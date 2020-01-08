Третья мировая война. Почему о ней говорят и начнется ли она в 2020 году?

Начало 2020 года ознаменовали разговоры о возможном начале Третьей мировой войны. Об этом гласят заголовки СМИ, эту тему обсуждают эксперты, интернет пестрит мемами о войне. Ситуацию накалило произошедшее 8 января крушение украинского самолета в Тегеране. Разбираемся, что же произошло и возможно ли начало мировой.
Почему все говорят о начале Третьей мировой войны?
3 января 2020 года стало известно о гибели одного из самых влиятельных людей в Иране, командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Известно, что генерал прилетел в Ирак для встречи с представителями иракского шиитского ополчения "Аль-хашд аш-шааби". Вместе с ним были убиты еще 10 человек. Удар был нанесен в районе аэропорта Багдада американскими ВВС через несколько минут после того, как Сулеймани вышел из самолета и сел в ожидавший его кортеж.
Почти сразу ответственность за случившееся взял на себя Пентагон, добавив, что военные действовали по приказу президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атакам на базы международной коалиции, возглавляемой США, и американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В самом Иране действия американских военных назвали терактом и обещали отомстить за гибель Сулеймани.
Именно его убийство и разговоры о мести стали поводом для разговоров о Третьей мировой войне.
Кто такой Касем Сулеймани?
Генерал-майор Касем Сулеймани родился в 1957 году в бедной крестьянской семье. Сразу после исламской революции вступил в Корпус стражей исламской революции. Во время ирано-иракской войны служил в разведке КСИР, отвечал за контакты с иракскими курдами и шиитскими организациями, недовольными режимом Саддама Хусейна и проводившими диверсионные операции внутри Ирака. В 1988 году окончил войну командиром 41-й пехотной дивизии "Тараллах".
В 1990-е годы командовал силами КСИР в юго-восточной провинции Керман на границе с Афганистаном, где смог наладить успешную борьбу с наркоторговлей.
В 2000 году он возглавил "Аль-Кудс".
С 2011-го Сулеймани координировал боевые операции шиитских отрядов "Хезболла", подразделений КСИР и сил сирийской армии против отрядов джихадистов в Сирии.
Сулеймани был одним из самых влиятельных людей Ирана, а по некоторым оценкам – вторым по влиянию человеком в Иране (после иранского духовного лидера Али Хаменеи и перед президентом Хасаном Рухани).
По некоторым оценкам, за 20 лет руководством "Аль-Кудс" Сулеймани удалось создать "шиитский полумесяц" в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Погибшего генерала считали успешным военным дипломатом. Ряд западных экспертов утверждают, что именно Сулеймани удалось убедить правительство России в необходимости проведения военной операции в Сирии в ходе его визита в Москву в 2015 году.
Что говорят об убийстве Сулеймани в США?
Министерство обороны США тут же назвало этот удар оборонительным: он защищал американских военных, которые служат в Ираке и других странах. Конкретным поводом для атаки стали массовые акции у американского посольства в Багдаде, проходившие с 31 декабря по 1 января. Ответственность за них президент Трамп возложил лично на генерала Сулеймани. К слову, участники акции у посольства выступали против удара ВВС США по лагерю шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
Сам президент США Дональд Трамп заявил, что убийством Сулеймани Америка пытается не спровоцировать, а остановить войну с Ираном и сделать это следовало давно.
"Вчера мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы предприняли действия не для того, чтобы начать войну", – сказал американский президент.
Он также обвинил Сулеймани в терроризме.
"Смерть невинных людей была нездоровой страстью Сулеймани, он вносил вклад в террористические акты от Нью-Дели до Лондона. Сегодня мы вспоминаем жертвы множества зверств Сулеймани и утешаемся тем, что его правление, основанное на терроре, закончилось. Он совершал теракты, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении последних 20 лет. То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно", – сказал лидер США.
Как отреагировали на убийство Сулеймани в Иране?
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна отомстит за убийство генерала Сулеймани.
"Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", – цитирует Роухани РИА "Новости".
Он добавил, что гибель Сулеймани укрепит сопротивление и противодействие Ирана деятельности США.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи публично плакал во время церемонии прощания с Сулеймани. Он также пообещал отомстить за убийство генерала.
"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", – сказал он.
Новый командующий "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани, в свою очередь, заявил, что единственной компенсацией в связи с гибелью Сулеймани станет изгнание США из региона. Вооруженные силы Ирана будут продолжать дело убитого генерала и будут добиваться изгнания США с Ближнего Востока.
Ответ на все угрозы со стороны Ирана последовал незамедлительно. Любое потенциальное нападение со стороны Ирана будет встречено ударами по более чем 50 иранских объектов, заявил Дональд Трамп.
"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Месть за убийство генерала не заставила себя долго ждать. По последним данным, в ночь на 8 января базы США в Иране подверглись ракетному обстрелу. В результате пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны, сообщает ТАСС. Корпус стражей исламской революции тут же заявил, что удар был нанесен в рамках операции "Мученик Сулеймани". Президент США уже отреагировал на ракетный обстрел. На своей странице в Twitter он написал, что сейчас идет оценка жертв и повреждений. С официальным заявлением он пообещал выступить чуть позже.
Что происходит в мире после убийства Сулеймани?
Известие об убийстве генерала Сулеймани возымело ошеломляющий эффект. Тем или иным образом на новость о случившемся отреагировал весь мир.
Почти сразу отреагировали шииты: в иранском городе Кум над мечетью Джамкаран, которая является местом паломничества мусульман-шиитов, было вывешено красное полотно или так называемый флаг мести. Он не будет спущен, пока не случится отмщение за убийство Сулеймани. Традиция поднятия красного флага мести берет начало со времен убийства внука пророка Мухаммеда Хусейна ибн Али в 680 году.
В Иране после гибели Сулеймани прошли антиамериканские акции протеста. Массовые митинги не обошли стороной и города США. По некоторым оценкам, на улицы Америки вышли более 15000 человек в 90 американских городах. Они протестовали против войны с Ираном. Операцию по ликвидации США осудили и представители демократической партии.
В прессу просочилось письмо командующего силами США в Ираке генерала Уильяма Сили. В нем говорилось о выводе американских войск из Ирака. Однако позднее выяснилось, что письмо оказалось черновиком, оно не было подписано и вывода войск из Ирака не происходит.
Однако из соображений безопасности начали выводить своих военных из Ирака европейские страны. Так, Германия перебрасывает свои войска из Ирака в Кувейт и Иорданию. Меры коснутся прежде всего военнослужащих, работающих в Багдаде и Таджи. Вывела своих военнослужащих из Ирака в Кувейт и Хорватия. Временно перемещены в другую страну и словацкие военнослужащие.
США, в свою очередь, усиливает свои позиции на территории стран Ближнего Востока. 7 января стало известно о том, что на Ближний Восток планируется направить группу бомбардировщиков И-52, а также еще 200 военнослужащих. Часть войск будет направлена в ливанский Бейрут. Планируется, что они будут обеспечивать дополнительную безопасность посольства США в городе. После этого число военнослужащих США на Ближнем Востоке достигнет 80 тыс. человек, сообщает The Wall Street Journal.
Может ли убийство Сулеймани привести к войне?
Ни для кого не секрет, что США и Иран находятся в состоянии конфликта уже давно. Но несмотря на это, некоторые эксперты считают, что США совершили безрассудный шаг, а их действия приравнивают к терроризму. Не стоит забывать, что вместе с Сулеймани был убит и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, а сама атака произошла на территории Ирака.
"Действия американцев могут трактоваться как акт прямой агрессии не только против Ирана, а, возможно, даже, скорее против Ирака. Здесь вполне резонно согласиться с заявлением нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди, который назвал американскую операцию грубым нарушением суверенитета Ирака и актом агрессии против него. Дело в том, что США нарушили условия их военного присутствия в Ираке и провели несанкционированную с Ираком военную операцию на его территории. В результате погиб не только прибывший в Ирак с визитом иранский генерал Сулеймани", – высказался в интервью "МК" автор книги об истории Ирана "Персидский бастион", директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Он отметил, что Иран может задействовать свое влияние в Ираке, чтобы их правительство и парламент потребовали вывода американских войск оттуда. Но, возможно, Иран не ограничится только дипломатическим и политическим ответом.
"Наиболее вероятным может быть использование диверсионных групп, беспилотных летательных аппаратов и дружественных Ирану сил в самом Ираке для атак против американских баз и объектов там. Но нельзя полностью исключать того, что Иран в ответ на резкую эскалацию со стороны США тоже может повысить ставки и попытаться нанести прямой удар по какой-нибудь американской военной цели или высокопоставленной персоне. Наконец, в зоне досягаемости иранских сил находятся американские базы в Афганистане, и размещенному на этих базах персоналу тоже можно устроить горячие деньки", – заключил эксперт.
Старший исследователь Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Титти Эрастё отметил, что атаку США можно расценивать как шаг к войне в регионе.
"Следующий шаг Ирана, скорее всего, спровоцирует новый ответ США. Развитие этой опасной спирали может привести к полномасштабному конфликту. Убийство иностранных высокопоставленных военных можно рассматривать как существенный шаг к войне", – рассказал РИА "Новости" Эрастё.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что взаимные удары США и Ирана могут привести к ядерной войне.
"Нужно оценить, какие потери понесли американцы после ракетной атаки Ирана на их базу. Если ущерб будет серьезным, США не могут не ответить", – заявил РИА "Новости" политик. Он отметил, что "взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны".
Но большинство экспертов все-таки сходятся во мнении, что ни США, ни Иран не заинтересованы в прямом военном конфликте.
"Для Ирана важно отреагировать так, чтобы это было болезненно для Соединенных Штатов или их союзников, но не так мощно, чтобы спровоцировать войну. Способности и возможности Ирана принимать участие в полномасштабной войне против самой мощной страны в мире после ликвидации Сулеймани стали не больше, а скорее меньше. Поэтому я думаю, что шансы на войну не высоки. А шансы на болезненный удар против США и их союзников, конечно, есть. Возможно, это произойдет на территории одной из тех стран, которые сейчас погружены в хаос — это может быть Ирак, может быть Сирия. Это вопрос времени", — цитирует эксперта по Ближнему Востоку и бывшего члена израильского парламента Ксению Светлову "Спектр".
Политолог Каринэ Геворгян в разговоре с RT заявила, что, ответ Тегерана вряд ли будет "истеричным". Скорее всего действия США приведут "к усилению шиитской составляющей в самом Ираке и к исходу американцев из этой страны".
Какую позицию заняла Россия?
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном высказал озабоченность в связи со случившемся. Как сообщается на сайте Кремля, во время разговора было высказано опасение, что "эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе".
В официальном сообщении, которое опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России указано, что случившееся чревато тяжелыми последствиями для мира.
"Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", — говорится в сообщении.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани во время телефонного разговора со своим иранским коллегой. Министры подчеркнули, что действия США "являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".
В Минобороны России убийство Сулеймани назвали недальновидным шагом со стороны США
"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе", — говорится в заявлении Минобороны.
Сегодня, 8 января, стало известно о крушении украинского самолета после взлета в аэропорту Тегерана. На борту находилось около 180 человек, сообщает иранское агентство Tasnim. Все они погибли. Иранские СМИ пишут, что авария произошла из-за "технического сбоя". По данным сервиса Flightradar, Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" пропал с радаров через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. В настоящее время посольство России выясняет информацию о том, были ли на борту воздушного судна россияне.
Пока неизвестно, является ли произошедшая катастрофа простым совпадением или же самолет был сбит мстящими за убийство Сулеймани. Однако ряд западных СМИ уже высказали предположения о том, что авиалайнер был сбит иранской системой ПВО из-за возможной опасности того, что он мог быть боевым самолетом, сообщает avia.pro.
Напомним, что начало 2020 года ознаменовали разговоры о возможном начале Третьей мировой войны.
Комментарии
Она уже идет локально по всему миру
Убийствами высокопоставленных лиц по миру занимаются только две- три страны.
Это штаты, бриты и израильтяне.
Удар по базе США: Уничтожена авиация и множество военных - Иран. Американские военные тем временем жёстко препятствуют распространению информации о своих потерях, база оцеплена, а трупы вывозятся вертолетами.
Выразивший озабоченность в войне не заинтересован, не для того обогащается, бессменно властвуя, а без России мировой войны быть не может...
а без России мировой войны быть не может...
А без Китая?
СМИ сообщили о 80 погибших американских военных в результате атаки Ирана на базы США
США закрыли небо над Ираном и Ираком
США вообще не заинтересованы в войне, они так обогатились, что стали первой экономикой мира, им есть что терять. У любого россиянина можно конфисковать все его богатство, поэтому он за него меньше держится, если что. А у американца богатство навечно, он за него держится и рисковать готов меньше
В США высокий уровень жизни, поэтому они будут воевать только если стопроцентно уверены в том, что не получат неприемлимый для себя ущерб
А сша объявляют войну или ввод войск в другую страну после демократического голосования или всенародного референдума?Готовься к школе,умник.
А разве США не демократическая страна и в ней можно путем тоталитарного решения объявить войну и поставить страну на грань катастрофы? Вылазь с зомбосайтов, тупень
При чём здесь ПВО и самолет на взлете из столицы?
Хватит фейки амерские распространять.
"В США высокий уровень жизни"
Так считают только те, кто там не был, не работал и не жил..
Так считают только те, кто там не был, не работал и не жил
Ну. чисто логически, первая экономика мира должна обеспечивать более высокий уровень жизни, иначе зачем ей быть первой
Китай вторая экономика мира, но уровень жизни среднего китайца вообще не второй в мире. Там половина китайцев, а это в 3 раза больше, чем всех американцев, если что, теряют значительно меньше американцев
Про гибель 80 американцев после ракетного удара Ирана по американской базе сообщил иранский телеканал, американцы сейчас это опровергнут, чтобы не начинать войну
Если реально 80 американцев погибло, то сейчас счет по итогам ракетных ударов 80 на 8 в пользу Ирана. Чем ответит США? Скорее всего скажут, что Иран промазал
Если реально 80 американцев погибло, то сейчас счет по итогам ракетных ударов 80 на 8 в пользу Ирана. Чем ответит США? Скорее всего скажут, что Иран промазал
А надо чем ответить? Весь Иран в труху? Чем РФ ответила туркам за сбитый самолет?
А надо чем ответить? Весь Иран в труху? Чем РФ ответила туркам за сбитый самолет?
Помирилась, построила Турецкий поток и совместно с турками практически вытеснила США из Сирии. США вполне могут ответить примерно также. Вопрос, могут ли?
Финансовый либерастизм стал глобальным, войны быть не может.
Помирилась, построила Турецкий поток и совместно с турками практически вытеснила США из Сирии. США вполне могут ответить примерно также. Вопрос, могут ли?
У них нет острой необходимости лизать кому-то попу ради продажи своих энергоресурсов
8.01.2020 15:59
- гость -
Ну если не разнесут Иран в труху, значит попу полижут
8.01.2020 15:59
- гость -
У них нет острой необходимости лизать кому-то попу ради продажи своих энергоресурсов
И почему тогда они так настойчиво последние годы пытаются втюхать Европе свой газ? Даже стратегическими газохранилищами жертвуют. ))
В основном все лижут попу США, просто когда таких становится меньше, США начинают не разносить в труху, как раньше, а лизать попу, чтобы привлечь на свою сторону. У них теперь взаимное вылизывание
Как с Китаем, поугрожал, лизнул
Это и есть политика
теперь по Трампу:
1) нельзя промолчать в ответ на обстрелы, потому что это подорвёт его рейтинг
2) нельзя развязывать "маленькую победоносную войну" в предвыборный год, потому что он её за 9 месяцев не выиграет, и это утопит его рейтинг.
западные СМИ скоро напишут, что Путин прилетел в Турцию и Сирию и отдал приказ начинать 3 мировую.
Атаки ракетами на американские базы, 80 погибших 300 раненых!
Стоп, стоп, а как же американский противоракетный комплекс "Пэтриот"? Что-то про то, как он сработал в СМИ ни слова. И комментов никаких нет, как будто нет таких комплексов у американцев...всего- то 10 ракет прилетело...
Интересно, сколько людей в мире сейчас сочувствуют Ирану и надеются (независимо от вероятности такого исхода) на то, что США получат в результате по морде лица?