Cколько будем платить за электроэнергию в 2020 году?

На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае?

С июля 2020 года максимальная цена за электроэнергию у жителей региона достигнет 4,29 руб./кВт⋅ч.

Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,5 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,33 руб./кВт⋅ч).

Тариф для сельского населения увеличится до 3,36 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,20 руб./кВт⋅ч).

Тариф для городского населения с газовыми плитами – 4,29 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,09 руб./кВт⋅ч).

Тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений – 3,36 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,2 руб./кВт⋅ч).

Тарифы для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозных организаций, гаражных кооперативов – 4,29 руб./кВт⋅ч (сейчас – 4,09 руб./кВт⋅ч).

В 2020 году цены для населения Алтайского края определены в диапазоне от 4,27 до 4,29 руб./кВт⋅ч. Этот "коридор" изменения тарифа установлен приказом ФАС России.



Отметим, что в других регионах России с июля 2020 года тарифы установлены в диапазоне от 1,17 до 8,5 руб./кВт⋅ч. Причем среди них Алтайский край с максимальным тарифом в размере 4,29 руб./кВт⋅ч занимает 53-е место по стоимости за эту услугу, пояснили в пресс-службе администрации региона.