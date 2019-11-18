Зачем силовики пришли в администрацию Бийска и что они там делали?

Новая рабочая неделя в администрации Бийска началась с визита силовиков. Утром в понедельник, 18 ноября, во время планерки представители Следственного комитета провели выемку документов и пообщались с несколькими чиновниками, в том числе и главой города Александром Студеникиным. Рассказываем, что известно на этот момент.
"Представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам ул. Спекова, 8, 8/1, 8/2", – сообщили в пресс-центре администрации.
Эти дома были построены в 2012 году для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. За почти восемь лет существования у них уже богатая история. В 2011 году власти Бийска заключили контракт с ООО "Инжиниринговая компания "Новолит". Компания и проект подготовила, и дома построила. Однако первая же зима показала, что энергоэффективные дома очень холодные, у людей буквально промерзали стены, на нижних этажах температура опускалась ниже нуля градусов.
В 2013 году через суд установили, что несущие конструкции пригодны для эксплуатации, но эксплуатационные характеристики не соответствуют нормативам. "Новолит" должна была устранить недоделки за свой счет, но не сделала этого: на тот момент уже обанкротилась. К слову, эта новосибирская компания "наследила" и в других регионах СФО: в Новосибирске не построила жилье для расселения детей-сирот и военнослужащих, в Тыве не достроила жилой дом.
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Дома на Спекова ремонтировали за счет городской администрации. Но до сих пор жители обращаются в краевую Госинспекцию.
"Собственников беспокоит устойчивость и безопасность несущих конструкций, межэтажных перекрытий, качество отделки и монтажа оконных блоков. Однако при визуальном осмотре серьезных замечаний к управляющей компании – ООО "Горизонт" – по качеству текущего содержания домов сотрудниками госжилнадзора не установлено, коммунальные услуги подаются в полном объеме и надлежащего качества", – сообщали в мае 2019 года в этом ведомстве.
Студеникин – и.о. главы города с июня, глава города – с декабря 2017 года. До него этот пост занимал Николай Нонко. В мае 2017-го он подал в добровольную отставку по личным причинам. Кстати, есть информация, что у следствия есть вопросы и к Нонко.
Александр Студеникин – уроженец Бийска. Родился в 1970 году. Сюда же вернулся после обучения в алтайском политехническом университете (получил высшее образование по специальности "Автоматизированное производство химических предприятий").
В 2014 году получил место замначальника МКУ "Управление капитального строительства администрации города Бийска", через несколько месяцев занял пост начальника. Затем менее полугода работал начальником Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В марте 2017 года занял кресло заместителя главы администрации Бийска, где курировал сферы ЖКХ, благоустройство и дороги.
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