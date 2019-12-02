Трагедия в Забайкалье. Почему автобус с пассажирами упал с моста и что говорят о ЧП

Что случилось?

1 декабря в 15 часов в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус Kia Granbird рухнул с моста высотой примерно 10 метров. Авария произошла в 60-ти километрах от Сретенска.

По предварительной информации, в салоне находилось 43 пассажира. Падая, автобус перевернулся на крышу и проломил лед. В это время пассажиры находились в салоне. Часть погибли, часть были ранены.

Один из местных жителей рассказал РИА "Новости", что когда приехал на место аварии, то услышал, как из перевернутого автобуса доносились крики раненых. Он и другие очевидцы бросились им на помощь.

Практически сразу же к месту аварии направились сотрудники ДПС, МЧС, бригады скорой помощи, а также вертолет краевого центра медицины катастроф. Однако некоторое время к автобусу было не подобраться: существовала угроза, что он может уйти под воду.