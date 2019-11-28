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Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать

, ИА "Амител"
У православных начинается последний многодневный пост в 2019 году
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


28 ноября начинается Рождественский пост. По сравнению с Великим или Успенским зимний пост гораздо мягче. В течение 40 дней православные христиане будут готовиться к Рождеству Христову. Как они это будут делать, что запрещено православным христианам до 7 января и обязательно ли поститься всем – в материале amic.ru.

1
Зачем постятся перед Рождеством?

По церковной традиции большой праздник всегда предваряет пост. Рождение Иисуса Христа – одно из главных христианских событий, и ему предшествует Рождественский пост (или Филиппов, потому как начинается он сразу после дня памяти апостолу Филиппу). Длится пост 40 дней – с 28 ноября до Сочельника, 6 января.

Главная цель Рождественского поста – очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение младенца Иисуса. Священники говорят: это самое правильное время, для того чтобы стать чуточку лучше. Побороть свои слабости и пороки, забыть про гнев, насилие и нетерпимость. Это время, чтобы подумать о себе и сделать самого себя светлее и добрее. Ведь только через милосердие, покаяние и молитву человек может подготовиться к рождению Христа.

По церковному уставу, в это время нельзя грешить, веселиться, ходить на вечеринки, ругаться матом, ссориться. В ожидании Рождества следует помогать ближним, прощать окружающим их проступки и дурные мысли. А не только ограничивать себя в еде. Ведь тогда пост превращается в диету, которая на нашу духовность никак не влияет.

2
Что можно и что нельзя есть в Рождественский пост?

На 40 дней постящимся нужно отказаться от молочных продуктов, яиц и мяса.

Можно есть кашу, фрукты, овощи, орехи, хлеб. В некоторые дни разрешены рыба и морепродукты. А иногда можно даже вино.

Самые строгие дни поста выпадают на среду и пятницу – в это время разрешается есть только необработанную пищу (сухоядение).

Посмотрите в нашей инфографике, как правильно питаться в пост. Там все просто и понятно, не запутаетесь.

3
А можно во время поста пить ненатуральное молоко?
Да, можно. В Рождественский пост нельзя есть продукты животного происхождения, а вот на растительную пищу запрет не распространяется. Поэтому если молоко из сои, миндаля или кокоса, то можете смело пить его во время поста.
4
Можно ли жениться в пост?
Нельзя. Однако это касается только истинных православных христиан. По церковному уставу, Рождественский пост – это неудачное время, для того чтобы заключать брак в ЗАГСе или венчаться в церкви. На Руси, к примеру, последние свадьбы отыгрывали 27 ноября – на Филиппов день, а следующие браки заключали только после Рождества. Церковь считает, что начинать супружескую жизнь и проводить торжество в то время, которое отведено для покаяния, неправильно. К тому же даже самая скромная и нешумная свадьба – это все равно праздник, а в пост нужно посвятить себя телесному и духовному очищению и ограничить веселье.
5
Хотели окрестить ребенка. Можно ли это сделать в Рождественский пост?
Да. Для крещения ребенка в Рождественский пост нет никаких препятствий. Однако к этому таинству следует подготовиться. В церквях существует правило: подростки и взрослые, которые собираются стать крестными или окреститься, должны пройти обязательную катехизацию – изучить основы христианской религии. Поэтому уточните в храме, как именно пройдет подготовка к крещению.
6
Можно ли заниматься сексом в пост?
Это очень тонкий вопрос. Церковь объясняет, что воздерживаться от супружеской близости необходимо только по взаимному согласию. Поститься может только один из супругов, в таком случае второй не должен ставить ультиматумы и настаивать на своем. Живите в мире, любви и согласии. Если есть сомнения по этому вопросу, то лучше поговорите с духовником.
7
А выпивать можно?

Только вино, и то не всегда. Согласно календарю питания, немного выпивать можно по воскресеньям и большим праздникам, которые выпадают на время Рождественского поста. К примеру, 4 декабря (Введение во храм Пресвятой Богородицы), 13 декабря (День апостола Андрея Первозванного) и 19 декабря (День святителя Николая Чудотворца). 

8
И что, Новый год теперь не праздновать?

Можно, конечно. Но скромно. Придумать новогодний стол из постных, но вкусных блюд не так уж и сложно. 31 декабря можно есть горячие блюда с растительным маслом (все лучше, чем грызть орехи и жевать банан). А вот от алкоголя и веселья в новогоднюю ночь постящимся лучше отказаться.

9
Обязательно всем держать пост?

Нет. Согласно монастырскому уставу, соблюдать строгий пост нужно только монахам. А вот обычным людям совсем не обязательно придерживаться всех правил. Если решили поститься с ограничениями в еде, то лучше обсудите этот вопрос с духовником. Особенности организма и состояние здоровья у всех разные, в церкви вам дадут рекомендации (стоит ли вообще поститься и если стоит, то как). К тому же детям, беременным и болеющим людям лучше не поститься вообще.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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