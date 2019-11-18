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Зачем силовики пришли в администрацию Бийска и что они там делали?

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Поводом для визита правоохранительных органов стали скандальные дома на Спекова
Фото: irs3.4sqi.net

Фото: irs3.4sqi.net


Новая рабочая неделя в администрации Бийска началась с визита силовиков. Утром в понедельник, 18 ноября, во время планерки представители Следственного комитета провели выемку документов и пообщались с несколькими чиновниками, в том числе и главой города Александром Студеникиным. Рассказываем, что известно на этот момент.

1
Зачем в администрацию приходили силовики?
Поводом стало многострадальное дело "новых аварийных" домов на улице Спекова в Бийске.

"Представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам ул. Спекова, 8, 8/1, 8/2", – сообщили в пресс-центре администрации.

Эти дома были построены в 2012 году для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. За почти восемь лет существования у них уже богатая история. В 2011 году власти Бийска заключили контракт с ООО "Инжиниринговая компания "Новолит". Компания и проект подготовила, и дома построила. Однако первая же зима показала, что энергоэффективные дома очень холодные, у людей буквально промерзали стены, на нижних этажах температура опускалась ниже нуля градусов.

В 2013 году через суд установили, что несущие конструкции пригодны для эксплуатации, но эксплуатационные характеристики не соответствуют нормативам. "Новолит" должна была устранить недоделки за свой счет, но не сделала этого: на тот момент уже обанкротилась. К слову, эта новосибирская компания "наследила" и в других регионах СФО: в Новосибирске не построила жилье для расселения детей-сирот и военнослужащих, в Тыве не достроила жилой дом.

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Дома на Спекова ремонтировали за счет городской администрации. Но до сих пор жители обращаются в краевую Госинспекцию.

"Собственников беспокоит устойчивость и безопасность несущих конструкций, межэтажных перекрытий, качество отделки и монтажа оконных блоков. Однако при визуальном осмотре серьезных замечаний к управляющей компании – ООО "Горизонт" – по качеству текущего содержания домов сотрудниками госжилнадзора не установлено, коммунальные услуги подаются в полном объеме и надлежащего качества", – сообщали в мае 2019 года в этом ведомстве.

2
А напомните, Александр Студеникин – глава города?

Студеникин – и.о. главы города с июня, глава города – с декабря 2017 года. До него этот пост занимал Николай Нонко. В мае 2017-го он подал в добровольную отставку по личным причинам. Кстати, есть информация, что у следствия есть вопросы и к Нонко.

Александр Студеникин – уроженец Бийска. Родился в 1970 году. Сюда же вернулся после обучения в алтайском политехническом университете (получил высшее образование по специальности "Автоматизированное производство химических предприятий").

После вуза пошел работать на Бийский олеумный завод, где за 20 лет (с 1994 по 2004 год) "дослужился" до должности главного инженера.

В 2014 году получил место замначальника МКУ "Управление капитального строительства администрации города Бийска", через несколько месяцев занял пост начальника. Затем менее полугода работал начальником Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В марте 2017 года занял кресло заместителя главы администрации Бийска, где курировал сферы ЖКХ, благоустройство и дороги.
3
Его задержали? Арестовали?
Нет, его не задерживали, не арестовывали. Как сообщили в администрации города, после визита представителей СУ СК Александр Студеникин отправился в Барнаул для участия в совещании по мусорной проблеме. Кстати, в прошлый понедельник в Бийске на три дня ввели режим ЧС из-за невывозимых несколько дней отходов с мусорных площадок города.
4
К кому еще из администрации у силовиков есть вопросы?
По данным информационного агентства "Банкфакс", в понедельник представители Следкома наведались к заместителю главы города по строительству Дмитрию Маслюку, начальнику управления ЖКХ Ксении Потехиной, главному архитектору Владимиру Ружевскому и начальнику отдела по учету и распределению жилой площади Ирине Очищалкиной. Издание сообщало, что их-то как раз увезли. Но официально эту информацию пока никто не подтверждает. Все эти люди так или иначе имеют отношение к теме строительства и расселения аварийного жилья.
5
И что теперь будет?
Судя по всему, СУ СК собирает информацию для возбуждения уголовного дела. Однако пока это только предположения, ведь в самом ведомстве комментариев не дают.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.11.2019 16:08
- гость -

Просто не ходят.

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