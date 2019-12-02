Трагедия в Забайкалье. Почему автобус с пассажирами упал с моста и что говорят о ЧП

Страшная авария произошла в Забайкалье: пассажирский автобус вместе с людьми рухнул с моста на лед. Погибли 19 человек, 21 пассажир получил травмы. Что на данный момент известно о причинах аварии, погибших и пострадавших, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
1 декабря в 15 часов в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус Kia Granbird рухнул с моста высотой примерно 10 метров. Авария произошла в 60-ти километрах от Сретенска.
По предварительной информации, в салоне находилось 43 пассажира. Падая, автобус перевернулся на крышу и проломил лед. В это время пассажиры находились в салоне. Часть погибли, часть были ранены.
Один из местных жителей рассказал РИА "Новости", что когда приехал на место аварии, то услышал, как из перевернутого автобуса доносились крики раненых. Он и другие очевидцы бросились им на помощь.
Практически сразу же к месту аварии направились сотрудники ДПС, МЧС, бригады скорой помощи, а также вертолет краевого центра медицины катастроф. Однако некоторое время к автобусу было не подобраться: существовала угроза, что он может уйти под воду.
Информация о количестве пассажиров расходится. Николай Басов, руководитель регионального главка МЧС, сообщил "Интерфаксу" о том, что в автобусе были 44 пассажира и водитель. Однако глава Сретенского района уточнил ТАСС, что всего в автобусе находился 41 человек (по официальным данным, было продано 40 билетов).
По данным УМВД по Забайкальскому краю, в ДТП погибли 19 человек. Среди них было два маленьких ребенка, уточняет ИА "Чита.ру". Также известно, что водитель 1975 года рождения погиб на месте.
Остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести, 19 пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы (из них 18 – в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии, по данным пресс-службы Минздрава РФ), несколько человек от госпитализации отказались.
Среди пострадавших была женщина на шестом месяце беременности, которая повредила позвоночник. Как позже рассказал ее муж РИА "Новости", врачам удалось спасти ребенка, сейчас его жизни ничего не угрожает. По данным Минздрава, пациентам проводят необходимые обследования.
Точно неизвестно. Ведется расследование. Но по предварительной версии, авария произошла из-за того, что лопнуло переднее колесо автобуса. В итоге автобус повело, он пробил ограждение и слетел с моста.
В настоящий момент эксперты устанавливают причины ДТП. Следователи обратились к автомобилистам, которые могли быть очевидцами произошедшего, чтобы они позвонили по телефонам в Сретенске 8 (30246) 2-16-2, либо по телефону в Чите 8 (3022) 35-57-22.
По данным ТАСС, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.
По словам перевозчика Сергея Пнёва, транспортное средство прошло все техосмотры и имело лицензию на перевозки. Однако по данным СПАРК, автоперевозчика проверяли в 2019 году трижды и выявляли нарушения. Они связаны с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей. Источник ТАСС в страховой отрасли заявил, что автобус не был застрахован.
Следком по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести расследование в "предельно сжатые сроки", а также поручил изъять из полиции материалы дела о нарушении правил дорожного движения и передать их в Следком.
Прокуратура Забайкальского края начала свою проверку, во время которой оценят действия перевозчика и местных властей, отвечающих за безопасность на этом участке дороги.
Правительство региона окажет родственникам пострадавших всю необходимую помощь. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, родным пострадавших – по 200-400 тыс. рублей.
Официальной информации, когда состоятся похороны погибших, пока нет.
Комментарии