеров, также имела место быть "психологическая несовместимость". Трагедию могли спровоцировать психическая перегрузка и слабый контроль командиров отдаленной части. Также источники, близкие к следствию сообщают, что в части присутствовали жесткие неуставные отношения, а стрелок хотел убить только одного офицера, а "остальные попали под раздачу".

7

Что говорят на родине Рамиля Шамсутдинова?

В поселке Северный Вагай не верят в версию Минобороны о том, что причиной расстрела мог стать нервный срыв. Приоритетной местные жители считают версию о неуставных отношениях в части.

О том, что в военной части были неуставные отношения, рассказала и глава комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентина Мордова. Она заявила, что Рамиля неоднократно унижали, били и опускали головой в унитаз. Когда молодой человек начинал сопротивляться, старший лейтенант поручил другим солдатам его "воспитывать".

По словам Мордовы, отец солдата-стрелка пожаловался на дедовщину в военной части. В последнее время сын просил денег у родителей, но переводить их просил не на свою карту.

Однако Мордова добавила, что ранее о фактах дедовщины в военной части ничего известно не было.

"Ни родители, ни ребята не обращались в комитет за помощью. Если даже была неуставщина, все как-то скрывалось. То, что она [дедовщина] была, мы уже поняли", — цитирует правозащитницу Daily Storm.

В настоящее время неравнодушные земляки и пострадавшие от дедовщины срочники помогают семье Рамиля Шамсутдинова собрать деньги на адвоката.

На сайте Change.org уже появилось несколько петиций в поддержку Рамиля Шамсутдинова. Одна из них призывает освободить от наказания и отправить на реабилитацию стрелка. На момент публикации петицию подписали более 33 тысяч человек. Вторая петиция создана в адрес Сергея Шойгу. Активисты считают, что армия должна признать Рамиля Шамсутдинова жертвой дедовщины, а его действия трактовать как самооборону. Петицию уже подписали почти 5500 человек.

8
Что известно о погибших солдатах?
 

 

8

Что известно о раненых солдатах в Забайкалье?

Помимо восьми расстрелянных Рамилем Шамсутдиновым серьезные ранения получили еще два его сослуживца. Одним из пострадавших в трагедии стал солдат из Тюменской области Евгений Графов. После перестрелки его доставили в московскую больницу с тяжелейшей травмой головы, там он пришел в сознание, однако после его состояние ухудшилось. Молодой человек уже перенес две операции, ему предстоит еще одна. Сейчас его ввели в искусственную кому.

Еще один переживший бойню Владислав Шпак из деревни Степной Кучук находится в московском госпитале имени Бурденко. Он пришел в сознание, но врачи прогнозы по его выздоровлению пока не дают.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

8.11.2019 11:29
- гость -

Причем тут игры вообще? Он там в армии в игры играл? Чушь несут.

8.11.2019 11:30
- гость -

Предлагаю еще версию для патриотов - госдеп виноват.

8.11.2019 11:33
АБОРИГЕН

Как в анекдоте про алкаша, салатик плохой достался.
Какие игры?! У вас вся система гос. институтов деградировала до полного разложения!!!

8.11.2019 11:34
- гость -

- Дед заколол свинью на твоих глазах.
- Мама утопила котят.
- Батя свернул шею гусю.
- Бабуля пырнула курицу на ужин.
- Ты разворошил муравейник и залил его горящей пластмассой.


а уже потом компьютерные игры научили тебя насилию

8.11.2019 11:35
петух с докучаево

зато начнешь гаситься по больничкам ходить от военкома отлынивать . Все будут говорить ох какой ты нихароший и в органы тебя не возьмут

8.11.2019 11:35
- гость -

салатик плохой достался
ты че! печенюшками они там траванулись же

8.11.2019 11:38
- гость -

раньше была дедовщина, сам служил в 90-е, знаю, но тюремных замашек не было... по этому это называлось мужской школой жизни.
а повсеместно показывая романтику бандитской (тюремной) жизни, имеем то что имеем.

8.11.2019 11:38
- гость -


8.11.2019 11:30
- гость -


Предложу две версии для идиотов.
1 - Хотели изнасиловать и выдали автомат.
2 - Хотели изнасиловать по приказу Путина и выдали автомат.

Вам какая из версий ближе?

8.11.2019 11:41
- гость -


8.11.2019 11:35
- гость -
Человек просто пример привел, а Вы уже к словам придираетесь...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
11:39
В Барнауле за 70 млн рублей продают коттедж с солевой комнатой и кинотеатром 0
11:18
Дедовщина или компьютерные игры? Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в Забайкалье 9
11:17
Власти Барнаула разбираются в скандале об избиении мужчины на глазах чиновницы 3
11:08
Президент Франции назвал три сценария развития России 2
10:51
Странное свечение заметили в Горном Алтае. Оказалось, снимают фильм "Перевал Дятлова" 2
10:45
Почему осенью проверять уровень витамина D особенно важно 1
10:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за октябрь 2019 года 0
10:11
Пожароопасный сезон в Алтайском крае завершится 11 ноября 0
10:03
На Алтае создадут электронный сервис для пчеловодов, который поможет защитить пасеки 2
09:58
Барнаул попал в список городов с самым грязным воздухом 5
09:46
Многодетная мать пикетировала гордуму Барнаула из-за дорог в частном секторе 17
09:21
Путин призвал президента Казахстана к развитию "Золотого кольца Алтая" 4
09:11
"Росатом" создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей 10
09:01
Новый год на носу: самое время готовить забавные и полезные подарки 0
08:52
"Это яма": Песков прокомментировал данные о сокращении населения России 14
08:48
В Бийске неизвестные попытались закинуть бутылку с горючей жидкостью в жилой дом 0
08:31
Концентрация диск-жокеев: барнаульские диджеи соберутся, чтобы показать свое мастерство 0
08:12
Власти Рубцовска решили избавиться от металлических гаражей, но это не просто 6
08:04
Как сохранить зубы и перестать бояться их лечить: 10 стыдных вопросов стоматологу 0
07:55
Словарь Collins назвал словом года "климатическую забастовку" 0
07:49
Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора 4
07:31
В центре Барнаула появится новый бассейн для всей семьи 8
07:22
Названы продукты, которые нельзя разогревать, но это делается ежедневно 7
07:11
Спорный проект гаража-общежития возмутил градсовет Барнаула 6
07:01
Вечный Ленин и картонный Грудинин. КПРФ помитинговала в честь 102-летия революции 11
06:48
Баня с барбекю, библиотека и спортзал. Огромный коттедж продают в Барнауле за 30 млн 5
06:32
Зарубежные звезды, которым удалось побывать в СССР 3
06:22
Штормовой ветер обрушится на Алтайский край перед похолоданием до -10 градусов 0
06:14
Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать 0
06:01
"Сказочный" долгострой. Как выглядит театр кукол в Барнауле, который все еще строят 5
23:41
Средняя зарплата врачей в России составила 79 тысяч рублей 15
23:13
Ученые рассказали, чем опасна бессонница 0
22:41
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей 2
22:12
Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью 2
21:55
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджогах 1
21:21
Чемпион по пощечинам потребовал от блогера миллион за отказ от боя 1
19:42
Депутат рассказал, сколько денег получит Алтайский край на развитие спорта 2
19:17
Рамзан Кадыров призвал "убивая, сажая и пугая" наказывать за оскорбления в Сети 12
18:51
Россия и Казахстан определили государственную границу 1
18:18
Сильный штормовой ветер и мокрый снег накроют Алтайский край 1
17:45
Фура перевернула трактор на алтайской трассе 1
17:35
288 объектов за 700 млн рублей. Сколько дворов и территорий отремонтируют на Алтае 1
17:16
Эфир "Катуни 24" в селах Алтайского края сократят до пяти часов и выделят время на ОТР 1
17:08
Врача скорой помощи избили за сообщение о смерти родственника в Томской области 3
16:40
Глава Росгосцирка: российский цирк не может отказаться от номеров с животными 8
16:17
Губернатор Томенко назвал Казахстан самым крупным внешнеторговым партнером Алтайского края 0
16:05
Барнаульские участники ВОВ будут ездить на такси бесплатно до конца года 21
15:52
Дело алтайского арбитражного судьи о взятке в 800 тысяч рублей дошло до суда 6
15:42
Китайская компания запустила услугу по клонированию котят 2
15:36
Власти рассказали, как будут развлекать барнаульцев на новогодних каникулах 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.