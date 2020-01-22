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Cколько будем платить за электроэнергию в 2020 году?

, ИА "Амител"
Тариф увеличится. Значит и за свет мы будем платить больше.
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Летом 2020 года жители Алтайского края будут платить за свет больше. В регионе установили новые тарифы за электроэнергию. Соответствующее решение в декабре 2019 года приняло краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов. Когда и на сколько вырастет плата за электричество – читайте в материале amic.ru.

1
На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае?

С июля 2020 года максимальная цена за электроэнергию у жителей региона достигнет 4,29 руб./кВт⋅ч. 

Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,33 руб./кВт⋅ч).

Тариф для сельского населения увеличится до 3,36 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,20 руб./кВт⋅ч).

Тариф для городского населения с газовыми плитами – 4,29 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,09 руб./кВт⋅ч).

Тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений – 3,36 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,2 руб./кВт⋅ч).

Тарифы для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозных организаций, гаражных кооперативов – 4,29 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,09 руб./кВт⋅ч).

В 2020 году цены для населения Алтайского края определены в диапазоне от 4,27 до 4,29 руб./кВт⋅ч. Этот "коридор" изменения тарифа установлен приказом ФАС России.

Отметим, что в других регионах России с июля 2020 года тарифы установлены в диапазоне от 1,17 до 8,5 руб./кВт⋅ч. Причем среди них Алтайский край с максимальным тарифом в размере 4,29 руб./кВт⋅ч занимает 53-е место по стоимости за эту услугу, пояснили в пресс-службе администрации региона.

2
Когда начнем платить по новым тарифам?

Новые тарифы будут действовать год – с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года. До тех пор мы будем платить по тарифам, которые установлены с 1 января 2020 года по 30 июня 2020.

3
Изменятся ли понижающие коэффициенты?

Нет. Краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов решило сохранить понижающие коэффициенты на прежнем уровне. 

Для городских жителей Алтайского края с электроплитами в 2020 году он составляет 0,815, а для сельских жителей, садоводов и дачников – 0,783. Это значит, что данные категории населения платят на 20-30% меньше, чем городские жители, у которых не установлены электроплиты.

4
Кто такие "потребители, приравненные к тарифам населения"?

К ним относятся:

  • садоводческие  или огороднические некоммерческие товарищества;

  • религиозные организации, которые содержатся за счет прихожан;

  • граждане, которые владеют кооперативами, стоянками, гаражно-строительными комплексами, объединения граждан, приобретающие электрическую энергию для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках, погребах и сараях;

  • юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию для потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии;

  • юрлица, приобретающие электрическую энергию для потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений;

  • исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, потребительские кооперативы, управляющие компании), которые приобретают электроэнергию для оказания услуг электроснабжения собственникам и нанимателям жилых помещений.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.01.2020 07:53
- гость -

Cколько будем платить за электроэнергию в 2020 году?

Сколько скажут, столько и будем.

22.01.2020 08:19
Гость

Зп забыли проиндексировать. За 20 лет минималка не 12 тыс должна быть , а 120 тыс.

22.01.2020 08:30
Filin

Просто так взяли и на треть повысили тариф. Ачоа?Все равно купят (с) И почему владельцы электроплит платят меньше? Тратят больше, ну, извините, они за газ не платят.

22.01.2020 08:34
месный

а сфигали повышение-то? Чё руководство себе яхту новую присмотрело или там виллу в тоскане?

22.01.2020 09:34
- гость -

А всем, кто нырял в прорубь, будут подняты тарифы на холодную воду...(с)

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