Нотариус в вашем гаджете: когда в России нотариальные услуги будут оказывать онлайн

Скоро получить услуги нотариуса можно будет не обращаясь в контору лично. В России приняли закон, по которому сделать это можно удаленно. Правда, таким образом будут оказывать далеко не все услуги. В каких случаях не понадобятся личные встречи с нотариусом, что еще меняет новый закон и когда все это начнет действовать, читайте в нашем материале.
Кстати, уже сейчас в открытом доступе круглосуточно и бесплатно находятся публичные реестры нотариата. Здесь можно проверить машину на предмет залогов перед покупкой, текущий статус доверенности.
Еще один момент: безопасность данных. Взрослые люди не так активно пользуются гаджетами, а молодежь привыкла соглашаться со всеми условиями пользования, не читая их. Поэтому люди часто становятся жертвами мошенников, которые с помощью поддельной цифровой подписи регистрируют компании, оформляют кредиты и сделки с недвижимостью.
При переходе на электронный формат требуется защитить права людей и их персональные данные. Своей цифровой подписью нотариус гарантирует законность совершаемого действия и несет полную имущественную ответственность за свою профессиональную деятельность.
"Закон на самом деле включает в себя большой перечень новелл, они касаются как непосредственно самих нотариальных действий, так и организации работы нотариуса в новых условиях. К примеру, нотариусы получат доступ к системе биометрических данных для проверки личности обратившегося, сайты нотариусов будут подключены к Госуслугам и т.д. Однако в целом, если говорить о принципиальной позиции развития электронного нотариата, то в эпоху высоких технологий с ее удобствами и опасностями именно нотариус становится гарантом соблюдения прав граждан", – пояснила президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Дрожжина.
Дистанционное обращение действительно отличается от удаленного. Например, при дистанционном заключении сделки с недвижимостью (которые станут возможны через год) алгоритм действий, вероятно, будет следующим:
- Участники одновременно приходят в выбранные нотариальные конторы (каждый в своем городе).
- Каждый нотариус готовит все обязательные процедуры – проводит правовую экспертизу, устанавливает волю, осознанность и добровольность действий обратившейся стороны, разъясняет юридическую суть и последствия сделки и так далее.
- Нотариусы создают проект договора в электронной форме в соответствии с условиями, которые согласовали участники.
- Каждая из сторон в присутствии нотариуса подписывает экземпляр договора в электронной форме и на бумаге. Бумажный вариант документа остается нотариальной конторе.
- Нотариусы подписывают экземпляры сделки в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями. Если это предусмотрено договором, один из них отправляет документы на государственную регистрацию прав.
А вот удаленный формат в принципе не предполагает личного обращения клиента и нотариуса. Детали того, как именно нужно будет оформить обращение, разработают в течение года. Возможно, обратиться можно будет через портал госуслуг, но точная информация об этом появится позднее.
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свидетельствование верности перевода документа на другой язык;
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передача электронных документов физическим и юридическим лицам;
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принятие в депозит безналичных денежных средств;
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совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке;
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обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет;
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выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.
Что еще изменится?
Из интересных изменений можно отметить и биометрическую идентификацию человека. Для этого нотариат подключат к базе Единой биометрической системы. Доступ к ней будет у всех нотариусов. И в том случае если человек не может предоставить документ, удостоверяющий личность или у нотариуса возникли сомнения в его подлинности, идентифицировать человека можно будет по фотографии.
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