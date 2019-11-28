Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать

28 ноября начинается Рождественский пост. По сравнению с Великим или Успенским зимний пост гораздо мягче. В течение 40 дней православные христиане будут готовиться к Рождеству Христову. Как они это будут делать, что запрещено православным христианам до 7 января и обязательно ли поститься всем – в материале amic.ru.
По церковной традиции большой праздник всегда предваряет пост. Рождение Иисуса Христа – одно из главных христианских событий, и ему предшествует Рождественский пост (или Филиппов, потому как начинается он сразу после дня памяти апостолу Филиппу). Длится пост 40 дней – с 28 ноября до Сочельника, 6 января.
Главная цель Рождественского поста – очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение младенца Иисуса. Священники говорят: это самое правильное время, для того чтобы стать чуточку лучше. Побороть свои слабости и пороки, забыть про гнев, насилие и нетерпимость. Это время, чтобы подумать о себе и сделать самого себя светлее и добрее. Ведь только через милосердие, покаяние и молитву человек может подготовиться к рождению Христа.
По церковному уставу, в это время нельзя грешить, веселиться, ходить на вечеринки, ругаться матом, ссориться. В ожидании Рождества следует помогать ближним, прощать окружающим их проступки и дурные мысли. А не только ограничивать себя в еде. Ведь тогда пост превращается в диету, которая на нашу духовность никак не влияет.
На 40 дней постящимся нужно отказаться от молочных продуктов, яиц и мяса.
Можно есть кашу, фрукты, овощи, орехи, хлеб. В некоторые дни разрешены рыба и морепродукты. А иногда можно даже вино.
Самые строгие дни поста выпадают на среду и пятницу – в это время разрешается есть только необработанную пищу (сухоядение).
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Только вино, и то не всегда. Согласно календарю питания, немного выпивать можно по воскресеньям и большим праздникам, которые выпадают на время Рождественского поста. К примеру, 4 декабря (Введение во храм Пресвятой Богородицы), 13 декабря (День апостола Андрея Первозванного) и 19 декабря (День святителя Николая Чудотворца).
Можно, конечно. Но скромно. Придумать новогодний стол из постных, но вкусных блюд не так уж и сложно. 31 декабря можно есть горячие блюда с растительным маслом (все лучше, чем грызть орехи и жевать банан). А вот от алкоголя и веселья в новогоднюю ночь постящимся лучше отказаться.
Нет. Согласно монастырскому уставу, соблюдать строгий пост нужно только монахам. А вот обычным людям совсем не обязательно придерживаться всех правил. Если решили поститься с ограничениями в еде, то лучше обсудите этот вопрос с духовником. Особенности организма и состояние здоровья у всех разные, в церкви вам дадут рекомендации (стоит ли вообще поститься и если стоит, то как). К тому же детям, беременным и болеющим людям лучше не поститься вообще.
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