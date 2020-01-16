Материнский капитал. Что изменилось в программе и кто его сможет получить

Президент России Владимир Путин заявил об изменениях в программе материнского капитала в ходе послания Федеральному Собранию 15 января. Теперь маткапитал будут выдавать даже за первого ребенка (да, правда), а на второго существенно увеличат выплаты. Но и это не все. Что еще поменяется, кто и как его теперь сможет получить – в материале amic.ru.
Президент продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Ранее говорилось о том, что она будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Как получить материнский капитал?
Куда его можно потратить?
Материнский капитал можно потратить на следующие цели:
- улучшение жилищных условий – подразумевается покупка, строительство жилья или компенсация расходов на уже построенное жилье;
- оплата обучения детей – можно оплатить услуги детского сада, школы или вуза;
- накопительная пенсия для матери – средства маткапитала будут перечислены на формирование пенсионных накоплений матери;
- социальная адаптация детей-инвалидов – речь о покупке товаров и услуг, которые помогут ребенку адаптироваться в обществе;
- получение ежемесячных выплат – их могут получать семьи с невысокими доходами.
А вот просто обналичить маткапитал не получится – это запрещено законом, дабы предотвратить семейный капитал от неоправданной растраты родителями.
Распоряжаться материнским капиталом можно после того, как ребенку исполнится три года. Но ипотеку можно погасить сразу после получения сертификата. К слову, потратить маткапитал можно на несколько целей.
А как получить ежемесячные выплаты?
Ежемесячные выплаты из средств маткапитала могут получить семьи с низкими доходами. Деньги выплачиваются до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей в регионе, где живет семья. В Алтайском крае размер прожиточного минимума для детей составляет 10 146 рублей.
Чтобы получать выплаты, нужно подать заявление о ее назначении. Сделать это можно в любое время в течение трех лет с рождения ребенка.
Выплаты прекращаются:
- если ребенку исполнилось три года;
- если мама или отец ребенка, получающие выплаты, переехали в другой регион;
- если родители отказались от выплат;
- в случае смерти ребенка;
- в случае смерти родителя, который получает выплаты;
- если маткапитал использован в полном объеме.
Как рассчитать доход семьи для получения выплат?
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