Зачем силовики пришли в администрацию Бийска и что они там делали?

Зачем в администрацию приходили силовики?

"Представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам ул. Спекова, 8, 8/1, 8/2", – сообщили в пресс-центре администрации.

Поводом стало многострадальное дело "новых аварийных" домов на улице Спекова в Бийске.

Эти дома были построены в 2012 году для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. За почти восемь лет существования у них уже богатая история. В 2011 году власти Бийска заключили контракт с ООО "Инжиниринговая компания "Новолит". Компания и проект подготовила, и дома построила. Однако первая же зима показала, что энергоэффективные дома очень холодные, у людей буквально промерзали стены, на нижних этажах температура опускалась ниже нуля градусов.



В 2013 году через суд установили, что несущие конструкции пригодны для эксплуатации, но эксплуатационные характеристики не соответствуют нормативам. "Новолит" должна была устранить недоделки за свой счет, но не сделала этого: на тот момент уже обанкротилась. К слову, эта новосибирская компания "наследила" и в других регионах СФО: в Новосибирске не построила жилье для расселения детей-сирот и военнослужащих, в Тыве не достроила жилой дом.

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Дома на Спекова ремонтировали за счет городской администрации. Но до сих пор жители обращаются в краевую Госинспекцию.

"Собственников беспокоит устойчивость и безопасность несущих конструкций, межэтажных перекрытий, качество отделки и монтажа оконных блоков. Однако при визуальном осмотре серьезных замечаний к управляющей компании – ООО "Горизонт" – по качеству текущего содержания домов сотрудниками госжилнадзора не установлено, коммунальные услуги подаются в полном объеме и надлежащего качества", – сообщали в мае 2019 года в этом ведомстве.